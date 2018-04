Chcete vidět na moře? Tak si připlaťte

Zájezdy na poslední chvíli lákají nízkými cenami, ale výdaje na dovolenou zaplacením pobytu zdaleka nekončí. Cestovatel dostane jen to, co je napsáno v cestovní smlouvě. A to mu obvykle nestačí. Vyplatí se tedy tuto smlouvu podrobně nastudovat, i když do odjezdu zbývají třeba jen dva dny. Katalogová cena se totiž dost často zvedne o další příplatky.