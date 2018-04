Chcete vydělat maximum? Využijte čas.

Investoři by měli při sestavování svého portfolia, popři míře rizika, dbát také na investiční horizont a likviditu jednotlivých aktiv obsažených v portfoliu. S investičním horizontem je totiž spojena vázanost některých aktiv a s tím i poplatky, respektive penále za nedodržení stanovených podmínek, nebo doby, ne kterou je ten který instrument zkonstruován.

Čím většího výnosu chce investor dosáhnout, tím vyšší riziko (kolísání hodnoty investice v čase) musí podstoupit a peníze proto musí pracovat delší dobu. Konzervativnější investoři, kteří neradi podstupují riziko, se pak musí spokojit s nižším výnosem. Ten je však dostupný v kratším časovém horizontu.

Všeobecně se asi nevyplatí radit, do kterých aktiv by měl investor vložit své prostředky a v jakém poměru. To je velmi subjektivní záležitost, a každý si ji musí vyřešit sám (když se mu to nechce řešit, vybere si podílový fond, ale i tady si může vybírat různé kombinace). Spíše je lépe se zaměřit na to, kterým druhům aktiv a v jakém rozsahu se jednotlivým druhům investic daří, nebo nedaří plnit jejich předsevzetí.

V každém případě se diverzifikace do různých aktiv vyplácí. Některé investice se vyplatí na kratší dobu a tvoří „rychlou“ likvidní rezervu. V případě nutnosti a nepředvídaných událostí nemusíme sahat na dlouhodobé investice, které se akorát nacházejí na výkonnostním dně a jejich prodej by znamenal více škody než užitku.

Je zbytečné investovat do fondů peněžního trhu (nedej bože uložit peníze na termínovaném účtu) a nechat je tam ležet a „vydělávat“ tři nebo více let. Je to neefektivní a také investoři s malou mírou akceptace rizika si mohou v delším investičním horizontu dovolit trochu zariskovat.

Pro konzervativně orientované investory s krátkým investičním horizontem jsou tradiční formou zejména fondy peněžního trhu, ve kterých hrají prim zejména nástroje peněžního trhu, státní dluhopisy, pokladniční poukázky a jiné krátkodobé cenné papíry s krátkou dobou splatnosti a malým úrokovým rizikem. Vzhledem k nízkým sazbám se v současnosti neukazují jako velmi výhodné a při zvyšující se inflaci se s reálným výnosem můžeme rozloučit. V porovnání s termínovaným účtem jsou však stále velmi dobrou alternativou na dobu investice kolem jednoho roku.

Ti, kdo chtějí v krátké době vydělat více, než jim nabízí peněžní trh, mohou využít možnosti vydělávat na pohybu měn na Mezinárodním devizovém trhu (Foreign Exchange, neboli FOREX). Na tomto trhu probíhají obchody s měnami, které provádí zejména velcí institucionální investoři, jako jsou mezinárodní banky, investiční fondy, brokerské společnosti nebo pojišťovny. V posledních letech se však stále více zpřístupňuje také malým investorům, kteří chtějí rychle vydělat i za cenu vysokého rizika.

Tu část prostředků, kterou nebudete potřebovat minimálně dva až tři roky, je vhodnější investovat do dluhopisových fondů. Už podle názvu je jasné, že většinu svých aktiv vkládají do kvalitních obligací

důvěryhodných firem s vysokým ratingem, nebo do státních dluhopisů rozvíjejících se zemí. Riziko u těchto fondů je vyšší než u fondů peněžního trhu a je možné, že v krátkém časovém období může být výnos z dluhopisů i záporný (to platí zejména pro rizikovější dluhopisy). Tento fakt ovšem kompenzuje vyšší výnos.

Pro ty, kteří mají chuť v kratším, nebo střednědobém horizontu dvou až čtyř let zariskovat a zvýšit tak růstový potenciál svého portfolia (samozřejmě s tím i míru rizika), jsou určeny derivátové produkty, jako jsou opce, futures nebo warranty. Tyto instrumenty ztělesňují právo (opce, warranty), nebo povinnost (futures) v předem stanoveném termínu a za předem stanovenou cenu nakoupit, nebo prodat určité množství podkladového aktiva. Jsou ale určeny především zkušenějším investorům, kteří upřednostňují vysoký výnos před jistotou. Vedle nadprůměrných výnosů lze totiž při nepříznivém vývoji podkladového aktiva velmi lehce přijít o veškeré investované prostředky.

V horizontu tří a více let jsou pro konzervativní investory nejzajímavější různé druhy zajištěných produktů, které na našem trhu v současnosti nabízí téměř každá společnost. Na výběr jsou prémiové vklady od České spořitelny (3 roky), strukturované dluhopisy od HVB Bank (3-5 let), garantované vklady od Živnobanky (5 let), nebo velmi oblíbené zajištěné podílové fondy (3-6 let), které vám kromě garance navrácení peněz nabízí možnost v případě příznivého vývoje participovat na vývoji akciových trhů (v případě nepříznivého vývoje neproděláte, nebo vyděláte asi jako na termínovaném vkladu).

Jejich nevýhodou je většinou nutnost dodržet stanovený investiční horizont, jinak investoři přicházejí o výhody.

Ve střednědobém investičním horizontu mohou být zajímavou investicí také smíšené fondy, které nabízejí široký výběr strategií a s tím související míru rizika a očekávaných výnosů. Ty míchají různé druhy aktiv, orientace v nich je však velmi komplikovaná, protože poměr jednotlivých druhů cenných papírů a tím pádem i riziko a investiční horizont se různí.

Zajímavým produktem s nízkou mírou rizika a dlouhým investičním horizontem jsou hypoteční zástavní listy, které se emitují také v nižších nominálních hodnotách a jsou dostupné i drobným investorům. Vydávají je hypoteční banky, které tím získávají prostředky k poskytování hypotečních úvěrů. Jsou kryty pohledávkami bank z hypotečních úvěrů, které jsou navíc zajištěny zástavním právem na reálně existující nemovitost a jsou tedy považovány za jednu z nejbezpečnějších forem investice.

Investoři plánující dlouhodobé investování, s velmi malou averzí vůči riziku a naopak velkou touhou po dosahování zajímavých výnosů by měli mít ve svém portfoliu obsáhnuty většinou akcie. Přestože se výnosy akcií vyznačují výraznou volatilitou a investice do nich často představuje vysoké riziko krátkodobých ztrát, z dlouhodobého hlediska jsou tyto výnosy výrazně stabilnější i v porovnání s ostatními, relativně bezpečnějšími aktivy. Akcie jsou tedy velmi vhodnou třídou aktiv pro dlouhodobé investory, cílem kterých je především růst hodnoty jejich portfolia. V souvislosti s tím se dá tvrdit, že čím je delší investiční horizont investora, tím více akcií by jeho portfolio mělo obsahovat.

Své místo v portfoliu by si měly najít také dlouhodobé konzervativní produkty, které se vyznačují schopností zachovat svoji hodnotu a zajistit majitelům ochranu jejich majetku v dobách inflace, nebo krizových obdobích. Patří sem například investiční diamanty, nebo drahé kovy (zlato apod).

Bez ohledu na plánovanou dobu investice a ochotu akceptovat riziko by si v portfoliu každého investora měly najít místo jak bezrizikové, krátkodobé produkty, tak dlouhodoběji zaměřené investice s vyšší mírou rizika a s vyšším potenciálem výnosnosti. V jakém poměru se nakonec ve vašem portfoliu budou vyskytovat je jen na vás, důležité však je, aby byl konečný výsledek v souladu s vaším očekáváními.

Je pro vás hledisko časového horizontu při investování důležité? Podělte se s námi o své názory a zkušenosti.