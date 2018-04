Chcete výkonný tým? Stmelte ho!

Jeho členové jsou naladěni na stejné komunikační vlně. V případě, že v práci někdo chybí, nebo když se nestíhá, nikdo se zbytečně nezdráhá za toho druhého zaskočit. Všichni vědí, že pracují na společné věci, kterou je prosperita firmy, a neházejí si zbytečně klacky pod nohy.



Ideální pracovní tým bez jediné chybičky asi neexistuje. Jde ale o to, jak se specifickými vlastnostmi pracovního týmu naložit a případná negativa využít v náš prospěch. Nemusí jít jen o potíže, způsobené věkovými nebo charakterovými odlišnostmi. Někdy spolu špatně komunikují např. určitá oddělení, třeba i proto, že jsou prostorově umístěna daleko od sebe a zaměstnanci těchto oddělení se jednoduše neznají. Tento faktický stav věci se pak přenese i do osobního, telefonického nebo e-mailového styku.

Dobrý manažer by se měl snažit o to, aby jeho pracovní tým byl maximálně výkonný a funkční. Jak toho nejlépe docílit? Jednou z možností je tzv. teambuilding – tedy metoda stmelování pracovního týmu v mimofiremním prostředí při netradičních aktivitách.

Vyvolávání týmového ducha

Nikdo nemůže samozřejmě očekávat, že se v pracovním týmu všechno změní ze dne na den. „Teambuilding doslova znamená budování týmů, což je neustále se vyvíjecí proces“, vysvětluje Radka Maňáková, ředitelka společnosti Adventura Teambuilding, pořádající kurzy týmové spolupráce.

Metoda teambuildingu je nejefektivnější v rukách odborníka. Dnes existuje mnoho agentur, které se na teambuilding přímo specializují. Kurzy teambuildingu lze vybírat z katalogové nabídky, je ale také možné nechat si „ušít“ kurz na míru konkrétnímu pracovnímu kolektivu. Kurzy mohou mít i specifické zaměření, např. na rozvíjení komunikačních technik, na vzájemné poznávání, na hledání skrytých možností, na rozvoj vzájemné důvěry nebo na konstruktivní řešení konfliktů. Je také možné nechat si pracovní tým pouze „diagnostikovat“.

„Teambuildingové firmy pracují s procesem budování týmů buď aktivně – formou tzv. zážitkového vzdělávání, nebo pasivně – prostřednictvím tzv. zážitkových fun kurzů,“ říká Radka Maňáková. Vzdělávání zážitkem je významnou složkou teambuildingových kurzů. Zkušenosti a znalosti získané díky silnému prožitku, např. při plnění nějakého úkolu ve volné přírodě, se nám do paměti vryjí daleko hlouběji, než kdybychom o nich jen teoreticky diskutovali.

Nezbytnou fází každého teambuildingového procesu je i tzv. review, tedy zhodnocení toho, co se vlastně s jednotlivcem a celým týmem během té které aktivity dělo a z jakého důvodu. Analyzuje se chování, reakce i pocity všech účastníků, a to i v širších souvislostech. Někdo se třeba při výpravě neznámou krajinou nečekaně projeví jako velký odvážlivec či jako ten, kdo je schopen skupinu ve stresových situacích uklidnit a ukázat správnou cestu. Pokud objevíme skryté možnosti našich zaměstnanců a dokážeme jich při pracovním procesu náležitě využít, jsme opět o krok blíž onomu vysněnému pracovnímu týmu.

NA CO MAJÍ ZAMĚSTNANCI PRÁVO

Kdo neskáče, není Čech?

Teambuildingové aktivity jsou pro firmu přínosné, na druhé straně ne každému zaměstnanci se musí účast na takové aktivitě zamlouvat. Nutit zaměstnance ke „stmelování se“ rozkazem není ale v takovém případě to nejlepší řešení. Podle odborníků by teambuildingové aktivity měly být dobrovolné, aby jedinec nebyl apriorně „zablokován“.

Zaměstnavatel může účast na této akci i nařídit jako výkon práce mimo běžnou pracovní dobu, koná-li se kurz např. o víkendu (pokud neexistují jiné vážné nebo zdravotní důvody neúčasti). Ovšem někteří zaměstnanci jsou už od podstaty své osobnosti i své profese vyhraněné individuality. Jsou to např. lidé na pozicích, kde se vyžaduje kreativita a originalita. To ale neznamená, že by byli horšími zaměstnanci. Pro firmu mají hodnotu právě svou jedinečností. Pokud je k účasti na týmové akci nepřesvědčíme, nevyvozujme z toho hned ukvapené závěry typu: není loajální, neztotožňuje se s naší firmou atd.

Teambuilding a malé a střední firmy

Ceny teambuildingových pobytů nejsou malé. Pohybují se v řádech desetitisíců – záleží na tom, co všechno firma po teambuildingové agentuře vyžaduje. Přesto se podle odborníků vyplatí podobná investice nejen velkým molochům, ale i malým a středním firmám.

„Jednoznačně ano,“ potvrzuje Přemysl Štěpaník z Centra aktivit v přírodě při Katedře sportů v přírodě FTVS UK a dodává: „Dosavadní zkušenost nám ukázala, že právě menší a střední firmy služeb teambuildingových agentur využívají hojně a s úspěchem. Velké firmy těchto služeb využívají jen pro jednotlivá oddělení.“ S tím souhlasí Radka Maňáková a poukazuje i na další zajímavé skutečnosti: „Malé a středně velké firmy jsou často mnohem více spojeny se svými majiteli. Veškeré změny se dotýkají většiny zaměstnanců mnohem osobněji. Z naší zkušenosti vyplývá, že cílený teambuilding je nejefektivnější právě u malých a středních firem – zadání celého

teambuildingového procesu je korigováno přímo majitelem a účastní se ho většina zaměstnanců firmy“.

Standardní délka kurzu bývá dva a půl dne – tedy prodloužený víkend. Počet účastníků by neměl přesáhnout počet třiceti osob, což představuje výhodu právě pro menší společnosti.

