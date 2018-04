Chcete vyniknout? Naučte se japonsky

Zdá se, že Češi si tuto skutečnost uvědomují. Vedle jazyků, kterými hovoří masy na celém světě, je patrný také zájem o řeči ne tak obvyklé. Jde o řečtinu, finštinu, maďarštinu, makedonštinu, dánštinu, slovinštinu, srbštinu, norštinu, ale také o jazyky, kterými mluví velká část obyvatel planety, avšak kdesi daleko od nás, tedy o arabštinu, čínštinu, japonštinu, vietnamštinu či hebrejštinu. "Poskytujeme výuku japonštiny, čínštiny, hindštiny, perštiny, sanskrtu, tibetštiny a turečtiny," uvádí Ivana Palečková z Jazykové školy hl.m. Prahy. "Abychom otevřeli kurzy, musí se ale sejít minimálně osm uchazečů." Všechny exotické jazyky jsou obecně náročnější než angličtina či němčina. "Například zvládnutí jedné jazykové úrovně čínštiny zabere průměrnému studentovi o 60 hodin více, než kdyby se učil angličtinu. Nesmírně náročná je pouhá změna abecedy, sami Číňané se učí jejich znaky celý život," zdůrazňuje jazyková lektorka Jaroslava Flodrová.

Nejbližší našemu jazyku, a tím pro nás i snazší, jsou polština a srbochorvatština.

Kde najdete informace

seznamy jazykových škol najdete na internetu, v telefonním seznamu nebo v informačních střediscích pro mládež Některé internetové adresy:

* www.skoly-kurzy.cz

* www.vzdelani.cz

* www.kampomaturite.cz



Internetové portály, např.:

* www.idnes.cz (v sekci Služby najdete klikni.cz, školství a vzdělávání a vyberete výuka cizích jazyků)

* www.atlas.cz (v sekci Vzdělávání najdete jazykové kurzy)

* www.seznam.cz (v sekci Vzdělávání najdete jazykové kurzy)

"Zájem o výuku exotických jazyků evidujeme již několik let i v naší škole," říká Jaroslava Flodrová z Překladatelského servisu Skřivánek, který vedle překladatelských a tlumočnických služeb nabízí také jazykovou výuku. "Z exotických jazyků je největší poptávka po arabštině, jejíž výuku zajišťujeme v současné době individuálně pro dvanáct studentů. Nezanedbatelný zájem je také o řečtinu a severské jazyky. Nicméně studenti těchto neobvyklých jazyků představují půldruhého procenta ze současného celkového počtu našich studujících. Předpokládáme však, že v budoucnu bude zájemců o neobvyklé jazyky neustále přibývat."Důvody mohou být různé. Dříve to byl především zájem o danou zemi, její kulturu a jazyk. V současné době převažuje spíše potřeba zaměstnanců zahraničních firem naučit se jazyk svého chlebodárce či obchodního partnera. Pozornost mnoha českých podniků přitahuje například asijský trh, proč se tedy nepustit například do čínštiny či vietnamštiny! Pokud člověk vybraný exotický jazyk vypiluje skutečně k dokonalosti, může se pustit do překladatelské či tlumočnické činnosti. Finanční efekt takového úsilí je značný - odborníků na tyto jazyky je totiž jako šafránu. Schopnost komunikovat v netradičním jazyce může mít i jiné výhody. Již představa, že váš životopis zdobí v kolonce "znalost cizích jazyků" třeba japonština, dodá člověku jistotu.Ideální by bylo vydat se do dané země a učit se jazyk v kontextu kultury a života země. Kdo chce netradiční jazyk zvládnout skutečně důkladně, poznat navíc jeho historii, vývoj a teorii gramatických zákonitostí, může se pustit do studia zvolené řeči na vysoké škole. Na filozofické fakultě si z velkého množství vyučovaných jazyků určitě vybere. Ale obnáší to pět let života a každodenní práce. Další možností, jak si osvojit netradiční jazyk, je využít služeb jazykových škol. Nabídka v této oblasti stále ještě není příliš velká, ale pár takových škol se najde. Kurzy netradičních jazyků probíhají většinou formou individuální výuky.Pokud se pro některý netradiční jazyk rozhodnete, stačí se obrátit na jazykovou školu, vyslovit požadavek a vzápětí se rozjíždí rozsáhlé pátrání v databázi, jehož výsledkem je vhodný lektor právě pro vás. Vybrat ideálního člověka nemusí být snadné, už proto, že lektor sice ovládá vámi vybraný jazyk, ale někdy postrádá pedagogické vzdělání. Musí se tedy nejprve sám důkladně připravit na spolupráci s vámi. Prochází řadou školení v oblasti metodiky výuky, konzultuje se zkušenými lektory a průběžně využívá jejich letité zkušenosti. Pokud je jazyk skutečně exotický, bývá někdy obtížné sehnat učební materiál. Nevlastní-li ho vybraný lektor, jazyková škola spolupracuje při jeho obstarávání právě s univerzitami, často se učebnice dovážejí přímo ze zahraničí. Aby mělo učení efekt, a to platí nejen o výuce netradičních jazyků, je třeba se jazyku věnovat minimálně devadesát minut dvakrát týdně.