Chcete zhubnout? Kolik to bude stát?

Kila dolů

Kupujete velikost XXL? Pak patříte k více než čtvrtině obyvatel, kteří mají podle statistik ČSÚ v České republice nadváhu, či dokonce obezitu. A to je taková společenská hrozba, že stát dokonce uvažuje o nařízení daně z tučných potravin, aby si každý rozmyslel, zda se mu vyplatí svá kila nezdravým jídlem podporovat.

Hubnutí nemusí být drahé, ale je třeba ona zmiňovaná motivace. Hodně zmůže změna stravovacích návyků a dostatek pohybu. Cvičit se dá sice i doma, ale v tělocvičně se člověk snaží ukázat, co v něm je, a nešetří se tolik jako na rotopedu před televizí. Za hodinku v posilovně zaplatíte od 40 do 100 korun. Jedna návštěva však nestačí, těm, kdo to myslí vážně, se vyplatí permanentka.

Nevěřte na zázraky

Kdo si svým odhodláním není zcela jistý, může se zastavit v lékárně a nakoupit si podpůrné hubnoucí prostředky. Je jich skutečně široké spektrum, a to výrobců, principů užití i cen. Například populární koktejly s vlákninou, které mohou nahradit až dvě jídla za den, dnes již můžete doplnit i speciálním hlavním jídlem - kaší, těstovinami či polévkou. Tři taková instantní jídla vyjdou na 70 korun, 15 porcí koktejlu stojí zhruba 340 korun. Je-li i toto příliš náročné, můžete svoji psychiku podpořit speciálními tabletami, které pomohou omezit chuť na sladké. Jedna vyjde na 4,50 koruny.

Způsobů, jak snížit váhu, je víc - od speciálních diet po akupunkturu. Odborníci doporučují moc nevěřit zázračným způsobům hubnutí. Jsou nejdražší a jejich výsledek je dost pochybný. Jedná se o různé zázračné čaje, náplasti, vložky do bot, elektronické zpevňovače svalů a tak podobně. Kryofytové náplasti stojí toho, kdo chce shodit například 15 kilogramů, 1990 korun. Připočtěte ještě 149 korun na poštovné a balné a 70 korun za expresní dodávku (protože jinak budete na zásilku čekat víc než měsíc) a celková cena vyjde na 2209 korun. Máte sice naději i na vrácení peněz, když celá kúra nebude fungovat, ale musíte stihnout náplasti vrátit do 15 dnů od převzetí zásilky. A mezitím samozřejmě posoudit, zda pomohou, nebo ne.

Chci zhubnout. Kolik to bude stát?



Jednou týdně si jít zaběhat nestačí, hubnutí stojí čas i peníze. Návštěvu tělocvičny naplánujte alespoň třikrát do týdne, jinak vaše novoroční předsevzetí nebude k ničemu. Změna životního stylu je to, co přinese výsledky spíše než různé zaručené preparáty. Iva Málková ze společnosti STOB opravuje obecně zažité tvrzení, že s jistotou zhubne ten, kdo nebude jíst a bude se hýbat. „Hubnutí rozhodně neznamená nejedení - naopak je třeba jíst častěji a pravidelně; pravda je, že se potraviny mají pečlivěji vybírat a jídla by nemělo být příliš,“ říká.

Nemusí to podle ní mít zásadní vliv na peněženku - domácí zelenina drahá není a zdravě se stravovat neznamená zaměřit se na exotické a finančně náročné potraviny. O mrkvi a zelí však každý nevydrží, a paradoxně tak lidé z nižších příjmových skupin trpí nadváhou více, když snědí stejné množství jako bohatí.Jejich strava totiž je více tuků a cukrů, protože kupují méně kvalitní jídlo.

Vstávat a cvičit

Jestliže nemáte vůli sportovat pravidelně sami, což je nejlevnější varianta, choďte cvičit do kolektivu. Týmový duch vám nedá, byste vynechali nebo se nadmíru šetřili. Cvičení v tělocvičně či posilovně je cenově velmi rozdílné - za pakatel si můžete zacvičit v místní sokolovně, nejvíc asi vydáte v posilovně pod vedením osobního trenéra.

Například v Sokole Mladá Boleslav zaplatí nečlen za hodinu cvičení 20 korun. Fitcentrum je dražší - ve větších městech kolem 70 korun za hodinu, ale i více. Můžete si však být jisti, že v ceně je sprcha, nabídka občerstvení a že vaše přítomnost není vázána na určitou hodinu. Využijete-li služeb osobního trenéra, bude vás například v pražském Ladies fitnes studiu stát hodina 300 korun, za sestavení osobního tréninkového a stravovacího plánu zaplatíte čtyři sta. Individuální přístup si můžete koupit i u společnosti STOB, která pořádá od ledna v devadesáti městech republiky čtvrtletní kurzy snižování nadváhy. Cena je 1800 korun.

Baštím pilulky a hubnu

Tak to je jen zbožné přání mnohých. Odborníci různými zázraky nadšeni nejsou. „Patří do kategorie nesmyslů. Je to nejdražší způsob a nemá žádný mechanismus, který by hubnutí nějak ovlivňoval,“ říká Iva Málková ze společnosti STOB a shrnuje: „Hubnutí je zlatý ráj pro nezodpovědné podnikatele, kterým jde o zisk, a ne o zdraví národa. Pokud by jejich nabídky fungovaly tak, jak se slibuje, pak by již obézní lidé nebyli. Opak je ale pravdou.“

Různé podpůrné prostředky pomáhají spíše psychicky - mnohý si řekne, že když do nich vložil tolik peněz, nezbývá než vskutku zhubnout. Je však třeba řídit se důsledně návodem k použití. „Například tablet s vlákninou můžete sníst, kolik chcete, když k tomu nebudete dostatečně pít, jejich účinek nebude vůbec žádný,“ připomíná Kateřina Mansfeldová z lékárny Smíchov. Můžete si také nakoupit množství drinků, speciálních náplastí či vložek do bot či se nechat opečovávat speciálním svalovým stimulátorem. Budete-li chtít zhubnout jenom pomocí toho, velkou šanci nemáte.

