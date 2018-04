Chcete znát mou výplatu? Neřeknu!

Firmy chrání své know-how

O tom, jak to ve vaší firmě chodí, s kamarády raději nemluvte. Přílišná sdílnost škodí. Zvlášť pokud se týká klientů, firemních postupů nebo platů zaměstnanců.Češi se rádi blýsknou svými znalostmi politiky nebo sportu. Někteří s oblibou hovoří i o tom, jak to chodí u nich v práci. Pokud patříte do této skupinu, měli byste přibrzdit, nepouštět si pusu na špacír. Mohlo by se stát, že dostanete vyhazov.

Vedení firem ví, že konkurence nespí. Svá firemní know-how si proto pečlivě chrání. V mnoha firmách se zaměstnanci už v pracovní smlouvě zavazují k mlčenlivosti v oblastech, které zaměstnavatel považuje za důvěrné. Je nepřípustné vykládat mimo firmu o její obchodní politice. Můžete totiž dodat konkurenci důležité informace, a porušit tím obchodní tajemství. Probrat s bývalým spolužákem nebo se sousedkou, jaké máte klienty a jak s nimi co řešíte, může mít vážné následky. Pokud se o tom zaměstnavatel dozví nebo když mu tato sdílnost způsobí komplikace, můžete počítat s následky. Tajemstvím bývá nejen obsah obchodních smluv, ale i veškeré dohody mezi vaším zaměstnavatelem a jeho obchodními partnery. Za důvěrné jsou považovány informace o používaných technologiích a pracovních postupech. Zaměstnanci nesmějí mluvit ani o nových nápadech, kreativních návrzích či inovacích.

Debaty o platech dělají problémy

V mnoha firmách si nepřejí, aby se mezi zaměstnanci hovořilo o platech. Doktor Libor Kohoutek, právník společnosti Ornela, říká: „Pokud se zaměstnavatel a zaměstnanec v pracovní smlouvě dohodnou, že plat nebude zveřejňován, měl by o něm pracovník pomlčet. V opačném případě to může zaměstnavatel hodnotit jako porušení pracovní kázně, které třeba povede až k rozvázání pracovního poměru.“

Pozor na konkurenční doložku

Konkurenční doložka říká, že pracovník nesmí určitou dobu po ukončení pracovního poměru vykonávat pro jiného zaměstnavatele nebo jako podnikatel činnost, která je shodná s předmětem činnosti bývalého zaměstnavatele. Jejím prostřednictvím si firma zajišťuje, aby zaměstnanec, který má přístup ke strategickým informacím, neodešel z firmy s citlivými daty ke konkurenci, a bývalého zaměstnavatele tak nepoškodil. „Konkurenční doložka musí být uzavřena písemně. Je věcí dohody smluvních stran, na jak dlouhou dobu bude konkurenční doložka sjednána. Tato lhůta však nesmí překročit jeden rok po skončení pracovního poměru, na delší dobu by byla neplatná,“ uvádí doktor Alexandr Kocián z advokátní kanceláře Kocián, Šolc, Balaštík. Pokuta sjednaná za porušení konkurenční doložky musí být přiměřená.



Výše kompenzace za budoucí znevýhodnění zaměstnance na trhu práce není stanovena. Obvykle se však zaměstnavatel zavazuje vyplatit pracovníkovi odchodné ve výši průměrného výdělku za dobu stejně dlouhou, jako je trvání konkurenční doložky. Konkurenční doložka výrazně omezuje budoucí uplatnění pracovníka a jeho další působení v oboru. Proto by si měl každý velmi dobře přečíst, co podepisuje.



O čem se v práci nemluví

Důvěrné jsou pouze osobní údaje, například platy 73 %

Důvěrné jsou pracovní údaje, například o klientech 2 %

Můžeme mluvit o všem 17 %

Nesmíme mluvit o osobních, ani o pracovních věcech 8 %

Zdroj: jobdnes.cz