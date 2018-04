Chcete zůstat milionářem?

Z kušenosti ukazují, že mnozí z nových milionářů o své jmění dříve či později přijde. Platí to pro osoby, které zbohatly prakticky všemi možnými způsoby: dědictvím, výhrou, vlastním podnikáním. Celkem vzato nepřekvapuje, že dědici a výherci obecně neumějí se svými penězi příliš dobře zacházet. Susan Bradleyová, finanční poradkyně, která se specializuje na „nové zbohatlíky“, uvádí, že do tří let je 70 % výherců velkých částek v loterii opět „na svém“. Také z České republiky jsou známy případy (byť ojedinělé) marnotratných dědiců či restituentů, kteří ve velmi krátké době přišli o všechno.

N ěkteří novopečení milionáři (zejména s nízkým příjmem a málo kvalifikovaným zaměstnáním, jak uvádí profesor Roy Kaplan z Florida Institute of Technology, autor studie o chování výherců v USA) začnou bezmyšlenkovitě utrácet a pokud přece jen investují, často tak činí velmi neodborně. Často se pak po nákupu luxusního automobilu, cestě kolem světa a po rozvodu (náhlé zbohatnutí představuje potenciál pro vznik nečekaných rodinných problémů, jak uvádí finanční poradce Michael Garrison z West Chatham, Massachusetts) vrací zpět k montážní lince či za přepážku. Problémy s nezvládnutím bohatství mají však často i umělci a sportovci - profese, které mají k investičnímu managementu obvykle daleko.

Ž

e výherci loterií či dědicové často nezvládnou práci s velkým majetkem, není příliš překvapující. O to více je pozoruhodné, že i mnozí úspěšní podnikatelé mají problémy se zvládnutím svého majetku. Netýká se to pouze dvacetiletých „internetových milionářů“, kteří v letech 1999 až 2000 utráceli za luxusní vozy a nemovitosti, aby se záhy poté vrátili ke svým ojetým Fordkám a k bydlení u rodičů. Staré čínské přísloví praví, že velký majetek nepřežije tři generace („Fu bu guo san dai“); Američané znají podobné úsloví. Nikoli náhodou: existují ekonomické studie, které ukazují, že jen 4 % rodinných firem úspěšně přežije až do čtvrté generace. Jak je to možné?

K zodpovězení této otázky si musíme položit jinou otázku: jaké schopnosti jsou nutné ke zbohatnutí? Stručně řečeno, úspěšní podnikatelé mívají tyto charakteristické vlastnosti:

podnikavost spíše než teoretické znalosti

rychlé reakce

pracovitost

maximální sebedůvěra

maximální soustředění na jedno odvětví podnikání

optimismus a nezbytná dávka štěstí.

T yto vlastnosti či schopnosti jsou tedy potřebné ke zbohatnutí. Jaké schopnosti a přístupy jsou však nutné pro udržení bohatství?

nutné minimum teoretických znalostí z oboru financí a investic

trpělivost

psychická odolnost - schopnost nedělat více, než je nezbytně nutné

skromnost

orientace na širokou diverzifikaci portfolia

zdravý skepticismus, nespoléhání se na štěstí

J e zřejmé, že vlastnosti potřebné k získání velkého majetku jsou v přímém protikladu s vlastnostmi a schopnostmi nutnými k jeho udržení. Často se stává, že úspěšný podnikatel si neuvědomí bod, kdy je nutné změnit strategii, a svůj velký majetek řídí stejně jako v době, kdy byl skromným majitelem malé dílničky či obchůdku. Stane se, že štěstí, které ho dříve doprovázelo, jej opustí, a on se ocitne opět na začátku.

Bojíte se rizika? Tak plaťte! Kolik vlastně za pojištění platíme?

J e mnoho takových, kteří tvrdí „nepotřebuji investovat do cenných papírů, můj vlastní podnik je mnohem ziskovější než nějaké hloupé fondy nebo státní dluhopisy." Toto tvrzení je prvním krokem k návratu do chudoby. Skutečně rozumný podnikatel včas vyčlení část svého soukromého majetku a spravuje jej zcela odlišným způsobem než samotný podnik. Ve vyspělých zemích bývá správa tohoto soukromého majetku věcí privátních bankéřů či investičních poradců.

„ K dyž jsou investiční poradci a privátní bankéři tak chytří, tak proč nejsou sami bohatí a musí pracovat pro jiné?“ zní časté uštěpačné poznámky úspěšných podnikatelů. Poradci nejsou špičkoví podnikatelé, mají ovšem znalosti, zkušenosti a schopnosti majetek zachovat a bezpečně jej spravovat. Čím větší majetek, tím složitější je jeho správa. Od jisté výše je profesionální správa majetku nutností, a to z více důvodů. Jde o daně a účetnictví, o správnou diverzifikaci a alokaci aktiv, o finanční plánování a celou řadu dalších nuancí.

K oncem 90. let se mnozí úspěšní podnikatelé s velkou sebedůvěrou rozhodli, že ušetří na finančních poradcích a že si budou své investice spravovat sami ve formě přímých akciových investic. Bez potřebných znalostí však většina z nich dopadla špatně. Makléřská firma All-Tech Investment Group uvedla, že 70 % jejích klientů ztrácí peníze. To bylo koncem roku 1999, kdy akciový index NASDAQ rostl a blížil se svému vrcholu. O rok či dva později, kdy NASDAQ byl zhruba na polovině své hodnoty z konce roku 1999 a klesal dále, bylo ve ztrátě bezmála 100 % laicky spravovaných portfolií - ztráty často přesahovaly tři čtvrtiny investovaného kapitálu.

J ak velké bohatství je zapotřebí, aby se člověk kvalifikoval jako klient soukromé banky? Tradiční švýcarské privátní banky obvykle nemají zájem o klienty, jejichž volný likvidní majetek nedosahuje alespoň 5 miliónů USD. Důvodem je značná pracovní náročnost: privátní bankéři jsou kvalifikované a dobře placené síly. Ani silná technická podpora jim neumožní pracovat pro velké množství klientů najednou, protože individuální finanční poradenství a správa portfolia vždy zůstane do značné míry „lidskou“ záležitostí - vztahem mezi klientem a bankéřem. Pod úrovní 5 miliónů USD se hovoří o tzv. „masově bohatých“ klientech („mass affluent“). Těmto klientům jsou nabízeny standardní, snadno automatizovatelné služby.

N áklady na služby privátního bankovnictví se pohybují ve světovém průměru od 1 % do 1,5 % z objemu spravovaného majetku ročně. Klienti s majetkem přes 100 miliónů dolarů typicky platí kolem jednoho miliónu dolarů ročně, což je částka, která se zhruba rovná nákladům na vydržování vlastního finančního manažera s příslušným technickým vybavením. Pro rodiny s majetkem přes 250 miliónů dolarů je běžné mít vlastní kanceláře s pěti až padesáti zaměstnanci, kteří se starají o rodinné finance. V USA existuje asi 3 500 takovýchto rodinných kanceláří, v Evropě jen asi 200.

Drtivé většině českých čtenářů může čtení o soukromých investičních poradcích a bankéřích připadat jako příběhy z jiné planety. Rozdíl je však jen ve výši částek, nikoli v základních principech: za prvé, žádná dobrá rada není zadarmo; za druhé, skutečně úspěšní podnikatelé zaměstnávají finanční profesionály a nedělají si investiční management „na koleně".

V českých podmínkách, kdy jen málokdo si může dovolit stát se klientem prestižních privátních bank či drahých finančních poradců, je o to důležitější mít alespoň základní finanční gramotnost. Znát nejdůležitější principy investičního managementu je o to důležitější, že odborná úroveň většiny „finančních poradců“ (ve skutečnosti dealerů stavebních spořitelen a pojišťovacích agentů) je obecně dosti nízká.



