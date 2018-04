Chci pozemek. Kolik zaplatím?

„Ceny stavebních pozemků v žádaných lokalitách vzrostly během posledních pěti let zhruba o tři procenta ročně,“ uvádí Martin Studihrad z realitní kanceláře Evropa. V uplynulém roce byl nárůst ještě vyšší. „Meziroční vzestup u stavebních pozemků byl v období 2003/2004 v průměru osmnáct procent. Jednotlivé části republiky i oblasti v regionu se samozřejmě značně liší,“ upřesňuje Jan Borůvka, generální sekretář asociace realitních kanceláří.

Podle Jiřího Pácala z Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí ceny pozemků pro rodinné domy rostou dlouhodobě. Nejvíce v Praze, Středočeském kraji, na Karlovarsku, v Hradci Králové a Pardubicích, na Plzeňsku a v horských oblastech Krkonoš a Šumavy. A co budoucnost? „V Praze i ve velkých městech lze očekávat stále vysoký zájem o pozemky určené k výstavbě bytových a rodinných domů. Vývoj cen v malých městech pokládáme za stabilizovaný.

Po pozemcích v průmyslových zónách je stálá poptávka,“ říká prezidentka Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Zdeňka Klapalová. Jak zdůrazňuje Miroslav Havelka z Omega- reality, rozhodně by nedoporučoval zájemcům spekulovat na pokles ceny pozemků v Praze a blízkém okolí a dalších atraktivních lokalitách. Odhaduje, že růst jejich hodnoty se bude pohybovat okolo 10 procent ročně.



Co rozhodne o ceně?

Průměrné ceny i očekávané tempo růstu jsou poněkud zavádějící. U konkrétních pozemků, podobně jako u jiných nemovitostí, totiž cenu i poptávku ovlivňuje celá řada ukazatelů.

Zatímco v Hovorčovicích u Prahy vzrostly ceny pozemků podle informací ze společnosti Central Group o 60 procent, jinde se cena drží dlouhou dobu na stejné úrovni. „Cena závisí na lokalitě a dalších faktorech – dopravní dostupnosti, infrastruktuře, charakteru pozemku, okolí a službách v místě, na vzdálenosti od centra měst a podobně,“ vyjmenovává některé z vlivů Zdeňka Klapalová.



Nenechte se napálit

Jak dobře koupit? Odborníci doporučují prověřit všechny okolnosti zamýšleného nákupu pozemku. Stavbu může překazit to, že pozemek není ke stavbě vůbec určen a územní plán ani nepočítá s tím, že by tomu tak někdy bylo. Důvodem může být i zdánlivá maličkost. Například v pražských Letňanech uvažovali o zrušení letiště a na uvolněném prostoru chtěli stavět domky. Jenže ministerstvo životního prostředí je proti. Na zatravněné ploše se totiž nachází veliká syslí kolonie.

Ale většinou jsou bariéry pro získání pozemku jiné. „Před koupí je nutné provést právní audit pozemku a zjistit zejména, kdo je jeho vlastníkem a zda na něm neexistují právnické či faktické vady. Některé lze zjistit z katastru nemovitosti, ale například nájem zjistitelný není. Přitom přechází na každého dalšího nabyvatele. Typickými právními vadami jsou věcná břemena, zástavy, předkupní právo a podobně,“ varuje Gabriel Achour z Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí. Připomíná přitom, že se nestačí spokojit se zjištěním z dokumentů, ale ověřit na místě reálný stav například rozměry pozemků nebo jejich polohopisné určení.

Co lidí už se těšilo na některou nemovitost, pozemek nevyjímaje, na základě růžového vylíčení stávajícími majiteli či zástupci realitních kanceláří. Podle inzerátů to například vypadá, že jsou skoro všechny pozemky a byty na jižní stranu, ale skutečnost může být jiná. „Obešla jsem několik pozemků. Jejich popis od majitelů a realita, to byl nebetyčný rozdíl,“ potvrzuje Heda Vostrá z Prahy.

Jak se vyhnout zklamání? Poznat situaci na trhu, obrátit se na kvalitní realitní kancelář. Předem je však potřeba si ujasnit, co hledáte a kam jste ze svých požadavků ochotni ustoupit.

