Chci práci na půl úvazku

Ivana Vítková (31) otěhotněla v posledním ročníku vysoké školy, takže hned po státnicích nastoupila na mateřskou dovolenou, kterou si prodloužila na sedm let.



Teď má dvě malé děti, a protože manžel je dost vytížený, hledá práci jen na čtyři nebo šest hodin denně. Půl roku marně. Nemá praxi ani žádné profesní kontakty.



V úplně jiné situaci je Martina Niedobová (30), která odcházela na mateřskou jako personální manažerka ve společnosti Walmark. Když bylo jejímu synovi šest měsíců, dostala nabídku se do práce vrátit. "Původně jsem plánovala zůstat doma celé tři roky, ale nakonec jsem to přehodnotila. Firma o mě měla zájem," říká Martina.



Na začátku pracovala z domova, pak na zkrácený úvazek. Dnes, když syn začal chodit do školky, už zase pracuje na plný úvazek.

Oba příběhy ilustrují aktuální stav na trhu práce - smlouvu na zkrácený úvazek totiž v praxi získávají nejsnáze rodiče, kteří se vracejí do původního zaměstnání po skončení mateřské nebo rodičovské, případně ještě během ní.

Agentury hlásí: Nemáme

Naopak, jak potvrzuje Iva Válková z personální agentury Pragma, sehnat práci na zkrácený úvazek na inzerát nebo přes personální agentury se povede málokdy.

Podobný názor má i majitelka agentury Stimul Daniela Čajánková: "Možnost zkrácených úvazků nabízejí firmy opravdu jen okrajově." Podle ní mnozí zaměstnavatelé nevytvářejí pozice na kratší úvazky standardně, ale jen na míru konkrétním pracovníkům, kteří pro firmu dlouhodobě pracují a ocitnou se náhle v situaci, kdy potřebují dělit svůj čas jinak než doposud.

Firmy jsou totiž vedeny snahou získat co nejdříve zpátky své osvědčené pracovníky a vcelku ochotně se přizpůsobují jejich novým časovým možnostem.



Například Komerční banka se podle slov výkonného ředitele pro lidské zdroje Davida Formánka snaží takto nabídnout zaměstnancům využití různých forem pracovních úvazků nejen v administrativě, ale i u technického a odborného personálu či ve středním a vyšším managementu. "Ne každá pozice ale zaměstnání na flexibilní či zkrácený úvazek v praxi umožňuje," připouští.

Ve společnosti KPMG, která poskytuje služby v oblasti auditu, daní a poradenství, je aktuální věkový průměr zaměstnanců 31 let a řada z nich pečuje o malé děti.



"Snažíme se těmto pracovníkům vycházet maximálně vstříc a částečné úvazky jsou ideální možností, jak docílit toho, aby mohli i nadále rozvíjet kariéru a zároveň mít čas na rodinu," vysvětluje senior manažerka v oddělení Human Resources Pavla Slabihoudková.

Vedle rodičů jsou firmy dost často vstřícné i ke studentům, kteří u nich působí v rámci stáží a brigád. Pokud se osvědčí, zaměstnavatelé si je chtějí udržet. Je u nich totiž velká pravděpodobnost, že po ukončení školy nastoupí nastálo.



"Vysokoškoláci na částečný úvazek se v naší společnosti uplatňují často, a to hlavně v zákaznickém servisu a v oddělení informačních technologií," říká ředitel středoevropské pobočky expresní zásilkové služby DPD Daniel Mareš.