Chci věci vytvářet a ovliňovat

V roce 1989 přestoupil do marketingu stejnojmenné stavební spořitelny a podílel se na založení stavební spořitelny Wüstenrot v Česku. Wohlrabe je ženatý a má dceru. Jeho zálibami jsou knihy, hudba, šachy, horská turistika a jízda na kole.Pro mne "kariéra" neznamená jen stále vyšší funkce a tituly. Důležitější je možnost samostatně ovlivňovat, vytvářet a řídit inovační vývoj a klíčové procesy. V tomto smyslu moji kariéru nastartoval právě nástup do Wüstenrotu. Od samého začátku mi Wüstenrot nabídl dostatek příležitostí zabývat se zajímavými a částečně neobvyklými výzvami.Myslím si, že někdy jsem udělal chybu především v hodnocení pracovníka.Nějaké konflikty jsem samozřejmě měl. Když však pracujete v dobré společnosti, neškodí věcné konflikty, naopak.Pracovní doba není měřítkem kvality manažera. Ale když to chcete vědět, v kanceláři pracuji pravidelně jedenáct až dvanáct hodin denně a dělám to rád.Praha, Češi a práce veWüstenrotu se mi líbí - nemám důvod něco ve svém pracovním životě měnit.Stále pošilhávat po kariéře nebo všechno zaměřovat pouze na ni není správné. Kariéra následuje skoro automaticky, když máte dobré vzdělání a jste mnohostranný. Přijímáte výzvy a rozvíjíte odbornou i osobní stránku, nedáte se ohnout, jste vyrovnaný a spokojený v soukromém životě.