Chci vlastní byt. Kde na něj vzít?

Máte pohromadě dost peněz na to, abyste si mohli zařídit vlastní bydlení? Hloupá otázka. Většina lidí řeší spíš problém, kde si půjčit. Nejčastější variantou je hypotéka nebo úvěr ze stavebního spoření. Obě eventuality mají něco společného - zájemce se zadluží na dlouhou dobu. O to důležitější je správný výběr způsobu financování.



K onkurence sílí, bariéry padají



Díky konkurenci a boji o zákazníka se banky i stavební spořitelny hodně snaží. Klient vítězí a může se těšit z nízkých úroků. Některá omezení, platná ještě nedávno, už neplatí. Například to, že pro velké částky se stavební spoření nehodí. Přitom v určitých případech může úvěr ze stavebního spoření vyřešit financování bydlení lépe než hypotéka. Není pravda ani to, že je třeba mít k čerpání úvěru ze stavebního spoření vždy vlastní peníze. „Stavební spořitelny připravily úvěry bez počátečního vkladu a s dlouhodobou lhůtou splatnosti, srovnatelné s hypotékami,“ potvrzuje Jitka Šimánková ze společnosti Sophia Finance. Naopak před časem nebylo možné zaplatit družstevní byt hypotékou, nyní už to jde.



H ypotéky mají nižší úroky, ale vyšší poplatky

Rozdíly mezi stavebním spořením a hypotékou trvá. Hypoteční úvěry mají obecně nižší úroky, v posledních dnech i přes růst úrokových sazeb na mezibankovním trhu ještě zlevnily. „Za tento paradox může ostrá konkurence, která na trhu hypoték panuje,“ míní Markéta Šichtařová, hlavní ekonomka společnosti Next Finance. Upozorňuje však zároveň na to, že pokles je pouze dočasným jevem, v příštím roce by měly sazby růst a hypotéky budou dražší.



Poplatky za vedení a hlavně za vyřízení úvěru jsou také diametrálně odlišné. U stavebního spoření stačí ročně 200 korun na poplatky za vedení účtu, u hypoték je až na výjimky třeba nejčastěji 150 korun měsíčně. Úvěr ze stavebního spoření může klient beztrestně splatit najednou. Pokud chce totéž udělat u hypotéky mimo smluvené termíny, kdy mu končí doba, po kterou fixoval úroky, musí platit. A ne málo - nejčastěji deset až patnáct procent z objemu předčasně splacených peněz.



D esetina procenta sem, desetina tam, dohromady desetitisíce



Někdy je těžké se vyznat i v nabídce jednodušších produktů, než jsou hypotéky či stavební spoření. Právě proto, že je jejich nabídka tak široká, je snadné šlápnout vedle. I zdánlivé drobnosti, jako je například nevhodně

Úrokové sazby hypoték rychle rostou.

Více ZDE .

zvolené životní pojištění nezbytné k hypotéce, zatíží zbytečně peněženku. A rozdíly v úrocích, které se počítají jen v desetinách, nadělají, přepočteny na 20 let, po které se hypotéka či stavební spoření splácí, desetitisíce. ¨

Čas, který věnujete výběru varianty financování se vám bohatě vrátí. Vyplatí se důsledně porovnat nabídky bank i spořitelen, propočítat celkové náklady včetně všech poplatků. A také v předstihu zvážit, zda si nechcete na krk uvázat příliš těžký kámen. Pokud váháte, nechte si poradit od odborníků, nejraději nezávislých poradců, kteří mají přehled o trhu.

Možností, jak financovat bydlení, je několik. Je lepší hypotéka, nebo úvěr ze stavebního spoření? Jednoznačná odpověď neexistuje, pokud uvažujete o hypotéce, neměli byste otálet.

Více čtěte v našem aktuálním tématu ZDE.

Necháte si poradit od odborníků, či nezávislých poradců, nebo se spoléháte při financování bydlení jenom na vlastní úsudek? Těšíme se na vaše názory a připomínky.