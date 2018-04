Chci začít podnikat

V první řadě musíte získat oprávnění k podnikatelské činnosti tedy živnostenský list, případně koncesní listinu. Živnostenský list vám postačí pro většinu podnikatelských činností, u některých náročnějších bude třeba zajistit koncesní listinu (například taxislužba), v některých případech (veterináři, lékaři, advokáti a podobně) budete muset splnit podmínky stanovené příslušnými zvláštními předpisy.

Informaci o tom, o jaký typ živnostenské činnosti jde ve vašem případě, vám bezpochyby sdělí živnostenský úřad, pod který patříte, tedy úřad v místě vašeho bydliště. Abyste mohl získat živnostenské oprávnění, musíte splňovat následující podmínky: být plně způsobilý k právním úkonům, to jest musíte být starší 18 let a nesmíte být způsobilosti zbaven ani nesmí být omezena rozhodnutím soudu. Musíte být bezúhonný, přičemž bezúhonnost je třeba doložit výpisem z rejstříku trestů ne starším než tři měsíce. Živnostenskému úřadu dále musíte doložit potvrzení o takzvané bezdlužnosti u finančního úřadu. Toto potvrzení, ne vždy však na počkání, vám vystaví finanční úřad příslušný vašemu bydlišti. K podnikání je rovněž nezbytné, abyste měl zajištěné vhodné prostory pro svou provozovnu; i to musíte doložit živnostenskému úřadu, například výpisem z katastru nemovitostí či smlouvou s vlastníkem nemovitosti. V závislosti na typu činnosti pak bude třeba, abyste například předložil i doklad o vzdělání či odborné praxi.

Dále vás čeká registrace u finančního úřadu, u zdravotní pojišťovny a na okresní správě sociálního zabezpečení. Zároveň budete muset pravděpodobně začít platit zálohy na zdravotní pojištění a zálohy na důchodové pojištění.