Chci zrušit životní pojistku

Jestli jste si uzavřeli pojistku se spořením, při předčasné výpovědi dostanete takzvané odbytné. Nepočítejte však s tím, že byste dostali všechno, co jste pojišťovně poslali. Především v prvních dvou letech, když smlouvu vypovíte, neuvidíte ze svých peněz ani korunu. První roky jdou totiž veškeré zaplacené peníze na pokrytí nákladů na provizi a administrativu. Až teprve po druhém roce začínáte pomalu spořit.

Nespoléhejte ani na to, že pojišťovny slibují v průměru 4procentní zhodnocení. Nezhodnocuje se totiž celé pojistné, ale jen jeho spořicí složka, ostatní "jde na riziko". To, co jste do pojistky vložili, dostanete zpravidla, až když dodržíte celou dobu pojištění.

Obnos, který dostanete, bude navíc zdaněný. Pojišťovna z něho strhne 15 procent a vám už přijdou peníze, které nebudete muset daňově řešit.

Na počátku smíte smlouvu stornovat

Pokud se ke zrušení "životka" rozhodnete do dvou měsíců po uzavření smlouvy, poběží vám dnem, kdy výpověď dorazí na centrálu pojišťovny, zkrácená 8denní výpovědní lhůta. "Takové situace nastávají nejčastěji v případě, kdy se klient nechá od finančního poradce umluvit a uzavře životní pojištění prakticky bez rozmyslu.

Párkrát se vyspí a dojde mu, že není v situaci, kdy by ho potřeboval, a rozhodne se je zrušit," říká Michal Dittrich ze společnosti Fincentrum. Pojišťovně nebudete muset platit žádný storno poplatek a peníze zpátky dostanete. Ale většinou ne všechny. Budou zkrácené o platbu, jež připadá na rizikovou složku za dny, kdy jste byli pojištěni.

jak zrušit pojistku Výpověď smlouvy podejte písemně. Uveďte jméno, bydliště, číslo pojistné smlouvy, datum a také telefon, kdyby vás chtěla pojišťovna kontaktovat. Nezapomeňte se podepsat. Výpověď pošlete doporučeně. Nebo vyplňte předtištěný formulář, který stáhnete na stránkách pojišťoven.

Když vás ke zrušení pojistky dovedou okolnosti později, počítejte se 6týdenní výpovědní lhůtou vždy ke konci pojistného období. To je tak dlouhé, jak dlouhá je frekvence vašich splátek. Buď je hradíte jednou za rok, za pololetí, čtvrtletně, nebo měsíčně. "Smlouvu je potřeba vypovědět před koncem takového období," sdělují na infolince pojišťovny Axa. Čili když splátky posíláte měsíčně a výpověď podáte 22. května, pojištění zanikne až 31. července. Do té doby musíte peníze pojišťovně posílat.

Nezapomeňte také, že v případě předčasného zrušení životního pojištění budete muset zpětně takzvaně dodanit.

Smlouvu dejte k ledu

Posílat splátky na pojistku si dál nemůžete dovolit, ale zároveň smlouvu nechcete rušit. Nemáte totiž peníze na to, abyste zpětně dodaňovali. Jak z toho ven? Můžete smlouvu takzvaně zmrazit. Terminologií pojišťováků: převést do splaceného stavu.

S pojišťovnou se dohodnete, peníze jí přestanete posílat, ale už naspořenou sumu necháte na jejím účtu. Ústav vám ji vyplatí ve chvíli, kdy vyprší smlouva. Protože vám pojišťovna v takovém případě zpravidla zároveň zredukuje částku, na kterou jste byli původně pojištěni, nakonec namísto půl milionu dostane vyplaceno místo milionu třeba jen 30 tisíc. Zároveň zaniknou i veškerá riziková připojištění.