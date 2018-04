Chief Executive Officer

Této pozici reportují manažeři na vyšší strategické úrovni - samozřejmě v závislosti na druhu společnosti a na struktuře, která je v dané společnosti nastavena. Podléhají mu lidé na vedoucích pozicích, jako jsou finanční manažer, personální manažer, marketingový manažer atd. On sám má odpovědnost k akcionářům společnosti, kteří požadují maximální rentabilitu svých vložených prostředků.

CEO provádí klíčová personální a rozpočtová rozhodnutí v návaznosti na dlouhodobou strategii. Vytváří dlouhodobé plány a projekty rozvoje společnosti. Kvůli klíčovým rozhodnutím zahrnujícím rozvoj obchodu musí vnímat nové obchodní trendy. CEO umí udržet ve firmě pozitivní mezilidské vztahy a obecně reprezentovat firmu. Musí to být vůdčí osobnost se zdravým sebevědomím, schopná se rozhodovat, jednat ve stresu a motivovat ostatní ke stále vyšším výkonům. Jeho postavení ve firmě odpovídá také jeho ohodnocení, které se může pohybovat v částkách od 50 000 do 300 000 korun.





