Podílí se na zabezpečování funkčnosti informačního systému. Zastřešuje shromažďování, sdělování, zpracovávání dat, vypracovávání zpráv, dostupnost informací. Má na starosti výstavbu sítí, hardware, software, systémy a procesy, které jsou využívány často nejen v celé společnosti, ale zároveň i zákazníky společnosti. Pracovník na pozici Chief Information Director musí také kromě výše uvedeného pracovat na zlepšení jednotlivých systémů dané společnosti. Spolupracuje na plánování a tvorbě rozpočtu (finanční IT management) celého IT oddělení, napomáhá při výběru a náboru pracovních sil do IT oddělení, poskytuje IT školení v celé společnosti, řeší problémy souvisící s IT zařízením a softwarem, které se občas mohou vyskytnout.

Monitoruje provoz na internetových stránkách společnosti a poskytuje technickou podporu a řešení dalšího rozvoje internetových stránek společnosti. Kandidát na uvedenou pozici musí mít odpovídající vzdělání, umět vést a motivovat své podřízené a spolupracovníky. Měl by umět pracovat pod tlakem, neměla by mu chybět spolehlivost a flexibilnost, měl by být cílevědomý, dynamický a kreativní. Měl by to být týmový hráč nadšený pro věc. Angličtina na velmi dobré úrovni je v současné době již většinou nutností. Odměna Chief Information Director závisí na velikosti firmy a jeho konkrétní odpovědnosti, vždy však jde o nadprůměrnou mzdu.



