COO je přímo zodpovědný za efektivní provoz ve výrobních závodech a systematické zvyšování zisků. Jeho úkolem je zefektivnit stávající výrobu s ohledem na zisk z produktu, kapacitu výroby a její využití. Musí také sledovat dosažený stav prostřednictvím předem daných ukazatelů produktivity.

Navrhuje a zavádí systém odměňování pro liniové vedoucí a řadové pracovníky. Vyhodnocuje a doporučuje zlepšení stávajícího systému plánování se zaměřením na zkrácení času dodávek, nekompletních objednávek a dále se zaměřením na zvýšení využití zdrojů ve všech odděleních společnosti. Dohlíží na zefektivnění vnitropodnikových logistických postupů, snaží se o razantní zlepšení provozních zisků zvyšováním produktivity a snižováním nákladů, aktivně se podílí na přípravě dlouhodobých strategických plánů společnosti. Člověk na pozici COO by se měl velmi dobře orientovat v cenové politice výrobních podniků, očekává se schopnost snížit v případě potřeby jednotkové a režijní náklady.

Měl by se umět orientovat v zavádění systému odměn v návaznosti na zvyšování produktivity a provozního zisku. Očekávají se vynikající komunikační schopnosti a dovednosti analyticky vyhodnotit klíčové body a prezentovat své závěry členům managementu a představenstvu, schopnost postihnout detaily ve spolupráci s řadovými pracovníky. Měl by být rozhodný, flexibilní, samostatný a schopný motivovat členy týmu. Komunikace v cizím jazyce se předpokládá. Finanční ohodnocení COO se pohybuje od 80 000 korun a výše dle velikosti podniku a zkušeností daného člověka.



Co jsme psali a co si přečtete



Production Manager

Facility Manager

Chief Operating Officer

Project Manager

Metrolog