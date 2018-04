Chodíte rádi do banky? Plaťte

Ve snaze odnaučit klienty chodit na pobočky s každou drobností české banky jako by pozapomněly na to, že se stávají málo vstřícné vůči lidem, kteří nemají přístup na internet či nedůvěřují ovládání svých účtů přes telefon či počítač.

Pro lidi, kteří stále preferují osobní návštěvu pobočky, se pak často stává komplikací otevírací doba. V ní se podle průzkumu MF DNES pobočka od pobočky liší i o několik hodin a nejkratší dobu k návštěvě banky mají klienti obvykle v závěru týdne.

"Pusťte mě tam jen na minutu, jedu na dovolenou, potřebuji dát jen příkaz k úhradě, to už od moře neudělám," zkoušel umluvit ostrahu centrály největší české banky ČSOB jeden klient. Neuspěl.

Uvnitř už přepážky "spaly". Pobočka je sice tou hlavní v samém finančním centru Prahy, kde lidé běžně pracují do pozdního odpoledne, ale zavírá ve čtyři. "Zjistili jsme dotazováním, že v pátek je nejmenší zájem o pobočky. Ale zase jsme prodloužili pondělky, to máme otevřeno do šesti," říká mluvčí ČSOB Pavel Hejzlar.

Velké kamenné banky jsou v tom podobné. I když například Živnostenská banka se naopak v červnu rozhodla jít proti proudu. "V Praze jsme v průměru prodloužili otevírací dobu o 3,5 hodiny týdně a lidé to uvítali," líčí Jan Boček, vrchní ředitel marketingu Živnobanky.

Jak nejvýhodněji do banky? Poradíme ZDE .

Není výjimkou, že některé pobočky České spořitelny zavírají ve dvě hodiny odpoledne i ve velkých městech, kde lidé pracují do pozdějších hodin, třeba v Českých Budějovicích či Ostravě. Klienti pak nemají jinou možnost než chodit do banky v pracovní době. Pokud neovládají účet z počítače.

"Chodím do banky řešit už jen větší částky, jinak využívám internet, protože na jaře banka zdražila," líčí devětašedesátiletá důchodkyně před pobočkou spořitelny. Bude však výjimkou. Právě starší lidé, ale i řada mladých, kteří bankovnictví na dálku nevěří, dávají dosud přednost pobočkám.

MF DNES dospěla propočty k tomu, že více než tři miliony Čechů se svými penězi stále nakládá tak, že zajdou do banky. A to jen z dat, které poskytli lídři trhu: Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka.

Ti všichni jsou pak vystaveni rostoucím poplatkům, které banky letos na jaře citelně zvýšily právě u obsluhy na pobočkách. Drahé jsou zejména výběry hotovosti, ale i příkazy k úhradě. Ty, pokud klient trvá na tom, že mu jej orazítkuje pracovnice na přepážce, mohou přijít i na 45 korun. "Já bych to ale jinak dělat nedokázal," říká klient jedné z velkých bank, který nechtěl být jmenován.

Spořitelna se snaží důchodcům ulevit a účtuje jim při výběru nejvíce 15 korun. ČSOB je zase směřuje do své Poštovní spořitelny. Je levnější a má přepážky na poštách, které mají delší otevírací dobu.