Chování a vzhled jsou důležité

Co se obvykle na uchazeči sleduje u výběrového pohovoru ?



Záleží na tom, kdo s ním pohovor vede - zda personalista firmy či budoucí nadřízený. Personalista vede pohovor v obecnější rovině, ale pozoruje více reakce člověka. Budoucí nadřízení či kolegové během pohovoru již hodnotí konkrétněji, zjišťují odborné znalosti a dovednosti, schopnost zapadnout do daného pracovního kolektivu.



Podle čeho budoucí nadřízení či kolegové vybírají?



Mnoho uchazečů se mylně domnívá, že budou-li v průběhu pohovoru působit vážně a vysoce profesionálně, je to klíč k úspěchu. Ale případní nadřízení či kolegové chtějí vidět především kolegu a člověka, ne bytost bez emocí a chyb. Vítězným uchazečem se stává ten, kdo se chová přátelsky, otevřeně, uvolněně a projevuje přiměřeně smysl pro humor. Vždy je však třeba brát v úvahu typ pozice a společnosti, do které jsem na pohovor pozvána.



V úvodu jste zmínila, že nejen chování, ale i oděv uchazeči pomáhá či škodí. Co tedy doporučujete?



Stejně jako v případě vhodného chování, i oděv vyžaduje posouzení z hlediska typu společnosti, její firemní kultury a pozice, o kterou jevíte zájem. Obecně však platí - formálním oděvem nikdy nic nezkazíte. Pro muže je to tedy klasický oblek s košilí a kravatou. U žen je škála možností širší a výběr oděvu závisí také na osobním vkusu. Tím lze ovšem někdy vše zkazit. Klasický kostým s halenkou či kombinace kalhot a sukně a halenky by měly být vyhovující.