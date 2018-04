Chovem psů se snadno a rychle zbohatnou nedá

Co je na chování psů nejtěžší?

Najít pro štěňátka nové dobré pány. Někdy to i přes maximální snahu nemusí vyjít. Velice těžká jsou zklamání, která chovatelskou činnost zákonitě provázejí. A pokud bych brala v úvahu finanční stránku, jsou to často nemalé nevratné investice, jako například neplánovaná veterinární péče, starost o staré jedince, zahraniční krytí, nezabřeznutí feny, úhyn štěňat a podobně.

A co stojí nejvíce peněz?

Jsou to rozhodně výstavy. Náklady na jednoho pejska a výstavu nejvyššího stupně u nás jsou zhruba pět set korun za vstupní poplatek, v zahraničí přibližně čtyřicet eur a další nemalé náklady na benzin, neboť výstavy jsou často vzdálené stovky kilometrů. Evropské a světové výstavy stojí ještě mnohem více. Jako druhou v pořadí bych uvedla zdravotní péči o staré, takzvané „vysloužilé“ psy. Často je opravdu velice nákladné poskytnout starému pejskovi vše tak, aby byl jeho život dále plnohodnotný a pes byl spokojený. Bohužel mnozí „takychovatelé“ tyto situace vůbec neřeší a pejska, který v chovu splnil své povinnosti i možnosti, z chovu odstraní, aby nezabíral místo mladším, perspektivním zvířatům. Jestli by toto měla být jakási profesionalita, potom se jí velice bráním.

Lze se chovem pejsků uživit?

Myslím, že při splnění určitých předpokladů ano, ale mé osobní zkušenosti takové nejsou. Chci varovat všechny, kteří si myslí, že chovem psů mohou rychle a snadno zbohatnut. Hluboce se mýlí. Chov psů s sebou nese velká rizika, také pro něj musí mít zájemce alespoň trochu takzvané buňky, ale hlavně podmínky. Chovem psů se nemůže zabývat kdokoliv, i když se to často děje. Bohužel vždy na úkor zvířat. Někdy jsou podmínky, ve kterých jsou zvířata nucena žít, doslova otřesné.

Co je nejdůležitější pro profesionální chov?

Pokud se chce někdo živit chovem psů, musí mít dostatečný počet chovných zvířat - tedy chovnou základnu a hlavně odpovídající podmínky a možnosti. Hlavní problém profesionálních chovů - v podstatě tedy velkochovů - nevidím v zajištění základních vyhovujících podmínek, jako je teplo, čisto, jídlo, pití, prostor, ale v možnosti a schopnosti poskytnout každému pejskovi dostatek lásky a individuální péče. Problém je v tom, že málokdo je ochoten obětovat více financí, než je nezbytně potřeba. Podmínky pro život psů jsou potom katastrofální a jde spíš o živoření a přežívání než o plnohodnotný život. Naprostá většina takto vyprodukovaných štěňat končí ve výkupech. Jsou však i světlé výjimky, kde i přes velkou koncentraci psů a kotcový odchov je vše v nejlepším pořádku.



Někdo vidí za chovem psů zisk z prodeje štěňat...

Spousta lidí si skutečně stále myslí, že při pokrytí fenky kvalitním psem získají velmi kvalitní štěňátka, jejichž prodej jim přinese velký zisk. Může se to podařit, ale také nemusí. Krytí kvalitním, výstavně úspěšným psem stojí často tolik, že to převyšuje prodejní cenu celého vrhu, tedy alespoň v našich podmínkách. Když už se chovatel rozhodne riskovat, fenka nemusí zabřeznout, přičemž krycí poplatek se platí většinou hned po krytí. Může se navíc narodit jen jediné štěňátko, což u malých plemen není nic výjimečného, nebo štěňátka nesplní očekávání a místo velice nadějných jsou na světě štěňátka průměrná až podprůměrná, z jejichž prodeje se nepokryjí ani náklady. Dalším problémem může být i malá poptávka po plemenech ne právě módních. Obrovskou komplikací jsou vždy onemocnění feny nebo štěňat, kterým se nelze ani v těch nejlepších chovech zcela vyhnout. Náklady na léčbu jdou do desítek tisíc. S tím vším je třeba počítat. Chovatelství přináší velké množství radosti, úspěchů, občas i slávy, ale i spoustu zklamání a smutku. S velkým finančním ziskem u odpovědných chovatelů nelze počítat nikdy, alespoň ne v případě, kdy chovatel chce něco dokázat a stále zlepšovat. Známé rčení mnoha chovatelů je, že veškeré peníze ze psů jdou zase jenom do psů.

Jaké jsou náklady na chov jednoho pejska položka malé plemeno velké plemeno Krmivo 6 000 18 000 Zvěrolékař 1 500 1 000 Základní výbava pro štěně 2 000 1 500 Holič* 12 000 8 000 Náklady na výstavy** 25 000 30 000

Poznámka: za rok, u zvěrolékaře jde o očkování a další péči, nejsou započítány mimořádné náklady, pokud zvíře onemocní, * u psů vyžadujících intenzivní střihovou úpravu, kolísá podle absolvovaných výstav ** absolvování všech českých a slovenských a zhruba 10 mezinárodních výstav