Chrání povinné ručení poškozené dostatečně?

Jsou z povinného ručení hrazeny také škody na nemovitostech, na dopravních značkách, případně na domácích zvířatech a škody ekologické?

V § 6 odst. 2 zákona je stanoven rozsah nároku pojištěného, v jakém za něj za způsobené škody poskytne plnění pojistitel poškozenému. Pojišťovna hradí všechny uplatněné a prokázané nároky na náhradu škody. Škody můžeme rozdělit na škody věcné a škody na zdraví a na životě. Mezi věcné škody lze zařadit i škody na nemovitostech, dopravním značení, škody na domácím zvířectvu, i škody ekologické. Z toho vyplývá, že i tyto škody by při splnění zákonných předpokladů měl pojistitel hradit.

Jak bude pojišťovna u povinného ručení postupovat při poskytování plnění u hromadné dopravní nehody, případně u tzv. řetězové havárie?

Je-li naplněn základní předpoklad, tzn. že všichni řidiči účastní na hromadné dopravní nehodě mají platně uzavřeno pojištění odpovědnosti, bude každému poškozenému plněno podle jeho oprávněných nároků z příslušné pojistné smlouvy viníka.

Pokud by viníkem hromadné dopravní nehody byl řidič bez pojištění odpovědnosti, plnila by poškozenému Česká kancelář pojistitelů z tzv. garančního fondu. Poškozený by tedy měl být odškodněn v každém případě, což je vlastně hlavní účel zákona.

Složitější situace samozřejmě nastává v případě, když poškozený je současně viníkem dopravní nehody. V případě hromadné dopravní nehody se vychází z protokolu o dopravní nehodě od Policie České republiky, kde je popsáno zavinění jednotlivých účastníků. Podle poměru zavinění bude stanoven poměr, jakým bude snižováno pojistné plnění pro jednotlivé poškozené a současně viníky, Upravují se veškeré náhrady škod vzniklých při dopravní nehodě, tj. nejenom škody na vozidle, ale i škody na zdraví, ušlý zisk, ostatní věcné škody i jiná majetková škoda.

Klasickým příkladem je hromadná tzv. řetězová havárie, kdy například první řidič zpomalí vlivem vyvolaným v silničním provozu a postupně do něj narazí řidič druhý, do něj třetí a následně čtvrtý, pátý atd. První řidič má poškozenou zadní část vozidla, druhý , třetí a čtvrtý řidič přední a zadní část vozidla a poslední řidič přední část vozidla. Poškození předních částí vozidel není zpravidla předmětem plnění z tzv. povinného ručení, protože k němu většinou dochází nedodržením bezpečné vzdálenosti. Poškození zadní části prvního, druhého, třetího a čtvrtého vozidla by bylo hrazeno z pojištění odpovědnosti příslušnou pojišťovnou, tzn. poškození prvního vozidla z pojištění druhého vozidla, druhého vozidla z pojištění třetího atd.

Jiným případem je například hromadná havárie, kdy do vozidel stojících na červenou na křižovatce najede zezadu např. nedobrzdivší kamión, který je takzvaně „nahrne“ na sebe. Pak by viníkem byl řidič kamiónu a všem poškozeným by byly škody hrazeny z pojištění viníka, tedy z pojištění odpovědnosti vlastníka kamiónu. Každý případ tzv. hromadné havárie však musí být řešen individuálně, s pečlivým zkoumáním míry zavinění.

Bezohledně předjíždějící řidič mne natlačil na jiný vůz a ujel? Bude mi škoda hrazena z uzavřeného povinného ručení?

Pokud dojde při dopravní nehodě ke hmotné škodě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech nižší než 20.000 Kč, jsou účastníci nehody povinni ohlásit tuto nehodu policii, jestliže se nedohodnou na zavinění nebo byla-li hmotná škoda způsobena na majetku třetí osoby. Ve vašem případě je lépe zavolat policii, protože budete potřebovat rozhodnutí policie o zavinění dopravní nehody. Měli byste setrvat na místě až do příchodu policie nebo se na místo neprodleně vrátit po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo ohlášení nehody. Příslušné orgány dopravní policie zajistí místo dopravní nehody a sepíší s řidičem úřední záznam. Sepíší záznam nebo protokol o dopravní nehodě podle jejího

rozsahu. Orgány dopravní policie rovněž zkoumají, zda se řidič nedopustil přestupku nebo zda nebyl porušen jiný právní předpis, případně zda se nejedná o trestný čin.

Ve vašem vlastním zájmu si zapište jména a adresy řidičů, zúčastněných na nehodě a svědků nehody. Podle platných právních předpisů může škodnou událost oznámit jak pojištěný, tak poškozený. Podle § 9 zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla má poškozený právo uplatnit svůj nárok na plnění u příslušného pojistitele nebo u České kanceláře pojistitelů, jedná-li se o nárok na plnění z garančního fondu. O ten se jedná v případě, že škoda na zdraví nebo usmrcením byla způsobena provozem nezjištěného vozidla, dále pak v případě, že byla škoda způsobena provozem vozidla, za kterou odpovídá osoba bez pojištění odpovědnosti. Rovněž jsou z garančního fondu poskytována plnění za škody způsobené cizincem, tzn. škody způsobené osobou s uzavřeným hraničním pojištěním nebo s pojištěním odpovědnosti s tzv. zelenou kartou vydanou Kanceláří pojistitelů cizího státu na

základě Jednotné dohody mezi národními kancelářemi nebo bez zelené karty v případě tzv. Multilaterální dohody o zárukách mezi národními kancelářemi pojistitelů, kdy dokladem o pojištění odpovědnosti je jejich registrační značka (SPZ) případně značka pojišťovny.

Poškozený má právo v uvedených případech uplatnit svůj nárok na plnění u České kanceláře pojistitelů za stejných podmínek, za nichž by mohl uplatnit nárok na plnění u pojišťovny. Kancelář poskytuje poškozenému plnění za stejných podmínek jako poskytuje pojistné plnění pojistitel. Kancelář má pak právo na náhradu vyplaceného plnění proti tomu, kdo odpovídá za škodu. Způsobí-li vám škodu řidič nepojištěného vozidla, nehradí Kancelář věcnou škodu (škodu na vozidle) a ušlý zisk, jestliže tato škoda nepřesahuje částku 5 tisíc korun. Při uplatnění svého nároku vůči České kanceláři pojistitelů v případě nezjištěného vozidla se musíte prokázat potvrzením příslušného orgánu Policie České republiky, že škoda byla způsobena provozem nezjištěného vozidla. V tomto případě je hrazena pouze škoda na zdraví nebo usmrcením.