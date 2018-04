Chraňte lépe své cennosti před zloději. Řádně zdokumentujte, co vlastně máte

Vyplatí se investovat do zámků a dát i na další rady odborníků. Ochranu před krádeží cenností zajišťuje pojištění domácnosti. Při sjednání pojistky a nastavení limitů pojistné ochrany je ale velmi důležité správně vyčíslit, jakou mají vaše cennosti vůbec hodnotu.

Cenu sbírky umějí sběratelé většinou odhadnout sami. Potíž bývá podle pojišťoven s odhadem hodnoty ostatních cenných předmětů. "Lidé často odhadnou cenu jen orientačně a laicky, místo toho, aby si nejprve zdokumentovali, co všechno doma mají a vše správně sečetli," upozorňuje Milan Káňa, mluvčí pojišťovny Kooperativa.

"Setkáváme se i s kuriózními případy, kdy klient považuje svůj majetek za starožitnost, například porcelán či obraz, ale soudní znalec ho posoudí jako obyčejnou věc s cenou nižší, než klient původně uvažoval. Proto doporučujeme nechat hodnotu starožitností či větších sbírek stanovit soudním znalcem a znalecký posudek předložit pojišťovně," poznamenává Tomáš Hejda, mluvčí ČSOB Pojišťovny.

Zdokumentujte předměty správnou fotkou a popisem

Podle pojišťoven se často chybuje i v samotném zdokumentování a nafocení cenných předmětů či sbírek. Fotografie mnohdy nezachycují potřebné detaily. Třeba u obrazu má být viditelný podpis autora, u starožitných hrníčků značka výrobce, na špercích je dobré zachytit punc a všechny malé předměty mají být například vyfocené s přiloženým pravítkem, aby byla zřejmá jejich velikost.

Detailnější záběry zároveň mohou policii usnadnit i pátrání po ukradených cennostech a zvýšit šanci, že se je podaří vypátrat. Třeba v bazarech nebo v zastavárně.

Vedle fotografií je praktické si pořídit rovněž celkový soupis sbírky i jednotlivých cenností včetně případných nabývacích dokladů. V soupise by neměly chybět rozměry předmětů, popis viditelných vad i dalších charakteristických či výrazných znaků. U šperků je dobré mít také potvrzení, z jakého drahého kovu jsou vyrobeny a jaké kameny jsou do nich vsazeny.

"Dokumentaci včetně fotografií je účelné uložit v domácnosti na bezpečném místě, aby ji zloděj nenašel a neodcizil spolu s věcmi. Jinak se klient může dostat do důkazní nouze," radí mluvčí České pojišťovny Václav Bálek. Kopie dokladů je vhodné uložit i mimo byt, například do bankovní úschovy, k notáři nebo je dát i na elektronický nosič či server počítače. Důkazní nouze totiž může znamenat to, že pojišťovna za odcizené věci vyplatí jen část peněz.

Jak se chovat, když vás VYKRADOU • Přivolejte na místo policii vytočením čísla 158, do příchodu hlídky s ničím nehýbejte.

• Policistům sdělte co nejpřesněji seznam všeho, oč jste přišli a co zloději zničili. Během vyšetřování na místě využijte dokumentaci, kterou jste si pro tento případ předem vytvořili. Policistům sdělte i cenu ukradených předmětů.

• Na policejním oddělení předejte kopii dokumentace včetně fotografií odcizených cenností, aby s vámi policie sepsala detailní protokol.

• Jestliže dodatečně zjistíte, že zmizely i další cennosti, co nejdříve požádejte policii o doplnění policejního protokolu.

• Pojistnou událost oznamte své pojišťovně po internetu nebo telefonicky, uveďte číslo pojistky i číslo policejního protokolu, pod kterým se případ vyšetřuje.

Zvolte správné limity, pořiďte si lepší zámky



Rovněž je potřeba ohlídat, aby limity pojistného plnění nebyly ve sjednané pojistce příliš nízké a odpovídaly hodnotě pojištěných cenností. U levnějších pojistek domácnosti, které mívají zpravidla i nízké limity pro odškodnění, je proto většinou nutné si připlatit a limity navýšit. Jinak se vystavíte nebezpečí, že pojišťovna uplatní tak zvané podpojištění a neuhradí celou škodu.

Pokud se vaše sbírka po čase rozroste a tím se zvýší i její hodnota, nezapomeňte pojistku aktualizovat a rovněž limity navýšit. Sáhnout můžete i po dražším speciálním pojištění, které pojišťovna ušije na míru. Individuální pojistka, která zajistí vyšší ochranu, se ale vyplatí jen opravdu velkým sběratelům.

Pojišťovny většinou nepředepisují, jak máte zabezpečit svou domácnost proti zlodějům. Vyplatí se však určitě investovat do dobrých bezpečnostních zámků, které se nedají překonat tak snadno. Na trhu jsou i nejrůznější bezpečnostní dveře, fólie do oken či elektronická bezpečností zařízení, která jdou kontrolovat dálkově. Míra zabezpečení vaší domácnosti má totiž vliv na to, jak bude pojišťovna případ posuzovat. Obecně přitom platí pravidlo: čím náročnější bezpečnostní prvek musí zloděj překonat, tím vyšší bude i plnění od pojišťovny.

Chovejte se obezřetně, nedejte zlodějům sami šanci



Pojišťovny oceňují i to, že drobné cenné předměty nenecháte povalovat volně po bytě, ale pořídíte si na ně sejf. Cena pojistky bývá v takovém případě vždy o něco levnější. Některé pojišťovny, jako třeba pojišťovna ČSOB, požadují, aby klenoty, šperky, cenné mince nebo známky, jejichž hodnot je vyšší než 50 tisíc korun, měl majitel vždy uložené v uzamčeném sejfu.

Mějte na paměti i to, že ke krádeži můžete nechtěně přispět i sami, třeba tím, že rozhlásíte do okolí termín své dovolené, kdy byt zůstane prázdný. Nevyplácí se rovněž sdělovat, že jste třeba právě dědili nebo se vám podařil ulovit další cenný kousek do vaší sbírky.