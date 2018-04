Chtějí mi změnit pracovní náplň!

Pojem pracovní náplň pracovní právo neupravuje. Jde o termín používaný v praxi pro bližší konkretizaci úkolů zaměstnance, které vyplývají z pracovní smlouvy. Zaměstnanec s pracovními úkoly vyjadřuje souhlas již svým podpisem v pracovní smlouvě.



Pracovní úkoly by měly být v souladu s druhem práce uvedeným v pracovní smlouvě a neměly by ho svým obsahem ani rozsahem překračovat. Znamená to, že pokud máte jako druh práce v pracovní smlouvě například administrativní činnost, pracovní úkol jako úklid sociálního zařízení na pracovišti tento druh práce rozhodně přesahuje. Pak nejste povinen úklid provádět, pokud s tím nebudete souhlasit.

Nemohu bohužel určit, jaké práce zahrnuje pozice vedoucí technické správy - u každého zaměstnavatele to může být něco jiného. Musíte tedy sám posoudit, do jaké míry jsou vašemu druhu práce nové úkoly "cizí". Obecně však platí, že práce, které zaměstnavatel nově vymezil v pracovní náplni, přičemž neodpovídají dosavadní pracovní smlouvě, není zaměstnanec povinen vykonávat, pokud s nimi nevyjádří souhlas svým podpisem - pak se jedná o změnu pracovní smlouvy.Vyskytuje-li se navíc v pracovní náplni vymezení "vykonává zadané úkoly a plní příkazy nadřízeného pracovníka", je taková definice pracovního úkolu dokonce neplatná. Postrádá totiž určitost a není z ní patrné, jaké pracovní úkoly je zaměstnanec vzhledem ke své pracovní pozici povinen vykonávat. I kdybyste toto nekonkrétní vymezení stvrdil svým písemným souhlasem, nová úprava vaší pracovní náplně nebude platná.