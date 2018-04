Chtěl bych přidat, šéfe

Pracujete ve firmě, kde se musí hodně a nahlas křičet, nebo se udělat nepostradatelným, abyste dostali přidáno? Nebo jste naopak součástí dobře promazaného soukolí, kde se zvedá plat jen s rostoucí praxí, všem stejně o výši inflace, nebo při přechodu na jinou pozici?



Jeden a půl milionů lidí pracujících ve firmách, kde platí kolektivní smlouvy dojednané mezi vedením firem a odbory, má o ročním nárůstu mezd jasno - je dán kolektivní smlouvou. Moc iniciativy ke zvyšování platů nemůže projevit ani téměř 750 000 zaměstnanců ve veřejném sektoru. Ti čekají na to, kolik uvolní vláda na jejich odměňování ze státního rozpočtu. Největší díl z pracujících lidí, více než 2 300 000, má však plat ve svých rukách. Jak dosáhnout jeho zvýšení?

Ž ádejte, když se vám daří



Ještě než zaklepete na šéfovu kancelář, odpovězte si na jednoduché otázky: Zasloužím si vyšší plat? Odevzdávám tolik práce a tak kvalitní, že bych měl dostat víc? Jestliže jsou obě odpovědi na tyto otázky kladné, vzhůru za šéfem. Vyplatí se nevyrážet hned, ale počkat si na okamžik, kdy se vám něco opravdu podaří. Pokud se dokonce dočkáte pochvaly, máte napůl vyhráno.



N ejsilnější argument na konec



Přesvědčivé argumenty - to je to, co může u vedoucího zabrat. Připravte si předem důvody, proč by vám měli přidat. "Na schůzce shrňte své dosavadní úspěchy a uveďte, čeho chcete ve firmě dosáhnout," radí Helena Kudláčková z poradenské společnosti Robert Half International. Není na škodu se zmínit, kdy se vám naposledy měnil plat a co jste od té doby dokázali. Zaměstnavatele byste měli přesvědčit, že mu máte co nabídnout i v budoucnosti. Je dobré začít silným argumentem, uprostřed může být slabší, na konci je vhodné vytáhnout ten nejsilnější.



J děte za šéfem, když je v pohodě



Nebudou vám moc platné brilantní pracovní výkony, když se vašemu týmu nevede a šéfovi kvůli tomu na každé poradě nadávají. Pokud se v práci daří nejen vám, ale i vedoucímu a ještě má dobrou náladu, máte větší šanci uspět.



P řipravte si prostor pro ústup a smlouvání



Zlaté pravidlo říká, že na vyjednávání o penězích je třeba se pořádně připravit a myslet i na případný ústup z původního požadavku. Mluvte o platovém rozpětí, na které chcete dosáhnout; je to pro vás výhodnější vyjednávací pozice, než když budete požadovat zcela konkrétní částku. Rozpětí volte uvážlivě, příliš vysoké může vyvolat dojem, že se přeceňujete, moc nízké zavání sebepodceňováním. Dejte pozor na to, že při vyjednávání o platu se hovoří vždy jen v hrubých relacích. Nezapomeňte, že plat není jen částka na pásce, ale také další bonusy. Ptejte se na další výhody, možná, že šéf nebude chtít slyšet o korunovém zvýšení platu, ale bez problémů vám odklepne nákladný jazykový kurz nebo služební mobilní telefon.



Z ajistěte, aby měl na vás šéf dost času



Nechoďte za vedoucím hned, jak vás napadne, že chcete přidat. Požádejte ho v předstihu, aby si na vás udělal chvilku času, přizpůsobte svůj program jeho časovým možnostem. Určitě nadřízeného nežádejte o vyšší plat mezi dveřmi, když utíká na poradu nebo spěchá vyzvednout dítě ze školky. Hrubou chybou by bylo také řešit platovou otázku v kanceláři s ostatními kolegy.



B uďte reální, myslete na situaci firmy



Odhadněte nejen svoje, ale i firemní možnosti. Pokud se firmě nedaří a má ekonomické problémy, není nejvhodnější čas žádat o vyšší plat. Reálně zvažte svou pozici a jí přizpůsobte svoje požadavky. Když je firemní průměr platů 15 000 korun a vy nijak nevynikáte, nežádejte 30 000 korun.



P ohrozte odchodem, jste-li nenahraditelní

Lhát v životopise se nevyplácí.

Více ZDE .

Trne šéf, že byste odešli jinam? Tak to je pro vás velmi dobrá výchozí pozice a máte šanci uspět. Zjistěte si, třeba předstíraným zájmem o práci v jiné firmě, jaké platy tam berou lidé ve vaší pozici; můžete toho využít při jednání o zvýšení platu. Zvažte však, zda jste opravdu pro firmu natolik ceněným zbožím. V opačném případě by se vám mohlo stát to, co mnoha jiným před vámi: demonstrativní položení výpovědi na stůl v naději na zvýšení platu jejich nadřízení přijali a oni měli starosti s hledáním jiné práce.Nevolte pro důležité jednání s vedoucím pondělí, kdy ho mohou čekat nepříjemná jednání s nadřízenými a kdy má plný diář pracovních úkolů. Nechoďte si říci o vyšší plat ani v pátek, kdy už bude vedoucí myšlenkami s rodinou na víkendu. Úplně netaktické je obtěžovat ho před dovolenou. Bedlivě pozorujte šéfa, zkuste vypátrat, jak se mění jeho nálady během týdne. Mějte na mysli, že i on má své dny, kdy vaše žádost zapadne bez odezvy. Ani otálet se nevyplácí. Přidává se u vás ve firmě obvykle vždy ke stejnému datu a šéf má zamotanou hlavu, jak balík peněz mezi lidi rozdělit? Zkuste ho oslovit dřív, abyste nemuseli čekat, co na vás zbude.Nevykládejte šéfovi, že děti rostou, potraviny podražily a dům vám padá na hlavu. Takovými argumenty u nadřízeného nezabodujete. "Nejvíc mě dokáže naštvat, když mě chce podřízený tak trochu vydírat svou sociální situací. Takovým lidem ze zásady nepřidám," potvrzuje Zdeněk Čihák, který podniká ve stavebnictví a zaměstnává 20 lidí. Opatrně se srovnáním platového ohodnocení kolegů. Tyto argumenty mohou být dvousečné - o platech by se na pracovišti mezi sebou nemělo mluvit a zaručená informace o tom, kolik bere kolega, může při vyjednávání uškodit. U dobrého a spravedlivého vedoucího nezabere ani patolízalské pochlebování, jak je ze všech nejlepší a nenahraditelný, nebo naopak vyhrožování, že roznesete po firmě jeho společenské či pracovní poklesky.

Nová práce: nasaďte úsměv.

I když si do detailů připravíte scénář, jak přesvědčit vedoucího, že si vyšší plat zasloužíte, může jednání ztroskotat. Hodně důležitý je první dojem, který u něj vyvoláte, jakmile vstoupíte do jeho kanceláře. Oblečení by mělo být přiměřené vaší pozici - pokud celý rok chodíte v montérkách, nepůjdete jednat s mistrem v obleku. Oděv i boty by měly být čisté, vlasy upravené, nesnažte se šokovat extrémy - u žen nepůsobí dobře ani příliš krátké sukně, ani hluboké výstřihy. Čeho je moc, může být příliš, což platí například o líčení i vůni. Druhý extrém je ještě horší, a to, když se o vůni nedá ani při nejlepší vůli hovořit, ale již zdálky je cítit pot či pach z úst. Pokud chcete žádost o vyšší plat podpořit také svou obtížnou sociální situací, nechoďte za vedoucím v oblečení z nejdražších butiků, obloženi kilem zlatých šperků. Nevykládejte mu ani, že dovolená na Seychelách nestála letos zanic.



Kolik má za hodinu ředitel firmy Praha 547 Kč Liberecký 478 Kč Ústecký 463 Kč Moravskoslezský 443 Kč Hradec Králové 415 Kč Středočeský 404 Kč Plzeňský 378 Kč Jihomoravský 365 Kč Olomouc 349 Kč Jihočeský 340 Kč Vysočina 326 Kč Karlovarský 325 Kč Zlínský 305 Kč Pardubice 296 Kč

Věty, které by rozhodně neměly zaznít:

Mám hodně dětí a samé dluhy

Nováková bere víc a udělá toho míň

Vždyť víte, že já na vás neřeknu, jak jste...

Zadarmo ani kuře nehrabe

Já jsem vždycky říkal, že vy jste ten nejlepší šéf

