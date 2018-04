Chuť k práci nezaniká ze dne na den

Je zřejmé, že pokud jsou zaměstnanci v práci trvale demotivováni, nemohou podávat žádoucí výkon. Ve firmě pak dochází ke zmatkům, řada procesů ztroskotává na neochotě se na něčem dohodnout či vůbec řešit problémy. Vysoká nemocnost a fluktuace pracovníků jsou pro zaměstnavatele nejvýraznějšími signály, že cosi na jejich pracovišti není v pořádku.



Proč tažný kůň už nechce táhnout?



Nový pracovník se ukáže po nějaké době svého působení ve firmě jako nápaditý, zodpovědný, pilný zkrátka tažný kůň. Zatímco jeho kolegové zvládnou za den svůj tradiční díl práce, on vymýšlí, tvoří, táhne. Spokojený šéf mu přidá práci a zvýší plat. Jenže pak už přidává jen tu práci, až tahoun zjistí, že se hroutí pod její tíhou.

Jak začít budovat motivaci? * Nejlepší (ale nejtěžší) je vybrat spolupracovníky, kteří mají přirozenou chuť do práce.

* Využijte celého potenciálu každého pracovníka - nesmí se cítit nevyužitý, ale také ne zneužívaný.

* Zadávejte úkoly jasně. Máte-li na jejich řešení jiný názor, zdůvodněte proč a navrhněte jiné řešení.

* Jednejte otevřeně, problémy řešte, nedělejte, že je nevidíte.

* Podporujte další rozvoj pracovníka, projevujte mu úctu a důvěru.

* Neslibujte nic, co nemůžete nebo nechcete splnit.

* Neschovávejte se před zaměstnanci, buďte dostupní alespoň na mobilu

* I snaha motivovat zaměstnance má však své meze: chtít musí také oni sami.

Dalšímu nákladu se už vzepře, a šéfovi se to nelíbí. Místo aby zaúkoloval méně vytížené kolegy, zlobí se na tahouna. Ten nakonec dá výpověď nebo se stáhne do sebe, přestane stíhat, mít nápady, cítí se demotivovaný. "V takovém případě je chyba na obou stranách," míní lektorka manažerských dovedností Halka Baláčková. "Podřízený by měl včas říci svému šéfovi, s čím není spokojen, a domluvit se na nových podmínkách. Těmi může být méně práce nebo větší odměna, kariérový postup a podobně. Co přesně zaměstnanec chce, musí zvážit on sám," dodává. Na druhou stranu - šéf by měl rozdělovat práci přiměřeně. "V praxi a při současném tempu je pochopitelně jednodušší a rychlejší vytížit člověka šikovného," říká Baláčková. A ten se v zájmu zachování svého duševního a fyzického zdraví musí naučit říkat ne.



Pochvala, která vezme chuť do práce



Pochvala patří mezi nejsilnější motivační impulzy. Musí však být míněna upřímně. "Zjistila jsem, že mě ředitel chválí pouze předtím, než přijde s návrhem, že bych toho mohla stihnout ještě více," říká začínající učitelka Olga Macková z Ostravy. "Už mám z jeho pochval osypky, protože vím, že zase bude něco chtít. Věty typu 'vy jste taková pilná, spolehlivá...' mi už vůbec nelichotí, ani je necítím jako povzbuzující pochvalu," vypráví. Také ona si za svou situaci může trochu sama. "Falešná pochvala je jednou z mnoha manipulací, které lidé používají, chtějí-li něčeho dosáhnout. Na rozdíl od skutečného ocenění, které nemá žádný podtext a nic za to

od druhé strany nevyžaduje," říká Halka Baláčková. V tomto případě je zapotřebí se šéfem své postřehy a pocity z jeho pochval probrat. V klidu, bez emocí, bez obviňování. V podstatě se jedná o umění poskytnout druhé straně zpětnou vazbu a opět - umět říci ne. Jinak nespokojenost vyvře napovrch nekontrolovatelným způsobem.



Když motivace chybí i šéfovi



Pracovníky rozhodně nemůže motivovat šéf, který sám z různých příčin nemá chuť do práce. Krátkodobě jej mohou trápit například osobní problémy nebo momentální pracovní přetížení. Dlouhodobější ztráta motivace vedoucího však mů

že vypovídat o tom, že není člověkem na svém místě. Proto by měl zjistit, co jeho demotivaci způsobilo, a najít si něco nového, co ho bude motivovat. "Třeba se stalo, že už dosáhl svého cíle, za kterým šel, a potřebuje si ujasnit, co bude smyslem jeho další práce. Pokud ho demotivuje chování některého kolegy, měl by se s ním sejít a problém vyřešit," říká Iva Šubrtová z Poradenství pro lidské zdroje společnosti PricewaterhouseCoopers. "I mezi šéfy ale existují lidé, kteří nikdy nebyli dost motivovaní a ani jim to moc nevadilo. Ti by se měli především zamyslet nad tím, jestli mají dál pracovat v nadřízené pozici, protože absence motivace u nich znamená nízkou loajalitu k zaměstnavateli," poznamenává Šubrtová. Navíc podle ní budou takoví lidé svým přístupem podřízené pracovníky demotivovat vždy.





Anketa

www.zamestnani.idnes.cz Považujete vztahy na pracovišti a chování zaměstnavatele za motivující k větším výkonům? ano ........................................127

ne ..........................................45