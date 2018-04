Chybělo lejstro, na penzi jí neuznali dva roky pojištění. Braňte se

Kvůli kratší době pojištění by tak za pár let, až odejde do starobního důchodu, dostávala nižší důchod. A to téměř o tisícovku měsíčně. Ročně by tak jako penzista přišla o 12 tisíc korun, za pět let o 60 tisíc.

"Měla jste si ohlídat, že se změnil zákon," sdělila jí úřednice Pražské správy sociálního zabezpečení.

Přihlášku měla podat znovu

Paní Věře se v roce 1988 narodil syn a jeho zdraví nebylo nejlepší. V letech 1992 až 1998 se stav chlapce zhoršil a vyžadoval mimořádnou péči. Do práce se matka vrátit nemohla, o výdělku a kariéře si mohla nechat jen zdát. Dál pečovala o těžce nemocné dítě a splnila i povinnost ohlásit to úřadům.

"Přihlášku k důchodovému pojištění jsem vyplnila v roce 1992, myslela jsem, že mi to po celou dobu, kdy jsem se starala o dítě, zaručuje účast na důchodovém pojištění. Teď mi sdělili, že jsem podle zákona 155/1995 měla podat přihlášku ještě jednou. Nikdo mě na to ale neupozornil. Připadá mi nespravedlivé, že bych měla dostávat nižší penzi, protože jsem nepodala včas jeden úřední papír. O dítě jsem řádně pečovala, což jsem řádně doložila," popisuje svůj případ 56letá Věra.

Jak ovlivní penzi doba pojištění Modelový příklad: Žadatelce vznikne nárok na penzi například v roce 2015, v letech 1986 až 2014 dosahovala průměrné výdělky. Jestliže ji nebudou přiznány dva roky pojištění, celková doba pojištění bude 39 let.

Výpočtový základ za roky 1986 až 2014 bude činit 15 451 Kč. Jestliže se jí celková doba pojištění zvýší z 39 na 41 let (o dva roky), výpočtový základ se zvýší o 534 Kč na 15 985 Kč.

Procentní výměra starobního důchodu by se celkově zvýšila o 792 Kč měsíčně. Zdroj: propočet ČSSZ

Nevzdala to. Podala písemnou žádost a snažila se dovolat toho, aby jí byly započteny všechny roky, po které o nemocné dítě pečovala. Verdikt Pražské správy sociálního zabezpečení byl ale zamítavý, i když péči o dítě nezpochybnil.

Věra skutečně chybovala, protože nedodržela literu zákona a nepodala přihlášku ve stanovené lhůtě. V jejím případě tak mohla učinit dokonce až do poloviny roku 2010. Jinými slovy: Neznalost zákona neomlouvá, vše ohledně penze si musí lidé ohlídat sami.

Tvrdost zákona lze odstranit

Redakce iDNES.cz zjistila, že přece jen existuje možnost, jak chybu napravit a dosáhnout toho, aby se penze zbytečně nezkrátila.

"Jestliže je doba péče o dítě s těžkým zdravotním postižením prokázána, Česká správa sociálního zabezpečení je zmocněna rozhodnout o odstranění tvrdosti zákona. Pro čtenářku to znamená, že doba péče v období let 1996 až 1998 jí bude do důchodu započtena," slíbila Jana Buraňová, mluvčí ČSSZ.

Věra ovšem musí všechno napravit, aby si zajistila důchod, jaký jí po právu náleží. Jakmile se za pár let rozhodne podat žádost o penzi, musí současně podat i žádost o takzvané odstranění tvrdosti zákona. Pokud je péče o postižené dítě řádně prokázána, což v tomto případě je, ČSSZ její žádosti bez problémů vyhoví.

Zajímejte se o legislativní změny, které se týkají starobních penzí. Neznalost zákona neomlouvá. Uchovávejte si důležité doklady, kterými lze doložit vaši pracovní a pojistnou historii.

Čas od času požádejte ČSSZ o zaslání Informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP). Obsahuje přehled dob důchodového pojištění, popřípadě náhradních dob pojištění, od roku 1986 i přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob (více zde).

Pokud zjistíte nějaké nesrovnalosti, konzultujte svůj případ s místně příslušnou správou sociálního zabezpečení a požádejte pracovníky o pomoc s řešením případných nedostatků. Využijte i možnost podat žádost o odstranění tvrdosti zákona.

