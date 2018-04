Chybí vám pracovník? Půjčte si ho

Jak vyřešit například v obchodní firmě předvánoční nákupní špičku či zástupy za pracovníky na dovolené? Najímáním dočasných pracovníků, takzvaných tempů. "Zájem firem o dočasné pracovníky roste, podle našich zkušeností je letos několikanásobně větší než loni," říká Iva Vondráčková, vedoucí pobočky temporary help společnosti Adecco, která se vyhledáváním a zapůjčováním pracovníků zabývá. "Skoro mám teď pocit, že volných míst je víc než zájemců o ně," dodává. Největší zájem je v současnosti o pracovníky do skladů, call center i do pokladen hypermarketů. S blížícími se Vánocemi bude poptávka po dočasných zaměstnancích ještě vyšší. "Útlum nastává v lednu a únoru, v létě je zájem zase větší," vysvětluje Iva Vondráčková. Průběžně po celý rok zaskakují tempové ve firmách za nemocné pracovníky, nahrazují zaměstnance, kteří jsou na dovolené či pomáhají na reklamních akcích. Jsou přitom zaměstnanci agentury a ta je firmám na potřebnou dobu jen "zapůjčuje".Nejčastěji hledají dočasné zaměstnání studenti, kteří si chtějí přivydělat a charakter studia jim dovoluje vedle školy pracovat. Jsou prozíraví, protože odborníci se shodují na tom, že daleko větší šanci uplatnit se na trhu práce mají právě studenti s pra. Během studia mohou poznat řadu různých firem a zkusit několik pozic. Navíc zjistí, co je po skončení školy čeká, a mohou se na výrazné změny životního rytmu i třeba oblékání lépe připravit. "Vystřídala jsem během studia několik firem a působila jako asistentka a recepční. Ujasnila jsem si, co rozhodně nechci po skončení školy dělat," říká Šárka Svobodová. Dočasná práce je příležitostí i pro lidi bez práce nebo pro ty, kteří mají zcela konkrétní představu o svém dalším působišti, ale nemohou ji hned naplnit. Nakonec i pro lidi, kteří se nechtějí vázat či se chystají vyjet do zahraničí. Zatím to však není v tuzemsku tak, že by někdo byl celý život programově dočasným pracovníkem. "V zahraničí je to ale zcela běžné, v Anglii tímto způsobem pracuje víc než polovina zaměstnanců, jejich mzdy jsou stejné jako u stálých zaměstnanců a i další firemní výhody jsou shodné. Stejně běžné je, že lidé třeba několikrát za život zcela změní profesi," říká Iva Vondráčková. Zájemci o dočasné zaměstnání musí počítat s tím, že časté změny firem jsou trochu náročnější na psychiku než práce stále pro jednoho šéfa Na druhou stranu je to dobrý trénink na dobré vycházení s různými typy lidí.Průměrné hodinové odměny dočasných pracovníků se pohybují okolo 50 korun čistého, konkrétní mzda záleží na typu práce i na firmě, pro kterou zájemce bude pracovat. "Někdy může mít asistentka šedesát korun za hodinu, jindy jednou tolik," uvádí Iva Vondráčková. Podle informací Jaroslavy Rezlerové, ředitelky společnosti Manpower, která se na temporary help specializuje, se hodinové výdělky pohybují u recepčních v rozmezí mezi 50 až 95 korunami, u pracovníků call center od 60 do 100 korun a u skladnických prací mezi 50 až 75 korunami čistého. Jenom hodinová mzda by však zájemce o temporary help neměla zajímat. Záleží totiž na tom, zda se zprostředkovatel práce postará také o zdravotní a sociální pojištění a zdanění příjmu. A v tom se jednotlivé agentury dost liší. Častým způsobem je uzavření dohody o provedení práce, na kterou může každý člověk pracovat u jednoho zaměstnavatele nejvýše 100 hodin za rok. Nevýhodou této dohody je skutečnost, že se odpracovaná doba nezapočítává do důchodu. Pracovník zaplatí daň, o sociální a zdravotní pojištění se musí starat sám, pouze v případě studentů do 26 let je za ně platí stát. Druhým řešením může být dohoda o pracovní činnosti. Z té odvádí pracovník daně a podílí se i na platbě zdravotního a sociálního pojištění. Třetí formou spolupráce je pracovní smlouva na dobu určitou, která má stejné podmínky jako běžně uzavírané pracovní smlouvy. Pracovník je zdravotně i sociálně pojištěn, má nárok na dovolenou a pobírá také v případě nemoci nemocenské dávky.Stát se dočasným pracovníkem není těžké. Stačí se bezplatně zaregistrovat u některé z agentur, které takovou práci zajišťují. Většinou je s sebou potřeba přinést životopis a fotografii, případně doklady o ukončeném vzdělání. Při výběru agentury by si lidé měli počínat stejně, jako když vybírají budoucího zaměstnavatele. Tedy obezřetně. "Je lepši vybrat společnost, která je na trhu delší dobu, nebude chtít zaplatit za registraci a včas sepíše pracovní smlouvu," míní Jaroslava Rezlerová. Zájemci by se měli detailně zajímat o formu spolupráce, platby daní, zdravotního a sociálního pojištění a samozřejmě o mzdu a další výhody. "Pokud dostávají na své otázky jen mlhavé odpovědi, doporučuji se ucházet o práci jinde," radí Iva Vondráčková.