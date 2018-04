Špatná dohoda o provedení práce výdělek nezaručí

Na brigádu se nejčastěji sjednává dohoda o provedení práce. "Musí být písemná, pak má brigádník v ruce něco, čím může v případě soudu dokázat, že byl na práci skutečně přijat," říká advokát Petr Plavec z kanceláře Plavec & Partners.

Co musí smlouva obsahovat?

Musí v ní být jasně popsán obsah činnosti a způsob odměňování. Chybět by neměly ani další podmínky, například kolik člověk za odvedenou práci dostane, kolik hodin denně bude pracovat a na jakém místě. Riziko snížíte, přidáte-li ujednání o pravidelné výplatě – jednou týdně, jednou měsíčně či po vykonání určité práce.

Dohoda o provedení práce je ale omezena počtem odpracovaných hodin.

Ano, rozsah práce u stejného zaměstnavatele nesmí být větší než 150 hodin v kalendářním roce.

Může smlouvu uzavřít i člověk mladší 18 let?

Ano, to lze už od 15 let. Zaměstnavatel však s osobou pod 18 let nesmí sjednat nástup do práce na den, který by předcházel tomu, kdy ukončí povinnou školní docházku.

Co by si měli brigádníci ohlídat?

Měli by si shromažďovat doklady, díky nimž později prokážou, kolik práce odvedli a jaká je odměna. Mohou se se zaměstnavatelem dohodnout, že jim po skončení vydá zápočtový list s údaji o odpracované době, jeho povinnost to ale není.

Firma mi odmítla zaplatit, případ skončil u soudu. Co se bude dít?

Budete muset prokázat, že jste pro žalovaného vykonávali činnost, za kterou vám přísluší odměna, a také její výši. Proto se vám všechny písemné doklady, které to dosvědčí, popřípadě svědectví někoho, kdo s vámi pracoval, velmi hodí. Dále zaplatíte soudní poplatek, a to čtyři procenta ze žalované částky, pokud je vyšší než 15 tisíc korun, je-li nižší, uhradíte 600 korun. Za určitých podmínek můžete soud požádat o osvobození od poplatku. Zaměstnavatel, jenž neplatí, porušuje pracovněprávní předpisy a inspektorát práce mu může udělit sankce.