Chybné daně: po termínu zaplatíte více

Numerická chyba ve výpočtu daně, špatně sečtené příjmy nebo výdaje, zapomenutá odčitatelná položka, to všechno a množství dalších omylů může způsobit, že daňové přiznání je špatně a chybná bude i částka, kterou jste poukázali na účet finančního úřadu. Co s tím?

Pokud jste odevzdali tiskopis včas, a máte tedy do 2. dubna rezervu, nic se neděje. Vyplňte formulář znovu, jen na první straně zaškrtněte namísto kolonky „řádné“ daňové přiznání „opravné“. „Můžete podat třeba deset opravných přiznání,“ říká daňová poradkyně Alena Foukalová. „Finanční úřad totiž za platné považuje vždy to, které přijde do stanovené lhůty jako poslední.“

Ani s odvedenou daní si příliš hlavu lámat nemusíte. Pokud máte zaplatit víc, pošlete bernímu úřadu rozdíl mezi původně a nově spočítanou daní. Jestliže jste přeplatili, požádáte v příslušné kolonce na poslední straně tiskopisu o vrácení peněz. Peníze můžete ponechat bernímu úřadu i jako zálohu na příští daně. Ale pozor, zjistěte si, zda se podobné přeplatky z minulých let na vašem osobním účtu u finančního úřadu nekupí. Třeba jste na ně zapomněli. „Po deseti letech se promlčují. Bylo by škoda o ně přijít,“ upozorňuje Alena Foukalová. Jak zjistíte stav svého účtu? Dojděte si na finanční úřad k pracovníkovi, který se stará o vaše daně, měl by vám ho sdělit. Případně o něj požádejte písemně.

Chyba po termínu

Může se však stát, že chybu odhalíte až po konci března (letos po 2. dubnu, do kterého musíte přiznání podat). Pak namísto „opravné“ označte na první straně tiskopisu kolonku „dodatečné“ daňové přiznání. Formulář však nevyplňujte celý znovu, nýbrž vypište jen rozdíly. Například pokud jste zapomněli na některý z příjmů nebo výdajů, uveďte jen zapomenutá čísla.

Zatímco chyba v daňovém přiznání, kterou jste stihli opravit v zákonné lhůtě, vás nic nestojí, za omyl zjištěný po termínu zaplatíte.

DAŇOVÉ FORMULÁŘE ONLINE: STAHUJTE ZDE

Opět vám pomáháme s daněmi

Pokuty se změnily

Od 1. ledna platí nová pravidla, která nahrazují dosavadní úrok z prodlení. Do loňska jste platili za každý den dluhu úrok ve výši 0,05 procenta (pokud jste chybu odhalili sami), nebo 0,1 případně 0,2 procenta (když na ni přišel finanční úřad). Nyní vychází částka ze sazby České národní banky. Je stanovena jako výše repo sazby Českou národní bankou zvýšená o čtrnáct procentních bodů. Což je v současné době, převedeno do řeči běžných úroků, 16,5 procenta ročně. Kupříkladu, budete-li rok dlužit na daních dva tisíce korun, na úrocích z prodlení zaplatíte 330 korun. Dluh vás tedy bude stát podobně, jako byste si vzali spotřebitelský úvěr v bance. Finanční úřad vám úrok z prodlení může napočítat až za pět let, kdy dlužíte.

Jak uvedli na finančním úřadě, nové úroky z prodlení jsou pro poplatníky výhodnější. Jenže to není všechno. Pokud chybu odhalí finanční úřad, může vám navíc uložit pokutu rovnající se 20 procentům z daňového dluhu. V případě dlužených dvou tisíc korun byste tak zaplatili k úroku ještě 400 korun, celkem tedy 730 korun.

Poraďte se na úřadě

Pokud si nejste svým výpočtem daně stoprocentně jistí, vyplatí se odnést vyplněný tiskopis na finanční úřad osobně. Úředník ho totiž může letmo zkontrolovat a odhalit například do očí bijící nevinnou numerickou chybu, která vás však v konečném důsledku může stát hodně peněz. Rozhodně tam však nechoďte na poslední chvíli. Na samém konci března a obzvlášť 2. dubna tu lze očekávat přetlak.

Jak zaplatit daň

Způsoby placení daní:

hotovostní formou: v pokladně místně příslušného finančního úřadu prostřednictvím poštovní poukázky

bezhotovostní formou: bankovním příkazem

Typ poštovní poukázky

Pokud si nevyzvednete poštovní poukázku u svého správce daně na příslušném finančním nebo celním úřadě, můžete použít poštovní poukázku typu „A“. Od roku 2006 lze prostřednictvím České pošty používat daňovou složenku pro zaslání peněžních částek v hotovosti určených k úhradě daňových povinností nesankčního charakteru na účet finančního či celního úřadu. Tato forma placení je osvobozena od poštovních poplatků.

Příkaz k úhradě

číslo účtu – každý finanční úřad má jiné číslo účtu, to zjistíte buď přímo na konkrétním úřadě, nebo na internetových stránkách České daňové správy: http://cds.mfcr.cz, předčíslí pro daň z příjmů je 721

variabilní symbol – má-li plátce přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, (buď čísla za pomlčkou, nebo čísla za písmeny CZ. Není-li plátce registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, v případě právnické osoby uvede své IČO.

konstantní symbol – při bezhotovostním placení daní se používá univerzální konstantní symbol 1148, při hotovostním placení daní se používá univerzální konstantní symbol 1149

kód banky – je součástí čísla účtu a musí být vždy 0710 (kód ČNB)