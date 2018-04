Čtyři chyby, kvůli kterým můžete přijít o práci

, aktualizováno

Chráněné firemní informace neprozrazujte, nákupy po internetu vyřizujte doma a v kanceláři se znuděně neválejte po stole. To je pár věcí, které zaměstnavatelé prostě nesnášejí. A mladí lidé, kteří poprvé nastupují do práce, by o nich měli vědět.