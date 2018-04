Tři největší finty, kterými vás může poškodit finanční poradce

Abyste rozpoznali, zda sedíte u stolu s neférovým poradcem či zprostředkovatelem, je dobré znát finty, které na vás mohou nejčastěji zkusit.

1. Investiční životní pojištění prezentované jako spoření

Pokud vám poradce nabídne investiční životní pojištění, mějte na paměti, že to není vhodný nástroj na spoření, ať má jakékoliv argumenty. Mezi nejběžnější prodejní taktiky, na které je třeba si dát pozor, patří věty či její obdoby: "Musíme to nastavit tak, abyste z té pojišťovny také něco dostali a na pojištění moc nezaplatili." To jde ruku v ruce s nereálným tvrzením poradce, že můžete dosáhnout vysoké zhodnocení i třeba ve výši 10 až 15 procent ročně.

Co je ukazatel TANK Je obdobou RPSN, používá se pro produkty pravidelného investování.

Jediným číslem v procentech vyjadřuje, jak drahý je určitý (spořící) investiční produkt.

TANK 30 % znamená to, že pokud se mých 400 000 korun zhodnotí na jeden milion korun, 300 000 korun si nechá finanční instituce a na mě zbude 700 000 korun.

Ve skutečnosti jde o nejdražší možnou formu investice do podílových fondů, se kterou se klient může setkat. Pojišťovna totiž sama neumí prostředky klientů spravovat, takže je postupuje dál investičním společnostem, se kterými spolupracuje. Samozřejmě za poplatek. Běžně se tak bavíme o nákladovosti (měřené ukazatelem TANK) na úrovni 20 až 50 procent při třicetiletém "spoření" do akciových fondů. Jinými slovy – poplatky spolknou 20 až 50 procent toho, co vaše peníze vydělají.

Rada: Zapamatujte si důležitou poučku. Pojištění opravdu slouží pouze k zajištění nenadálých událostí, za což si pojišťovna vezme peníze. Chtít na něm prvoplánově vydělat či zhodnotit volné peníze je pošetilost.

2. Špatně vyplněný zdravotní dotazník

Při uzavírání životní pojistky si ohlídejte, abyste pojišťovnu nemystifikovali. Toto jednání velmi často vede k odmítnutí plnění pojišťovny ve chvíli, kdy dojde k pojistné události. Pokud pojišťovna dostane údaje, které byly zkreslené či nepravdivé, má na to samozřejmě podle pojistných podmínek právo. Při jednání z poradcem, který vám dá vyplnit zdravotní dotazník proto ignorujte věty typu: "To je jedno, není potřeba uvádět zdravotní potíže" nebo "U klienta XY jsem postupoval stejně".

Rada: Do zdravotních dotazníků vždy vyplňujte zcela pravdivé informace, včetně "zbytečností" typu kolik denně vykouříte cigaret. Lékař pojišťovny jen tak dokáže objektivně zhodnotit vás zdravotní stav a podle toho upravit pojištění na limity, které jsou pro pojišťovnu přijatelné. Jen tímto postupem se vyhnete budoucím nepříjemnostem.

3. Zavádějící či nepravdivé informace

Ve finanční sféře více než kde jinde platí, že neuvážený podpis vás může stát spoustu peněz. Do podpisu smlouvy se proto nikdy nenechávejte tlačit a ignorujte věty typu: "To je obvyklá smlouva." Nebojte se zeptat na to, čemu nerozumíte. Obava, že budete za hlupáky, není na místě.

Autorův blog Další finanční články Martina Dočekala najdete na jeho blogu na adrese martindocekal.blog.idnes.cz

Zprostředkovatele, který sedí před vámi, se ptejte i na jeho konkrétní zkušenosti, které souvisí s vaším požadavkem, a délku jeho působnosti v oboru. Tak se dá celkem spolehlivě oddělit pomyslné zrno od plev. Požadavky, které vznášíte, je užitečné podchycovat i písemně a nechat si je zaslat na e-mailovou adresu. Všechny informace, které dostáváte, ověřujte z více zdrojů. Internet je v tomto ohledu vynikající místo, kde se dají najít odborné rady i pomoc v případě, kdy se budete cítit poškozeni.

Rada: Pamatujte – s kýmkoliv komunikujete, on je tu pro vás, nikoliv vy pro něj. Nezdráhejte se říci ne, v případě že si nejste zcela jisti jeho úmysly. Jsou to vaše peníze a měli byste je svěřovat pouze lidem, ke kterým máte opravdovou důvěru.