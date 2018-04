Chyby v investování vás připraví o hodně peněz

Když nějakou takovouto nabídku uvidíte, vzpomeňte si na ekonomický zákon o vztahu výnosu a rizika. Jestliže chceme dosáhnout vyššího výnosu, musíme podstoupit i vyšší riziko. Přesně podle tohoto pravidla fungují kapitálové trhy a také podílové fondy. Snaha popřít toto pravidlo většinou končí katastrofou.

Budete-li investovat do otevřených podílových fondů velkých a zavedených investičních společností, jste tohoto rizika uchráněni a nemusíte se bát, že naletíte podvodníkům a že fond zkrachuje. Z pravidla o výnosu a riziku existují přece jenom výjimky. Jsou to produkty, které mají státní podporu. Proto např. stavební spoření může nabídnout zajímavý výnos při minimálním riziku.

Netipovat podhodnocená aktiva

Možná jste se setkali s někým, kdo říká: „Dolar klesl, proto je dobré do něho investovat. On se zase vrátí na svoji úroveň“. Nebo jste slyšeli někoho jiného, kdo říká: „Dolar klesá, proto budu investovat do eura. Dolar bude dál klesat.“ Jestli se cítíte jako investiční laici, netipujte, kam se vydá dolar, kam půjde cena ropy nebo jestli vydělají více akcie japonské nebo americké. V těchto otázkách se mýlí i odborníci, natož laici.

Jsou dokonce některé studie k tomu, jestli se vůbec dá spolehlivě předpovědět, co se na trzích bude dít. I když některé ekonomické indikátory se dají dopředu odhadnout, jsou tyto informace v cenách na trhu již dávno započítané. Třeba před zasedáním centrální banky se dá očekávat, jestli se sazby pohnou nebo nikoli. Jenže toto očekávání je v cenách dluhopisů a akcií dávno zakomponováno. Proto třeba snížení úrokových sazeb často s cenou dluhopisů neudělá vůbec nic. Ceny se pohnou v případě, že banka udělá něco, co trh nečekal. Třeba výrazně vyšší zvýšení, než se čekalo.

Jakmile potřebujete umístit peníze a jakmile si rozmyslíte, kolik peněz by mělo být v akciích a dluhopisech, nakupte. Najděte si vhodný fond, který obsahuje pokud možno akcie z celého světa. Pro začínajícího investora se příliš nehodí vybírat akciové fondy investující do specializovaných akciových pozic. Nejlépe se hodí fondy, které investují do akcií na celém světě, do všech oborů.

Pro začínajícího investora je nejjednodušší, když nakoupí portfolio, které potřebuje. Nepřemýšlí nad tím, jestli je zrovna vhodná doba pro vstup na akciový nebo dluhopisový trh, jestli je lepší koupit akcie evropských nebo amerických společností. Nejjednodušší je, když nakoupí co nejdříve.

Jestli „máte chuť“, je možné část peněz umístit např. do akcií České republiky a našich sousedů, kteří nedávno vstoupili do Evropské unie. Je možné, že tento trh zaznamená vyšší zhodnocení. Tato investice má určitě vyšší riziko než investice na „rozvinutých trzích“. V případě dluhopisů je dobré vybrat dluhopisy, které jsou v naší domácí měně. Není vhodné spekulovat o tom, jestli koruna vůči euru oslabí a investovat do zahraničních dluhopisů. Podobně jako v případě akcií je možné část peněz umístit do středoevropského regionu. Na těchto trzích jsou vyšší výnosy a vyšší riziko. V každém případě si ujasněte, kolik prostředků chcete takto investovat.

VYDĚLEJTE INVESTOVÁNÍM

Do jakých podílových fondů můžete investovat? VYDĚLEJTE INVESTOVÁNÍM

Nákup při růstu, prodej při poklesu

Pokles investice je naprosto normální. Při investování musíte počítat s tím, že hodnota investice bude kolísat a je naprosto běžné, že poklesne. Může se stát, že investujete 100 000 Kč do dluhopisového fondu a za měsíc je hodnota investice jenom 99 000 Kč. Nemělo by nám to nijak vadit, protože investujeme na delší dobu. Investice má dost času na to, aby se dostala do zisku.

Asi nám přijdou předchozí řádky jako samozřejmé a logické. Jenže chování investorů je jiné. Investoři se chovají podle historické výkonnosti – podle toho, jak se fondu dařilo v posledním období. Investoři se rozhodují podle minulé výkonnosti fondu. Když se fondu v posledních 6 měsících dařilo, klienti kupují. Koncem roku 2001 a na začátku roku 2002 se fondu dařilo. Resp. za posledních 6 měsíců měl dobré zhodnocení. Přesně v tomto okamžiku klienti nakupovali. V polovině roku 2002 měl fond za posledních 6 měsíců malé zhodnocení, klienti fond přestali nakupovat. Resp. objem nákupů se rovná objemu zpětných odkupů.

Výběr toho nejvýnosnějšího fondu

Někteří investoři používají velice jednoduchý postup: Vezmou si noviny, najdou fond, který vydělal za posledního ½ roku nebo 1 rok nejvíce, a tento fond si koupí. Myslí si, že koupili ten nejlepší fond. Co si vlastně koupili? Nic víc, než nejlepší fond za poslední rok. Zkušenosti jsou však takové, že vítězové se často neopakují. U akciových fondů navíc vyhrává ten, který má nějaké speciální zaměření – středoevropské akcie, ropné společnosti, technologické firmy… Fond vyhraje proto, že zrovna tomu jemu segmentu se velice dobře dařilo.

Fond, který investuje do akcií celého světa a do všech oborů, nikdy nebude vítězem. Bude někde Podobně jako vrchní příčky žebříčku vypadají i příčky spodní. Mezi poraženými jsou opět úzce zaměřené fondy a to proto, že se zrovna jejich segmentu nedařilo. Podobně v segmentu dluhopisových fondů se vítězem může stát fond, který investuje do středoevropských dluhopisů, které jsou rizikovější. Někdy se jim daří a jsou na vrcholu žebříčku, jindy se jim nedaří a obsadí spodní patra.

A konečně u balancovaných fondů je výkonnost navíc ovlivněna tím, kolik akcií a kolik dluhopisů mají v portfoliu. Když se daří akciím, vyhrávají v žebříčcích fondy s vysokým podílem akcií v portfoliu. Když akcie padají, jsou ty samé fondy ve spodních patrech.

Investovat bychom měli primárně podle toho, jaký typ fondu potřebujeme. Kolik potřebujeme akcií ve smíšeném fondu, jaké akcie by měl mít fond v portfoliu a do jakých dluhopisů chceme investovat. To je hlavní kritérium při výběru investice. Až teprve potom můžeme vybírat konkrétní fond a zohlednit výnosnost. Musíme ale porovnávat porovnatelné. Tedy ty fondy, které se pohybují na podobných trzích. Někteří investoři dokonce přebíhají mezi fondy podle toho, který vydělal nejvíce. Při tomto typu investování si musíme ještě navíc připočíst vstupní poplatky do fondů. uprostřed soutěžního pelotonu.

