Nejčastější chyby, kterých se Češi dopouštějí v pojištění domácnosti

Vybrali jsme nejčastější chyby, kterých se Češi v pojištění domácnosti dopouštějí.

Velmi často si lidé pletou pojištění domácnosti s pojištěním nemovitosti. Jde však o dva různé produkty. Pojištění nemovitosti chrání samotnou stavbu, zatímco pojištění domácnosti zabezpečuje vybavení vašeho domu či bytu. Jedině pojistka domácnosti vám po řádění živlů či vloupání umožní vybavit svou domácnost znovu ve stejné kvalitě za vyplacené peníze od pojišťovny.

Ale pozor. Když vám například v bytě praskne přívod vody k pračce, zaplatí pojišťovna z pojištění domácnosti pouze škodu na vašem majetku. Škody u sousedů tyto pojistky obvykle nekryjí. K tomu slouží pojištění odpovědnosti.

Při sjednání pojištění domácnosti je klíčová pojistná hodnota. Jde o částku, kterou byste museli vynaložit za nové vybavení celé domácnosti. Podle této hodnoty si pak stanovíte pojistnou částku, tedy nejvyšší možnou sumu, kterou vám pojišťovna může vyplatit.

"Pokud je stanovená pojistná částka nižší než skutečná hodnota věcí v domácnosti, hovoříme o podpojištění. Pojistník pak v případě pojistné události dostane méně peněz, než očekával," upozorňuje Petr Baný z Triglav pojišťovny. "S podpojištěním se setkáváme v 10 až 15 procentech případů," přibližuje mluvčí České pojišťovny Tomáš Zavoral. "Lidé si sice majetek pojistí, ale zapomínají na to, že smlouvu je potřeba aktualizovat podle toho, jak hodnota majetku narůstá," dodává Petr Milata z ČSOB Pojišťovny, která zaznamenává 10 procent takových případů.

Základní pojištění obvykle kryje například škody způsobené požárem, výbuchem, vichřicí, sesuvem půdy, havárií vodovodu, vloupáním, loupeží a vandalismem. Škody z povodní a záplav ale často vyžadují připojištění. Nezapomeňte si proto v pojistných podmínkách dobře prostudovat, co uvažovaná pojistka pokrývá, a jaké má naopak výluky.

Pokud chcete být opravdu pečliví, přečtěte si ve všeobecných pojistných podmínkách i takzvaný výklad pojmů. Předejdete tak mnoha nedorozuměním. Pojistné smlouvy totiž obsahují řadu termínů, které nejsou součástí běžné slovní zásoby, případně mají v pojišťovnictví specifický výklad.

Součástí pojištění domácnosti je také krytí škod způsobených vloupáním. Pojišťovny ale často přihlížejí k tomu, jak je dům či byt proti zlodějům chráněn. Nepodceňujte proto zabezpečení své domácnosti. Zabezpečení domácnosti by mělo být úměrné hodnotě a charakteru jejího zařízení. Čím vyšší jsou limity plnění, tím lépe musí být domácnost zabezpečena. Kdo si chce pojistit třeba starožitnosti, obrazy a jiné cennosti, musí investovat do bezpečnostních dveří s pokročilým uzamykacím systémem, fólií na sklech, případně do mříží a elektronického alarmu. Jinak pojišťovna věci nepojistí.

"Jestliže se po vloupání zjistí, že majitel zanedbal zabezpečení, například nechal otevřené okno, pojišťovna mu většinou pojistné plnění zkrátí a vyplatí nižší částku. Takže když už někdo do zabezpečovacího zařízení investuje, měl by si vždy zkontrolovat, zda je funkční a plní svoji úlohu - rozhodně se to vyplatí," poznamenává Dagmar Koutská z Allianz pojišťovny.

O asistenčních službách v pojišťovnictví slýcháme nejčastěji u pojištění motorových vozidel. Řada lidí již ale neví, že pojišťovny poskytnou asistenční služby i domácnostem. Při uzavírání pojistné smlouvy se proto ptejte na rozsah asistenčních služeb a limity plnění. Tyto informace se vám v případě různých havárií v domě mohou hodit. Při havárii v bytě či domě pak pojišťovna domluví a zaplatí třeba instalatérské práce, samozřejmě ale jen do sjednaného limitu.