Pět vět, které z vás u pohovoru udělají neúspěšného uchazeče

1. O vaší firmě nic nevím

Velmi častou chybou je nedostatečná příprava na pohovor. Často totiž uchazeč nešťastně přizná: Nemohl jsem se podívat na firemní webové stránky, nebyl prostě čas. Ten si kandidát musí najít vždy, někdy rozhodují maličkosti a je trapné nevědět, co přesně firma dělá, jak je velká a kde všude působí.

Jak zazářit na pohovoru Stáhněte si e-knihu Vše o přijímacím pohovoru na Knihy.iDNES.cz

Vedle webových stránek důkladně prostudujte popis pracovní pozice. Když se očekává znalost cizího jazyka, není od věci udělat si malou přípravu, zopakovat si slovíčka z oboru, kde se uchazeč pohybuje.

2. Přišel jsem se jen podívat

Větami jako „Já jsem se sem vlastně přišel jenom podívat, abych si mohl porovnat vaši nabídku s těmi od jiných firem,“ dává uchazeč najevo, že jeho zájem o vypsanou pozici není kdovíjaký, že chodí od jednoho pohovoru k druhému a je mu tak trochu jedno, co bude nakonec dělat, v jakém oboru a u které společnosti.

3. Slabé stránky? Žádné nemám!

Sebedůvěra je určitě namístě, zároveň by se však uchazeč neměl stavět do pozice supermana. Během pohovoru totiž často zazní otázka: „Ve kterých oblastech potřebujete zlepšení a co s tím děláte?“ Špatná odpověď zní: „Já žádné slabé stránky nemám!“ Naopak je dobré si uvědomit, co lze zlepšovat a jak na sobě pracovat. Prohlubovat je téměř vždy dají znalosti cizích jazyků. Nový zaměstnavatel to často svým pracovníkům umožňuje v rámci vzdělávání personálu.

4. V minulé práci to bylo strašné

U pracovního pohovoru neobstojí ani tvrzení: V předchozí práci jsem byl příliš vytěžován, můj šéf byl nejhorší, jakého si dovedete představit, a pracovní kolektiv mi vůbec neseděl. Takto podané pracovní vztahy nejsou pro zaměstnance dobrou vizitkou. I když nemusí být vina na jeho straně, není dobré si na pohovoru jen stěžovat. A samozřejmě to platí také pro údajné přílišné pracovní vytížení. Nikdo asi nenabízí zaměstnání, kde se moc nepracuje.

5. Jde mi hlavně o peníze, zbytek není důležitý

Opatrnost se doporučuje rovněž při rozhovoru o očekávané mzdě. Není radno prohlásit: „Mojí hlavní motivací je plat, jinak můžu dělat cokoliv.“ Zaměstnavatelé očekávají, že lidé nehledají práci jen s ohledem na výši mzdy. Chtějí, aby se jim zvolený obor líbil, aby jim vyhovovala velikost firmy nebo možnosti dalšího kariérního růstu.