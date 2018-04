Chystá se další akciový tunel?

V České republice nabízejí zástupci firmy Year of the Snake investici do zahraničních akcií. Co se za touto nabídkou skrývá? Společnost Year of the Snake, chce začít produkovat filmy. Má nápady, invence, tým kreativních spolupracovníků (alespoň tak se prezentuje). Potřebuje pouze kapitál. „Unikátním přístupem nabytí kapitálu“ hodlá financovat produkci filmů. - Akcie společnosti budou nabídnuty omezenému počtu „kvalifikovaných“ investorů, kteří budou participovat na ziscích z prodeje filmů a práv formou dividend. Výnos z dividend dosáhne za šest let 265,6% z počáteční investice!

Jak nalákat peníze – na Seana Conneryho a Seana Penna

Po shlédnutí internetové prezentace se jistě najdou takoví, kteří zauvažují o tom, že by se chtěli dozvědět více a domluví si schůzku. Na schůzce se dovídáte další a další pozitiva filmového průmyslu, nové informace o prvním filmu (viz dále), více podrobností o investici. Už na této schůzce musí být opatrnému investorovi jasné, že nejde o investici se standardním rizikem, a že něco v prezentování společníků Year of the Snake není v pořádku. Prezentace Year of the Snake www.yearofthesnake.net

„Jednoduše řečeno, nikdy nebyl lepší čas k produkci a uvedení filmů na trh než dnes.“ Opět si vyslechnete, jakou příležitostí je investovat v dnešní době do filmového průmyslu - růst tržeb, expanze na další trhy,… Jak revoluční princip financování nabízí Year of the Snake a hlavně, kolik se dá s Year of the Snake vydělat.

„Upsání akcií zajistí prostředky v rozmezí 6-10 milionů USD na jeden film, celosvětovou marketingovou propagaci a hlavně nezávislost pro tvůrce filmů. Nové myšlenky zajistí společnosti Year of the Snake možnost uchytit se na trhu a výrazně na něm profitovat i při jednoprocentním tržním podílu. Cíle společnosti tedy jsou: vyprodukovat první film (dalších pět do pěti šesti let a získat 100 mil. USD z tržeb z pokladen kin alespoň u jednoho filmu), zajistit celosvětovou marketingovou podporu, získat komerčně úspěšné a talentované jedince a získat světové uznání.“

Year of the Snake má 14 - 15 lidí ze všech filmařských profesí od scénáristů po kameramany, střihače, hudebníky a dalších 30 - 40 spolupracovníků, herců zpěváků, textařů,…

Year of the Snake má vše připraveno pro první film – scénář, rozpočet, kontrakty. Měl by se začít točit na jaře. Rozpočet 3,7 mil GBP.

Year of the Snake je na nejlepší cestě uzavřít smlouvu s filmovou hvězdou.

Year of the Snake bude z upsaného kapitálu financovat první dva filmy, než začne společnost vydělávat na prodeji a distribuci filmů. V šestém roce dosáhne celkový výnos 265,6% z investice, což odpovídá 17,64% ročně. Dnes jsou ještě akcie za 500 GBP, za dva týdny už mohou být za 1000 nebo 1500 GBP. Možnost získat podíl ve společnosti se nebude opakovat. Počet akcií je limitovaný.

Mluví Year of the Snake ve všem pravdu?

Na jedné schůzce měla společnost jako největší lákadlo hereckou hvězdu Seana Conneryho! Snaží se tak dokázat, že i známá a uznávaná hvězda je ochotna spolupracovat s Year of the Snake a objevit se v jejím filmu. Na jiné schůzce (s jiným potenciálním investorem) již nepadlo o Seanu Connerym ani slovo, ale nahradily jej neméně známé osobnosti: herec Woody Harrelson a herec, režisér a scénárista Sean Penn. Klient je dále informován, že smlouva s Seanem Pennem je už jen krůček od podpisu.

Brian Gersh ze společnosti Talent Entertainment Group je Pennův manažer. Podle něho: „Sean Penn nemá nic společného s firmou Year of the Snake, nikdy o této společnosti neslyšel. Kdyby Year of the Snake vedla nějaké jednání se Seanem Pennem, musel by o tom jeho manažer vědět, opak je nanejvýše nepravděpodobný“.

Scénář je další věcí, o které by se dalo diskutovat. O scénáři se dozvíte pouze to, že film bude o Londýňanovi žijícím na podpoře a dvou kolumbijských bratrancích zlodějích. Více se nedozvíte prý proto, že scénář má takový nový nápad, že by ho každá filmová společnost okamžitě zneužila a použila ho ve svém filmu. Pro informaci o "scénáři" klikněte ZDE.

Toto je jedna z nejvíce zarážejících věcí. Pokud investoři neznají scénář, nemohou do filmu investovat. Bez scénáře ani velké hollywoodské osobnosti nedostávají peníze na svůj film.

Jak vybrat 1,5 miliardy

Společnost získá akcie na produkci prvních filmů veřejnou nabídkou akcií. Nabídka, rozdělená na tři části, se týká 30% podílu ve společnosti (akcie „kategorie C“).

Nabídka Podíl, počet akcií Cena za akcii o nominální hodnotě 1 GBP 1. 10%, 10 000 akcií 500 GBP za akcii 2. 10%, 10 000 akcií 1 000 GBP za akcii 3. 10%, 10 000 akcií 1 500 GBP za akcii

Celkem 30 milionů GBP (1,455 miliardy v Kč). 51% většinový podíl (51 000 akcií po 1 GBP) je rozděleno mezi dva akcionáře a zároveň členy představenstva Ryana Watsona a Marka Phelana. (Zbylé akcie zatím nebudou upsány a jsou určeny pro významné klienty, …)

Další nesrovnalosti jsou v tom, co je prezentováno společností Year of the Snake a co je obsahem smlouvy o nákupu akcií. Od společníků se na dotaz, zda jde z firmy odejít, dovíte, že investoři budou mít možnost akcie prodat, buď formou budoucí veřejné obchodovatelnosti nebo při vyjednaném odkupu. V podmínkách (statutu) je pouze ustanovení, podle kterého lze všechny akcie prodat třetí osobě a další, které říká, že pokud firma ukončí činnost, všechny kategorie akcií budou mít stejná práva. Dále lze individuálně kdykoli vrátit akcie společnosti za „monetary value“, což si můžeme vysvětlit různě např. za nominální hodnotu 1 GBP. Ta je ovšem proti emisnímu kurzu zanedbatelná. Emisní ážio totiž činí 500 až 1500% podle pořadí nabídek.

Vazba na Private Investors

Na schůzce vám řeknou také to, že akcionáři s akciemi kategorie C (běžní investoři) dostanou vyplaceno na dividendách minimálně 50 mil. GBP, jinak bude společnost na dividendách vyplácet 30% zisku. O tom však v podmínkách také nic nenalezneme. Dividendy by měly být vypláceny investorům až ve čtvrtém roce. Projekce udává 66,53 GBP ve 4. roce, 411,4 GBP v pátém a 851,2 GBP v šestém. To představuje součet 1329,13 GBP v šestém roce. Tabulku naleznete ZDE. Lehce si spočítáme, že to odpovídá 266% zhodnocení za šest let a 17,7% ročnímu zhodnocení. Ovšem v případě, že jste nakoupili akcie za 500 GBP. Za zmínku rovněž stojí i to, že nikde v tabulkách není uvedeno, že se jedná o predikovaný dividendový výnos.

Jména akcionářů společnosti podle obchodního rejstříku, i některých lidí nabízejících investice po telefonu, nejsou v ČR a jinde neznámá. Pánové Ryan Watson a Mark Phelan pracovali jako makléři pro Private Investors a společnost Hoffman Schneider. Zatímco osud Private Investors je dokumentován, společnost Hoffman Schneider operovala na základě stejného principu v Rakousku a Maďarsku. Ryan Watson i Mark Phelan jsou ve firemní brožuře uvedeni jako writer/producer (o jejich předchozích činnostech se samozřejmě nehovoří). Nabízí se otázka, co na to potenciální investoři a státní orgány. Vzhledem k tomu, že oba majitelé mají v ČR jen přechodný pobyt, je možné že v případě zájmu státních orgánů o jejich společnost zmizí jako příslovečná pára nad hrncem.

Minimální investice je na úrovni 5 000 GBP, tedy asi 240 000 Kč, což již není pro každého snadno dosažitelná částka. Kapitálový trh je něco jiného než bankovní vklad. Každý je zodpovědný za své peníze. Můžete se tedy sami rozhodnout, zda si za 500 koupíte „cenný“ papír s nominální hodnotou 1, kde tento papír představuje jednu stotisícinu podniku, který plánuje a očekává růst převratným tempem, ale ke svým akcionářům není úplně upřímný.

Investice s velkým rizikem jsou pro někoho jistě lákavé. Pro ostatní je velké riziko spojené s novou firmou, s nedostatkem informací a netransparentností nepřijatelné. Možná budou muset další lidé přijít o své peníze, než se naučíme rozeznávat uskutečnitelné obchodní plány a nebudeme se pouštět do investic s velkým výnosem, bez toho, že bychom vzali v úvahu riziko.

Uvěřili byste společnosti Year of the Snake? Vyhledáváte na kapitálových trzích riziko nebo jistější, ale nižší výnosy? Myslíte si, že by měla být tato oblast více regulovaná státem?