Chystáte se do zahraničí? Nezapomeňte na pojištění léčebných výloh.

Chystáte se na dovolenou nebo služební cestu do zahraničí, nebo chcete cestovat jen po naší vlasti? Pak je dobré si vzpomenout na cestovní pojištění (pojištění pro cesty a pobyt). Když se nám přihodí na cestách nepříjemnosti, pomůže nám pojištění vyrovnat se s jejich alespoň finančními následky. A velikou výhodou cestovního pojištění je také možnost využít asistenčních služeb, které pojišťovna zajistí.Cestovní pojištění je balíčkem několika druhů pojištění. Nejdůležitější součástí je pojištění léčebných výloh v zahraničí, k němu je možné si navíc sjednat také úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění stornovacích poplatků. Dnes si blíže řekneme něco o pojištění léčebných výloh a k ostatním složkám cestovního pojištění se vrátíme zanedlouho v jiném komentáři.Toto pojištění zaručuje pojištěnému, že za něj pojišťovna uhradí nezbytné náklady na jeho ošetření či léčení, kterému se podrobil v zahraničí v důsledku náhlého onemocnění nebo úrazu.Pokud budeme mít při cestování smůlu, ceny za léčebnou péči v zahraničí mohou dosáhnout opravdu velmi vysokých částek (statisíce korun i více). V ČR je naše zdravotní péče hrazena ze zákonného zdravotního pojištění. Z tohoto zákonného pojištění by nám bylo za léčbu v zahraničí uhrazeno pouze tolik, kolik by toto naše léčení stálo doma. Zbytek bychom museli uhradit ze svého (nebo bychom také mohli zadlužit naše pozůstalé).Tedy kromě nutnosti pojistit se je také důležité zvolit si pojišťovnu, která nabízí dostatečně vysokouTa tvoří maximální horní hranici toho, co za nás pojišťovna zaplatí.Dále je důležité seznámit se s tím, co všechno za nás pojišťovna zaplatí a co ne:ambulantní lékařské ošetření, hospitalizaci včetně dopravy do nemocnice (představte si náklady, když vás do nemocnice bude převážet vrtulník!), diagnostiku a operace, nutné zubní ošetření, které má zamezit bolesti, léky na lékařský předpis. Hrazen je také pobyt blízké osoby u pacienta, převoz nemocného i s jeho doprovodem zpět do ČR, nebo návrat spolucestujících nezletilých dětí domů, pokud jsou rodiče hospitalizováni. A samozřejmě pokud dojde k nejhoršímu, je proplacen i převoz ostatků do ČR.Například není možné očekávat, že z tohoto pojištění nám pojišťovna zaplatí kosmetické zákroky u zahraničních odborníků. Není možné spekulovat s tím, že si předem naplánujeme léčbu svých neduhů v zahraničí a sjednáme si na to pojištění léčebných výloh. Vyloučeny z pojistné ochrany jsou také úrazy, které si přivodíme pod vlivem alkoholu nebo drog, nebo úrazy vzniklé při provozování některých druhů sportů. Mezi další výluky patří například náklady spojené s chronickým onemocněním, s duševními chorobami a depresemi, se záměrným přerušením těhotenství, s nemocemi sexuálně přenosnými či AIDS, s pobytem v lázních a zotavovnách a také náklady za ošetření a léčbu prováděnou členem rodiny nebo za léčbu lékařsky neuznávanou. Dále některé léky, přestože budou na lékařský předpis, se neproplácejí – např. jde o výživné a posilující preparáty. Ani úpravu chrupu k lepšímu není možné hradit z tohoto pojištění. Hrazeno je pouze akutní ošetření, ne třeba zubní náhrady, korunky, úpravy čelistí.Tento výčet není úplný, uvádíme ho zde jen pro zajímavost. Je tedy potřeba se s konkrétními podmínkami své pojistné smlouvy dobře předem seznámit.Součástí pojištění léčebných výloh jsou také. Je to praktická pomoc smluvního partnera pojišťovny v případě, že se nám něco nemilého přihodí. Asistenční služba pojištěnému poradí, jak postupovat v případě úrazu nebo onemocnění, doporučí zdravotnické zařízení, zajistí, bude-li to třeba, hospitalizaci, pomůže jako tlumočník třeba při jednání s lékaři, obstará léky, zabezpečí kontakt nemocného s rodinou, zajistí přivolání opatrovníka z domova, zorganizuje dopravu nezletilých dětí domů do ČR, může nám poskytnout finanční pomoc, ocitneme-li se bez peněz.Asistenční služba by měla fungovat nepřetržitě 24 hodin denně, v českém jazyce.Myslete také na to, že je třeba si schovat a pak pojišťovně předložit všechny doklady a potvrzení o léčbě, jako jsou třeba účty za ošetření, za pobyt v nemocnici, za léky předepsané lékařem, originály lékařských nálezů s uvedenou diagnózou, seznam provedených lékařských výkonů.Pokud jedete do zahraničí s cestovní kanceláří, může už být cestovní pojištění zahrnuto v ceně zájezdu. Pak je dobré si zjistit, co všechno toto pojištění zahrnuje, jaká rizika kryje a jak vysoké jsou stanoveny pojistné částky či limity plnění. Pokud je pojištění nedostačující, je možno se připojistit individuálně.Bez pojištění léčebných výloh bychom se na cesty do zahraničí raději neměli vydávat. Je to určitě nejdůležitější součást cestovního pojištění. Můžeme oželet ztrátu zavazadel, možná ani nepotřebujeme úrazovou pojistku – zvláště pokud nechceme sportovat a pokud pojistné částky nabízené pojišťovnou nejsou příliš vysoké. Pojištění odpovědnosti za škody, které způsobíme třetím osobám, je také důležité, zvláště pokud s námi cestují děti, čtyřnozí přátelé a nebo pokud jedeme za sportovním vyžitím. Ale pojištění léčebných výloh je opravdu ze všeho nejdůležitější. Proto si ho také lze sjednat samostatně, spolu s nějakým základním rozsahem asistenčních služeb, bez ostatních druhů pojištění.Protože cena pojištění tvoří jen malý zlomek celkové ceny zahraniční dovolené, bylo by velkou chybou snažit se na něm ušetřit. Cenu týdenní zimní dovolené na lyžích v evropských centrech pro čtyřčlennou rodinu zkoumal komentář Fincentra z 8. března. Tam se můžete přesvědčit, kolik by vás stálo samotné pojištění léčebných výloh u čtyř vybraných pojišťoven a jakou část celkových nákladů na dovolenou toto pojistné tvoří.