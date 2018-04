Chystáte se na delší studijní nebo pracovní pobyt do USA?

Vzhledem ktomu, že nerada jezdím poznávat nová místa jako turista, naplánovala jsem si dlouhodobější pobyt s pracovním povolením ve Spojených státech amerických. Na studentské programy tohoto typu se v České republice specializuje již mnoho agentur, a tak jsem se ocitla před problémem, kterou z nich si vybrat, abych měla jistotu, že všechno proběhne tak, jak má. Můj první poznatek z cesty však je, že stoprocentní jistotu nemáte nikdy.Při výběru vhodné agentury byste neměli opomenout několik základních kroků. Můžete začít v některém studentském a mládežnickém centru, kde vám ochotní zaměstnanci poskytnou seznam všech agentur, které se na dané programy specializují. Poté začněte sbírat veškeré informace z různých zdrojů. Hledejte na internetu, zatelefonujte na uvedená čísla a vyžádejte si všechny letáčky a brožury. Zúčastněte se informativních schůzek pro zájemce, jež agentury pořádají, kde máte možnost setkat se s lidmi, kteří program s danou agenturou již absolvovali. Nebojte se na cokoli zeptat, vyžádejte si spojení i na další (ne)úspěšné a (ne)spokojené účastníky. Ptejte se kamarádů, známých a spolužáků na jejich zkušenosti a doporučení. Zkrátka sondujte, hledejte a vstřebávejte všechny informace. Pak se už snadno rozhodnete, která agentura vám bude vyhovovat nejvíce.Jakmile si vyberete, je třeba začít s vyřizováním. I zde platí pravidlo čím dříve, tím lépe. Nic nezkazíte, jestliže začnete již v říjnu či v listopadu. Všechno si pak můžete pořádně promyslet. Pokud zvolíte program najdi si práci sám", máte větší možnosti a šance objevit na internetu a v katalozích zajímavé nabídky. Většina agentur inzeruje další možnost zajistíme vám práci". Tato služba spočívá v tom, že po zaplacení několika set dolarů navíc vám agentura zprostředkuje kontakt na americkou agenturu, která celý program řídí. Dostanete seznam volných míst, z nichž si vyberete tři. Tato pracovní místa se pro vás snaží agentura v USA zajistit nejdříve. Jestliže ani jeden z vybraných zaměstnavatelů o vás nemá zájem, hledá pro vás americká agentura tentokrát jakoukoli pracovní nabídku. Jakmile nějakou najde (je třeba z úplně jiné oblasti, než jste vy původně chtěli), nabídne vám ji a je pak na vás, zda ji přijmete, nebo odmítnete. Ale pozor, právo odmítnout pracovní nabídku máte pouze jednou. Nabídne-li vám agentura druhé pracovní místo, musíte je přijmout, pokud nechcete přijít o již zaplacenou nemalou finanční částku.Souhlasíte tedy s nabízeným místem a přichází na řadu opět agentura česká, která pro vás začíná zařizovat veškeré služby a potřebné dokumenty - vízum s pracovním povolením, pojištění, dopravu, cenné informace a neustálý kontakt s americkou agenturou, která se od vašeho vstupu na území Spojených států amerických stává vaším garantem a pomocníkem. Letní brigády v USA pro studenty pomaturitního studia fungují jako program pod záštitou vlády Spojených států amerických, to znamená, že celý program zařizují americké agentury. My, jako česká studentská agentura, jsme pouze jejich agentem v České republice, který zkontroluje, zda žadatel splňuje všechny požadavky," uvádí manažer pražské pobočky Student agency Vojtěch Pětivlas. Všechny naše smlouvy jsou založené na jasně vymezených službách za jasně vymezené peníze. Zavazujeme se v nich pouze zprostředkovat klientovi kontakt s americkou agenturou, dále mu pak obstaráme všechny potřebné dokumenty, dopravu, vybavíme ho důležitými informacemi. Tím naše služby končí," doplňuje Pětivlas.Z toho plyne jeden velmi důležitý poznatek. Ať už budete absolvovat jakýkoli program s kteroukoli agenturou, informujte se předem na všechny podmínky. Pořádně si pročtěte smlouvu, abyste zjistili, k čemu se agentura zavazuje, co všechno je pro vás schopna zařídit, a co už není v rámci jejích služeb a možností. Když jsou všechny vaše potřebné dokumenty vyřízeny, obdržíte od agentury brožuru se všemi důležitými informacemi, které je dobré znát ještě před vaším odletem. Můžete využít asistence agentury při rezervaci letenky do USA. Pak už je to zcela na vás. Je dobré zajistit si předem ubytování na první dny po příletu, třeba v místním hostelu. Máte tolik starostí sami se sebou, že mít alespoň něco jistého je velká psychická výhoda. Před odletem byste také určitě měli kontaktovat svého amerického zaměstnavatele. Napište mu e-mail a nebojte se zatelefonovat a zeptat se na podrobnosti. I po telefonu si totiž můžete udělat o člověku určitý obrázek, jímž se však nesmíte nechat úplně zaslepit. V této chvíli vám může být podezíravost jedině k dobru, zvlášť chystáte-li se vyrazit na cestu úplně sám/sama.Tím se dostávám k tomu nejdůležitějšímu sdělení, ke kterému použiji výstižnou paralelu: nikdy nejezděte bez rezervní pneumatiky. Můžete mít totiž sebelepší a sebespolehlivější auto, ale nikdy nevíte, co vás čeká na cestě. Buďte připraveni na všechny možné scénáře, tedy i na to, že nic nevyjde tak, jak jste plánovali a za co jste i zaplatili. Mějte při sobě co nejvíce kontaktů na lidi vyskytující se v Americe - příbuzné, známé, kamarády, kolegy... Vyskytne-li se totiž nečekaný problém, budete vděční za každého, kdo by vám mohl pomoci. Samozřejmě je vám stále k dispozici americká agentura, váš garant, který by vám měl poskytnout pomoc a podporu za jakýchkoli okolností. Přesto nic nezkazíte, a především uklidníte svoji rodinu, budete-li vybaveni kontakty na příbuzné a známé.