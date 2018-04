Chystáte se na přijímačky? Připravujte se přes internet!

Autor projektu společnost Scio každoročně připravuje přijímací zkoušky pro několik vysokých a desítky střední škol v České republice. Když vloni poprvé organizovala tzv. Národní srovnávací zkoušky i pro žáky základních škol (pro uchazeče o vysokoškolské studium je dělá letos posedmé), zúčastnilo se asi 2000 žáků 9. tříd a 1200 žáků 5. tříd, kteří se hlásí na osmiletá gymnázia. Žáci 5. a 9. tříd se mohou prostřednictvím internetu připravovat na přijímací zkoušky na střední školy z matematiky a českého jazyka, středoškoláci k maturitě nebo přijímacím zkouškám na vysoké školy z českého jazyka, matematiky a základů společenských věd.Do přípravných internetových kurzů se lze kdykoliv zapsat na stránkách www.scio.cz. Poté, co zaplatíte "školné", které se pohybuje od 680 do 880 Kč, můžete ihned začít studovat. Stačí k tomu počítač, připojení k internetu. Kurzy mají 30 až 50 lekcí rozdělených do tzv. pracovních listů. Listy vypadají na první pohled jako malé testy či cvičení jen s tím rozdílem, že pokyny dává malá dívčina - studijní múza Elvíra. Překvapení přijde, když se něco nedaří nebo odpovíte špatně - Elvíra vám začne napovídat a radit, takže i když látce na začátku třeba příliš nerozumíte, na konci listu už si z nápověd a komentářů můžete leccos odnést. Navíc máte možnost se kdykoliv podívat do tzv. pramenů, v nichž najdete stručný výklad látky, přehledy, podrobnější vysvětlení či třeba další příklady na procvičení. Na konci většiny lekcí je závěrečný test a podle výsledku studijní múza Elvíra doporučuje další postup - něco zopakovat, znovu projít, normálně pokračovat nebo třeba přeskočit.Opakování, procvičování...I když je možné se z kurzů látku učit od začátku, jsou podle ředitele Scio a autora celého projektu Ondřeje Šteffla kurzy určeny především těm, kdo si potřebují látku procvičit, doplnit či zopakovat. "Mnoho žáků se při přípravě na přijímací zkoušky či na maturitu ztratí v množství látky, často nevědí, co vlastně umí a co ještě ne, a co je na přijímací zkoušky potřeba. A rodiče jim v tom často nemohou poradit," říká Šteffl. Podle něj je jednou z největších výhod kurzu stálý a podrobný přehled o tom, co žák již absolvoval a s jakým výsledkem, co již umí a co mu ještě zbývá.Zřejmě nejzajímavější je možnost komunikovat s lektorem. Každý student má svého, radí mu v nesnázích, odpovídá na jeho dotazy a dohlíží i na řádný průběh studia. Lektoři jsou většinou učitelé základních a středních škol, kteří mají těsnější vztah k internetu. Odpověď na každou otázku by měl student dostat do 48 hodin. Perličkou je, že na rozdíl od školy si žáci s lektory tykají. Má to prý napomoci tomu, aby se žák během studia cítil dobře a uvolněně.Prvních několik desítek zájemců z 5. a 9. tříd již od 11. ledna studuje, další se stále hlásí. K výhodám e-learningu patří, že začít studovat lze kdykoliv. Kurzy pro maturanty se otevírají 15. února. Problémem tak pro mnohé zůstává dostupnost internetu a pro ty, kdo ho mají, telekomunikační poplatky. "S Telecomem těžko pohneme, ale pokud se zájemci budou přihlašovat v nejlevnějším časovém pásmu (tj. od 19.00 nebo o víkendech), neměli by zaplatit za připojení během celého kurzu víc než 400 Kč. Doufáme také, že řada žáků bude moci využít připojení ze školy," dodává Ondřej Šteffl.Co je to e-learning?Úplně nová forma vzdělávání učení přes internet. Spojuje interaktivitu výukových programů, cílevědomý postup učitele ve třídě i individuální přístup s veškerými výhodami internetu - svobodou, flexibilitou, přístupem ke všem informacím z jednoho místa. E-learning se osvědčuje zejména tam, kde před sebou žáci mají jasný cíl, např. při přípravě na zkoušky. Tehdy také internet nabízí snadnější a rychlejší učení než obvyklé postupy. Vzdělávání přes internet u nás využívají zatím hlavně velké firmy pro vnitropodnikové vzdělávání. První pokus udělaly některé vysoké školy.