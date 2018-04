Chytrá karta České spořitelny: pár výhod a složité tornádo možností

Současně s novou kartou přestala banka vydávat stávající kreditní karty. Ty zůstanou v původní podobě, pokud klient sám nepřistoupí na změnu smlouvy, a tedy k vydání nové Chytré kreditky.



Základním principem je volba funkcí, které bude vaše kreditka umět. Nicméně nejprve byste si měli uvědomit, na co kartu budete používat a jestli se vám vůbec vyplatí.

Rozklíčování nabídky k Chytré kartě Služby v ceně karty Garance nejnižší ceny Ochrana nákupu při zničení a krádeži Možnost non-stop přístupu k účtu Měsíční výpis z účtu Vedení účtu Volitelné služby Slevový program Sphere Zvýhodněný Bonus program Splátkové prázdniny Používaná karta zdarma Prodloužená záruka na zboží Zůstatkové SMS Odměna do Penzijního fondu ČS Dokoupitelné služby Pojištění schopnosti splácet Pojištění zneužití platební karty Úhrada celé částky (100 %)

Pět funkcí je nastaveno automaticky

Služby v ceně karty jsou "zdarma" neboli jen za poplatek vedení karty (viz níže).



Nejneobvyklejší službou je garance nejnižší ceny, kterou vám Česká spořitelna zaručuje vrácení rozdílu peněz za levnější zboží. Rozdíl musí být nejméně 300 korun a nejvíce 5 000 korun. Jinou cenu musíte nahlásit 90 dní od nákupu a 5 dní poté, co jste se dozvěděli o nižší ceně. Cena zboží nesmí být porovnávaná s akční nabídkou a s hodnotou věcí na internetu. Avšak právě přes internet nakoupíte většinou levněji než v kamenných obchodech.



Když si například koupíte plavky za 2 500 korun (zboží musí stát minimálně 500 korun) a ty samé uvidíte v jiném obchodě levnější, zavoláte na Zákaznický servis. Tam si ověří obě ceny u obchodníků a rozdíl vám doplatí. Otázkou je, jestli jste ochotni sledovat ceny věcí v několika různých krámech. To už si rovnou můžete zajet do levnějšího obchodu.



Ochrana nákupu při zničení a krádeži

Jedná se o formu pojištění, které se vztahuje na krádež, poškození nebo zničení zboží zaplaceného Chytrou kreditní kartou. Pokud vám tedy někdo odcizí zakoupené věci, zavoláte na bezplatnou linku call centra banky, kde incident nahlásíte. Na náklady banky vám pak věc opraví nebo uhradí.





. Kolik za kartu zaplatíte To, jaký si vyberete obrázek na kreditce, určuje, kolik budete platit ročně za vedení Chytré karty. Zůstanete-li u základního typu, bude vás karta stát 199 korun ročně. Výběr z galerie či vlastní obrázek vyjde na 349 korun. Chytrá karta Gold má roční poplatek 899 korun. Za určitých podmínek máte kartu zdarma.



Za volitelné služby zaplatíte od 19 až po 89 korun měsíčně (za 7 zvolených služeb).



Dokoupitelná služba vás vyjde minimálně na 29 korun měsíčně.



Při přečerpání bezúročného období, které je dlouhé od 40 do 55 dnů, činí roční úrok 19,08 %, resp. 23,88 %.

Na kartě můžete mít jakýkoli obrázek

Variant obrázků je celkem 40. Základní karta má dva vzory, karta z galerie 36 vzorů a zlatá karta jeden. Navíc si můžete zvolit jakýkoli vlastní obrázek nebo fotku.

Bezúročné období záleží na počtu služeb

Délka bezúročného období je závislá na počtu vybraných služeb a pohybuje se od 40 do 55 dní. Například ČSOB nedávno přišla s kreditní kartou, která má bezúročné období 90 dní.

Počet volitelných služeb Délka bezúročného období 0-1 služba 40 dní 2-3 služeb 45 dní 4-5 služeb 50 dní 6-7 služeb 55 dní

Volitelných služeb je celkem sedm



1. Slevový program Sphere

Nabízí slevy v obchodech u nás i na Slovensku. Při zaplacení Chytrou kreditní kartou dostanete slevu 5–30 %.



2. Zvýhodněný bonus program

Bez tohoto programu dostane klient ČS 1 bod za každých 20 korun, které utratil pomocí kreditní karty. Se zvýhodněním získá jeden bod již za 15 korun. Akce je v rámci věrnostního programu České spořitelny. Pak záleží na tom, jestli vám je nabídka bonusů blízká.



3. Splátkové prázdniny

Máte možnost odložit termín splátky až o dva měsíce během jednoho kalendářního roku. Službu však lze aktivovat až za 6 měsíců po založení účtu s touto kreditní kartou.



4. Karta zdarma? Jen za útratu

Chytrá kreditka je primárně určena na placení. Proto je používání karty zdarma omezeno výší útraty. Při základním vzhledu karty musíte provést transakce za 36 000 korun, u výběru z galerie a karty podle vás za 60 000 korun a vlastníte-li Gold kartu, měli byste utratit 150 000 korun ročně. Pak máte vedení karty zdarma.



5. Prodloužená záruka zboží

Zaplatíte-li si tuto službu, bude vám zajištěna záruka delší o 1 rok, než je standardní doba. Prodloužení záruky je ovšem podmíněno minimální cenou zakoupeného zboží, která je minimálně 3 000 korun. Takže u levnějšího produktu na prodlouženou záruku nebudete mít nárok.



6. Zůstatkové SMS

SMS je zasílána při pohybu na účtu.

7. Odměna do penzijního fondu

A je tu další kreditní karta, která vám může spořit na důchod. Jen si musíte tuto službu zvolit. Z každé transakce Chytrou kartou nad 1 000 korun je odvedeno 10 korun na penzijní připojištění. Čím víc utratíte, tím víc naspoříte. Ale při útratě 50 000 korun za rok je příspěvek do penzijního fondu necelých 500 korun.



Další variantou jsou tři dokoupitelné služby

Jedná se o nabídky, které jsou v současné době i v ostatních bankách zcela běžné.



První placenou funkcí je pojištění schopnosti splácet. To má dvě varianty. První je pro případ smrti, plné invalidity nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti. Druhá možnost je stejná, jen navíc s pojištěním ztráty zaměstnání.

Dále se můžete pojistit proti zneužití platební karty. Pokrývá neoprávněné transakce do výše 10 000 korun u základní karty, 30 000 korun u výběru z galerie a 60 000 korun u Gold karty. Na to, že si tuto službu musíte vždy doplatit, je limit pojistného krytí relativně malý. Například u BAWAG Bank, ČSOB a Volksbank je pojistné krytí od 15 000 do 200 000 korun.



Třetí je možnost automatické úhrady celé aktuální dlužné částky z účtu v rámci bezúročného období (k inkasu z účtu dojde 3 dny před datem splatnosti). Podmínkou je mít u karty sjednané minimálně čtyři volitelné služby, příp. být majitelem Chytré karty typu Gold.



Karta má jasný úkol – nutí k nákupům. Jistě nabízí zajímavé a praktické služby, jako je prodloužení záruky, slevy v mnoha obchodech a odložení možnosti splácet. Avšak je evidentní, že tato kreditní karta je zatím tou nejsložitější, která se na trhu objevila. To může být důvodem, proč si ji někdo nepořídí.