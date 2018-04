Chytrou volbou vkladu na stavební spoření vyděláte i 10 tisíc

modelový příklad Cílová částka: 200 tisíc korun

Státní podpora každý rok: 3 tisíce korun

Vázací doba: 6 let

Úrok z úspor: 2 procenta Smlouva založena 1. ledna a ukončena přesně dle podmínek pro nárok na připsanou státní podporu, tj. den po vypršení vázací lhůty 6 let, tedy k 2. lednu. 1. varianta

• pravidelné měsíční úložky 1 667 korun vždy k 1. dni v měsíci

• za rok vloženo 20 004 korun, za 6 let 120 024 korun 2. varianta

• jednorázový roční vklad na počátku roku vždy k 1.1.

• za rok vloženo 20 tisíc korun, za 6 let 120 tisíc korun 3. varianta

• jednorázový roční vklad na konci roku vždy k 15.12.

• za rok vloženo 20 tisíc korun, za 6 let 120 tisíc korun 4. varianta

• jednorázový vklad najednou na celých 6 let ihned po podpisu smlouvy k 1.1.

• vloženo 120 tisíc korun