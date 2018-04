Chytrý mobil je pobočka v kapse, lákají banky. Dravější jsou ty menší

V nových technologiích ale zatím mají v Česku náskok ty menší banky. Naopak lídři trhu zatím své aplikace teprve připravují nebo je nabízejí jen s osekanými funkcemi.

Jak aplikaci získat Aplikace najdete v Android marketu, App Storu nebo na stránkách dané banky a zdarma ji stáhnete do mobilu. Pak už stačí jen se přihlásit podle vybraného způsobu zabezpečení. Pokud si nejste jisti, zda o aplikaci opravdu stojíte, můžete se někdy podívat i na její demoverzi na webu, kde lze najít i recenze a uživatelské diskuse.

Například aplikace Komerční banky poskytuje jen základní informace o umístění poboček, bankomatů a kontakty. To může využívat kdokoliv a není třeba mít účet v bance.

Oproti tomu Fio, mBank, UniCredit Bank, Citibank či Equa bank mají podobné informace v aplikaci přístupné také komukoliv, po přihlášení ale umožňují i další služby a užitečné funkce jako je zjištění zůstatku na běžném nebo spořicím účtu, zobrazení historie transakcí či provedení tuzemské platby.

Způsoby zabezpečení se liší banku od banky

Další rozdíly mezi bankami jsou podobně jako u internetového bankovnictví ve způsobech zabezpečení. Třeba do Citi mobile se přihlásíte přes stejné údaje jako do internetbankingu Citibank Online. Pokud tyto údaje nemáte, získáte je registrací přes web. Dál už můžete pracovat přímo s aplikací.

"Přístup ke svému účtu budou mít klienti prostřednictvím bezpečného přihlášení pomocí SMS klíče doručeného na jejich mobilní telefon, či pomocí tradičního osobního klíče," popisuje Radek Sedlář ze Citibank.

UniCredit Bank zvolila jiný postup a kvůli zabezpečení musíte minimálně jednou na pobočku banky, kde si smartbanking zřídíte jako novou službu. Pokud to stihnete do konce roku, získáte za to dárek.

Největší banky se přidají na přelomu roku

Z velké trojky největších tuzemských bank má zatím vlastní aplikaci pro chytré dotykové telefony jen Komerční banka. Její aplikace je nicméně velice střídmá a banka ji plánuje rozšiřovat o další služby během listopadu.

Ze statistik… Podle Telefonica O2 tvoří podíl smartphonů na celkovém prodeji už 80 procent.

T-Mobile uvádí nárůst za první pololetí o 25 procent

U Vodafone jsou nejprodávanější telefony se systémy Android a Symbian. Zdroj: mBank

Klienti České spořitelny si mohou stáhnout aplikace s podobně omezenými možnostmi. Aplikace s názvem Spořitelna je ale od matky, tedy z dílny Erste Group.

V posledním fázi vývoje jsou aplikace pro ČSOB a Poštovní spořitelnu, které by se měly ke stažení objevit začátkem roku.

Na konec roku slibuje minimálně základní aplikaci také GE Money Bank, na rok 2012 ji plánuje i Raiffeisenbank.

Citibank

přístup k osobnímu účtu, převody v rámci Citibank a do jiných bank v ČR, správa běžných, kartových a investičních účtů, a úvěrů, přehled a vyhledání obchodních partnerů slevových programů

dostupné pro všechny mobily s připojením k internetu, tj. pro iPhone (iOS), Android, Blackberry, Symbian atd.

Česká spořitelna

jen aplikace Erste Group s názvem "Spořitelna" – najde nejbližší pobočku či bankomat banky v ČR i v zemích Erste Group. Aktuální směnné kurzy.

pro iPhone, Android a Blackberry

ovládání účtu (iPhone) začátek 2012



ČSOB a Poštovní spořitelna (ERA)

v přípravě aplikace k ovládání účtů pro chytré telefony a tablety - ke stažení začátkem ledna 2012

pro iPhone, iPad a Android

Equa bank

aplikace pro aktivní provádění transakcí – přehled účtů, historie transakcí, jednorázové platby v ČR, úpravy čekajících plateb, novinky, kontakty, help

v přípravě v dohledné době – platební příkazy do zahraničí, trvalé příkazy, nastavování limitů u karet, vyhledávání podrobnějších kontaktů a poboček banky

pro iPhone a Android





FIO

zůstatky a správa účtů, historie transakcí, detail transakce, příkazy k úhradě, nastavení, zprávy, výpočet standardních poplatků, vyhledání nejbližší pobočky

pro iPhone a Android

GE Money Bank

v přípravě – vyhledávání poboček a bankomatů, rady a kontakty pro nouzové situace (ztráta karty) – ke stažení koncem roku

pro iPhone a Android, ge money bank

Komerční banka

seznam poboček, bankomatů, kontakty, zprávy a nastavení

v listopadu 2011 – rozšíření o první aktivní aplikace – kalkulačky hypotečních a spotřebitelských úvěrů, konvertor měn a ekonomické analýzy

speciálně pro iPhone, iPad, Android a funkční je i na mobilech s běžnými internetovými prohlížeči

LBBW Bank

zavedení speciální aplikace zvažují, proto i případný termín spuštění by byl směřován na 2013

mBank

převážně pasivní operace bez autorizace SMS – informace o účtech, kreditních kartách, spotřebitelských či hypotečních úvěrech, historie transakcí, převody předdefinovaným příjemcům, splátky kreditní karty

IB light funkční na všech mobilech s přístupem na internet s internetovým prohlížečem

aplikace pro iPhone,iPad

Raiffeisenbank

aplikace v přípravě – pro iPhone a Android – spuštění v průběhu 2012

UniCredit Bank

aktuální zůstatky na běžných, spořicích i termínovaných účtech, aktuální výše hypotéky, historie transakcí nejen pro účty, ale i pro debetní a kreditní karty, platby, nejbližší pobočka a bankomat, aktuální kurzy měn, spojení se zákaznickým centrem, průhledné pozadí aplikace

od listopadu 2011 – expresní tuzemské platby, převody cizích měn,

během 2012 – zakládání termínovaných vkladů, trvalé příkazy, dobití SIM karty

pro největší počet typů mobilních telefonů od chytrých (iPhone, Android, BlackBerry, Symbian) až po běžné mobily s přístupem na internet (přes Java)

Volksbank

službu či aplikaci pro chytré telefony nyní nenabízí, zaměří se na ni v roce 2012

zdroj: jednotlivé banky