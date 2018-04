Chytrý mobil: firemní benefit, nebo past jak být stále na dosah?

Být stále na příjmu přes mobil a e-mail bylo pro Barboru Tomšovskou, hledačku manažerů ze společnosti Touchdown, běžné. Dovolená, víkendy, nic z toho nebylo uchráněno před pracovními povinnostmi. Když šla na mateřskou dovolenou, řekla dost.

"Chytré telefony jsou dobrý pomocník, ale nic se nemá přehánět. Být stále na mailu i telefonu je kontraproduktivní, nemůžete se vymanit z pracovního stresu, člověk musí také regenerovat," upozorňuje Tomšovská, která je zároveň majitelkou firmy, takže si "luxus vypnutého mobilu" mohla dovolit. Teď e-mail v mobilu nemá.

Řadoví zaměstnanci většinou takové štěstí nemají. I podle Tomšovské existují v řadě společností přímá, ale často nepsaná nařízení, podle kterých lidé musí být na příjmu i během svého volného času.

"Většinou to platí pro vyšší a lépe honorované pozice, kde se počítá s tím, že i na dovolené čtete maily a berete telefony," přibližuje Tomšovská.

Díky chytrým mobilům stále na dosah

Firmy tak moderních telefonů často rády využívají jako velmi užitečného benefitu, který z jejich lidí dělá stále dosažitelnou pracovní sílu. Sami zaměstnanci často "chytrý" mobilní telefon berou spíše jako trojského koně než atraktivní pracovní lákadlo.

Tento rozpor je patrný třeba z průzkumu Benefits Guide 2010 – 2011 od personální agentury Robert Half.

Z něj vyplývá, že mobilní telefon patří k nejčastějším a z pohledu firem nejoblíbenějším benefitům u pozic z oblasti marketingu, obchodu, logistiky a administrativy. Naproti tomu mobil u zaměstnanců podle průzkumu už vůbec nefiguruje v seznamu nejoblíbenějších benefitů. Spíše ho vnímají jako nutné zlo a standardní pracovní nástroj.

"Doba, kdy byl služební telefon považován za potvrzení statutu důležitého zaměstnance, dávno minula a v současné době jsou mobilní telefony považovány víceméně za běžný pracovní nástroj, nikoli benefit," potvrzuje Petr Boldiš z poradenské společnosti Mercer.

Dnes se žádá flexibilita

Debata o zneužívání zaměstnaneckých mobilních telefonů, a tím i umělém navyšování pracovní doby se už vede i v zahraničí, nejčastěji u odborových organizací.

"Třeba německé odbory žádaly smluvní regulaci takového užívání mobilů ve volném čase. Podle mého je to nesmysl. Regulovat se to nedá," míní Boldiš. Jak dodává, mělo by vždy jít především o dohodu mezi zaměstnancem a jeho nadřízeným a o nalezení přijatelného kompromisu pro obě strany.

Pravidla by měla být stanovena nejlépe už při podpisu pracovní smlouvy. Podle personalistů stále více firem i pozic nepracuje v jasně ohraničené pracovní době a čím dál častěji se žádá flexibilita.

"Lidé si na to musí zvyknout. Často jde také o osobní problém jednotlivých lidí v nalezení rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. Neustálá přítomnost na telefonu či e-mailu někdy pomáhá v růstu pocitu důležitosti či nepostradatelnosti," myslí si Boldiš. Právník Jan Kozubek také potvrzuje, že pravidla by si měly obě strany dohodnout předem.

Pokud k tomu nedojde, není podle něj možné zaměstnance k práci mimo sjednanou pracovní dobu nutit. "Za určitých okolností může jít o práci přesčas nebo také o takzvanou pracovní pohotovost. V obou případech zaměstnanci ze zákona náleží příplatek," vysvětluje Kozubek.

Nosíte si práci i domů?