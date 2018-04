Ciao Praho

Richardo Nicastro není na pražském letišti žádným cizincem. Jako vedoucí divize růstu a zahraničních bank italské UniCredito byl odpovědný za časté cesty do Prahy, které začaly minulý rok. Tehdy Italové spolupracovali s německým pojišťovacím gigantem Allianz při neúspěšném pokusu o vstup do Investiční a poštovní banky, přerušeným jejím pádem v červnu 2000.

Přestože Italové čelí v tenderu o 60% Komerční banky konkurenci dalších tří zájemců, UniCredito je analytiky považována za favorita pro převzetí tohoto podílu. Tato banka je ve střední a východní Evropě velmi aktivní a Nicastro tvrdí, že je v tomto regionu třetí největší skupinou po KBC a svém rivalovi o vstup do KB, německou Hypo Vereinsbank.

Všichni uchazeči o Komerční banku obdrželi příslib vlády o poskytnutí dalších státních záruk ve výši 20 miliard Kč a na obzoru je velmi tuhý boj Nicastra se dvěma francouzskými zájemci Societe Generale a Credit Agricole, a především s německou Hypo Vereinsbank. Nicastro slibuje, že UniCredito investuje v regionu střední a východní Evropy nejméně 2 miliardy dolarů.

UniCredito zároveň získala velmi pozitivní hodnocení svých schopností. V posledním hodnocení Merrill Lynch z podzimu 2000, které se týká akvizice UniCredito v polské bance Pekao, se říká, že UniCredito dosáhla velkého úspěchu při přeměně z ospalé italské banky, charakteristické chabými službami ,kulturou „nemohu udělat“ a malým důrazem na tvorbu příjmů.

Proč a kdy jste se rozhodli ke vstupu do České republiky?

Nejprve naše skupina před několika lety sestavila tzv. strategii Nové Evropy, zaměřenou na získání vedoucí pozice v klíčových zemích ucházejících se o vstup do EU. Proč? Ze třech důvodů. Zaprvé, v těchto zemích existuje růst, který je pro banku velmi důležitý. Máme zájem především o země z první a také druhé vlny vstupu do EU. Takže podle této definic se stává ČR významným cílem. Jak víte, doposud máme účast ve čtyř bankách v Nové Evropě.

Zájem o vstup do České Republiky jste projevili během posledního roku, nejprve o IPB a potom o Komerční banku. Nemyslíte si, že je na to docela pozdě? Německé a francouzské banky projevovaly svůj zájem již během předchozích privatizací, když ještě nikdo o UniCredito neslyšel.

Pokud se podíváme na ostatní účastníky tenderu (HypoVereinsbank, Societe Generale a Credit Agricole), HypoVereinsbank byla určitě tou, která zde již byla. Ale bankovní sektor v celém světě se vyvíjí tak rychle, že je složité říci kdy je brzy a kdy pozdě. Například Credit Lyonnaise byla před 50-ti lety australskou bankou, a nyní již není. Naše skupina byla před osmi lety pouze šestou největší bankou v Itálii; dnes je podle tržní kapitalizace mezi patnácti největšími v Evropě a velmi rychle se rozvíjí. Takže si nemyslím že je pro nás pozdě.

Když jste se začal zajímat o český bankovní sektor, zajímaly Vás také jiné banky než IPB a KB? Protože dnes je výběr značně omezen.

Zpětně vzato, ČSOB i Česká spořitelna byly dobrými příležitostmi. Ale nyní musí být naším cílem Komerční banka.

Máte nějaké preference z hlediska typu bank, které kupujete: univerzální, firemní nebo retailové?

Většinou se zajímáme o firemní i retailové; nemáme ale příliš zájem o velké firemní banky. Důležité je pro nás najít dobrou klientskou základnu, se kterou můžeme pracovat na zlepšení služeb a se kterou můžeme obchodovat.

Myslíte si, že máte šanci vyhrát tender o Komerční banku?

Odpověď musí znít: ano.

Vláda již několikrát uvedla, že očekává z prodeje Komerční banky 35-45 miliard Kč. Analytici říkají, že by to znamenalo poměr mezi cenou a vlastním jměním v rozmezí tři až čtyři, což je poměrně hodně vysoko, výše než cena za ČSOB, která byla pouze dvakrát vyšší než její vlastní jmění. Za tuto cenu byste mohli získat opravdu skvělé banky v Polsku. Co si myslíte o těchto očekáváních?

Nejdříve se musíme podívat do účetních knih KB. Hodně to závisí na kvalitě jejích aktiv. V současnosti je na odpověď příliš brzy.

Máte obavy, že by v bance mohly stále zůstat problematické záležitosti, jako například půjčky?

Nevím. Já osobně vnímám, že celá Evropa sleduje tento privatizační proces, takže je ve velkém zájmu všech zúčastněných stran, aby byl velmi transparentní. Myslím si, že i pro Evropskou Unii je tento proces jakýmsi měřítkem. Takže doufám, že se očekávání naplní a půjde opravdu o velmi transparentní proces.

Jak se díváte na systém klasifikace úvěrů v Komerční bance? Dali byste přednost přísnějšímu?

Obecně platí, že čím je banka více konzervativnější, tím lépe. My jsme extrémně konzervativní. A já neznám Komerční banku. Je velmi těžké odpovědět před tím, než ji důkladně poznáte.

Ptám se, protože se již objevily spekulace, že některé půjčky mohou nyní vypadat bezproblémově, nicméně jsou rizikové a v budoucnu by se mohly výrazně změnit k horšímu.

Víte, jsme v podnikání, kde naším cílem není vyvarovat se riziku, ale řídit jej.

Před nedávnem prohráli v tenderu na Slovenskou šporiteľnu s Erste Bank. Znamená to, že budete mít více peněz v případě vypuknutí cenové války mezi zájemci o KB?

Ne, myslím si, že vedení UniCredito je rozumným vedením. Máme dostatek peněz, které můžeme v regionu investovat.

Kolik máte peněz?

Můžeme v rámci regionu investovat několik miliard dolarů

Kolik jste již proinvestovali?

Řekl bych 1,6 miliardy.

Když tedy říkáte několik miliard, mohlo by to znamenat to 2, 3 nebo 5?

Mohlo. Ale obvykle provádíme transakce za správnou cenu.

Zcela jistě jste obeznámeni s kauzou B.C.L. Trading, která připravila KB o přibližně 9 mld. Kč. Budete schopni bance nějak pomoci s tímto případem?

Je to samozřejmě oblast, ve které máme velké zkušenosti. Upřímně řečeno, museli bychom se podívat blíže na detaily celého případu. Doposud totiž máme o této kauze informace pouze z novin.

Celý rozhovor naleznete zde.

Chcete-li pravidelně využívat informace od Prague Business Journal, klikněte zde.