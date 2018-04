Cigarety, nebo léky: které vynášejí více?

Dění na akciových trzích v USA bylo od začátku měsíce poznamenáno obavami z dalšího možného zvýšení úrokových sazeb, čemuž napovídaly také zveřejňované makro výsledky. Další dny a týdny přinesly volatilní vývoj a trhy jakoby hledaly směr, kterým se vybrat. Poslední týden měsíce se dařilo zejména technologickému sektoru, na nějž zvyšování úrokových sazeb mělo jen krátkodobý vliv. I díky tomu dosáhl index Nasdaq pětiletého maxima a jako jediný z nejsledovanějších indexů dosáhl měsíčního přírůstku vyššího než jedno procento (DJIA +0,5 %, Nasdaq +1,09 %, S&P 500 + 0,28 %).

Také evropské akciové trhy byly začátkem měsíce negativně ovlivněny zvýšením úrokové sazby v EU na úroveň 2,5 %. Samotné zvýšení sice bylo očekáváno, ovšem možnost dalšího zvyšování už byla nepříjemným překvapením. Pesimismus však netrval dlouho a díky klesající ceně ropy a rostoucí ekonomice se akcie opět vydaly vzhůru. Ke konci měsíce již byl znatelný vliv situace v zámoří, ovlivněn očekáváním růstu úrokových sazeb, a ceny klesaly. Zvyšování sazeb nepříznivě ovlivnilo také vývoj na dluhopisových trzích a pesimistické vyhlídky do budoucna negativně ovlivňovaly vývoj během celého měsíce.

To, že ani české akcie již nejsou pro investory tak zajímavé, jako tomu bylo po minulé roky, není samozřejmě novinka. Dokazuje to jak ztráta nového hlavního indexu burzy PX (-1,5 %, za první čtvrtrok jen +3 %), tak v porovnání s minulým rokem nízké objemy obchodů. Střední Evropa zkrátka už není takovým tahounem a zájem zahraničních investorů se přesouvá dál na východ a jihovýchod. Pražská burza zaznamenala volatilní vývoj doprovázený výraznými výprodeji v první polovině měsíce, po kterých se akcie vracely k původním hodnotám pomaleji, než tomu bylo v minulosti.

Největší ztráty si v březnu připsal tabákový koncern Philip Morris (-11 %), jenž se velmi těžce vyrovnává se současnou situací na trhu s tabákovými výrobky u nás. Na opačné straně se octly díky excelentním výsledkům a dobrým vyhlídkám analytiků akcie společnosti CETV (+15,2 %), úspěch u investorů měla také farmaceutická Zentiva (+8,5 %).

Střadatelé ukládající své prostředky do podílových fondů také nemohou být s březnovými výsledky příliš spokojeni. Při pohledu na výkonnost dluhopisových fondů je každému jasné, že tento měsíc se mezi ty úspěšné určitě nezařadí. Výkonnostně na tom byly lépe dokonce i fondy peněžního trhu. Tyto rozdíly ve výkonnosti však byly nejspíš způsobeny vlivem zvyšování úrokové sazby v Evropě o čtvrt procenta (sazby se zvyšovaly také v Polsku, na Slovensku dokonce o půl procenta, doma a v Maďarsku zůstaly beze změny), čímž mohou fondy peněžního trhu získat krátkodobou výhodu a nabízí lepší výnos.

Platí to zejména pro zahraniční podílové fondy, pro investory do domácích fondů byly konzervativní produkty tento měsíc skutečně nesprávná volba. Holt, není každý den posvěcení, ale je nutné připomenout, že v poslední době není záporná výkonnost pro domácí dluhopisové a peněžní fondy nic neobvyklého. Roční výkonnost fondů peněžního trhu kolem 1,5 % se nejeví jako tahoun ani pro domácí investory a je to vidět také na čistých prodejích. Z domácích peněžních fondů tak v poslední době každý týden odteče několik desítek i stovek milionů.

Nejlepší měsíční výkonnost - březen Akciové Název fondu Výkonost Domácí IKS Světových indexů 2,67% Zahraniční ESPA Stock Europe Emerging 16,75% Smíšené Název fondu Výkonost Domácí Pioneer . dynamický 1,11% Zahraniční ABN Amro US Opportunities 4,39% Dluhopisové Název fondu Výkonost Domácí ČPI Korporátních dluhopisů -0,16% Zahraniční Parvest European Convertible Bond 2,36% Peněžní Název fondu Výkonost Domácí ČPI - OPF Peněžního trhu 0,04% Zahraniční Parvest Short Term Sterling (GBP) 3,92%

Zdroj: UNIS k 31.03.. AKAT k 30.03.

U smíšených fondů se v uplynulém měsíci dařilo balancovaným fondům, které rozdělují prostředky přibližně stejným poměrem do rizikových akcií i konzervativních dluhopisů, případně do nástrojů peněžního trhu. Domácí vítěz Pioneer – dynamický i přes svůj název investuje kolem 40 - 45 % prostředků do dluhopisů (převážně domácích) a asi polovinu investuje do akcií (převážně Evropa). Fond ABN Amro US Opportunities momentálně sice většinu prostředků směřuje do akciových nástrojů, v případě potřeby však představují dluhopisové nástroje až 40 %.

Nejúspěšnější zahraniční akciový fond, ESPA Europe Emerging těžil v březnu zejména z dobrých výsledků východo a středoevropských akciových trhů, zejména Ruska (ruské akcie představují téměř 80 % portfolia). Mezi domácími fondy se nejvíce dařilo fondu IKS Světových indexů, i když měsíční přírůstek 2,67 % skutečně není nic, co by stálo za pozornost. Fond investuje do indexových nástrojů v USA a západní Evropě a kromě vývoje na akciových trzích ovlivňuje kurz fondu také měnové riziko, které v tomto případě není zajištěno.