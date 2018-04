Cigarety z práce mizí jen pomalu

Ze škol, nemocnic nebo veřejných budov by měly zmizet vyhrazené místnosti pro zaměstnance-kuřáky. Může za to nový zákon chránící ty, kteří se bez nikotinu obejdou.

Dosud si v zaměstnání kuřáci nesměli zapálit tam, kde pracovali zároveň i nekuřáci. Řada firem proto vyhradila pro pracovníky závislé na nikotinu speciální místnosti. S nimi se však budou muset rozloučit kuřáci z řad učitelů, lékařů, zdravotních sester i výpravčích na nádraží. Důsledky nového zákona, který začal platit letos v lednu vysvětluje právník Petr Hůrka:

"Pokud má zaměstnavatel vyhrazenou místnost pro kuřáky a jde o školu, veřejnou budovu či zdravotní středisko, je povinen ji zrušit. Ledaže by se nacházela mimo pracoviště." Právník Oldřich Choděra k tomu dodává: "Třeba na úřadě by jinak došlo k paradoxní situaci: občan tam kouřit nesmí, ale úředník, který má povoleno ve své kanceláři kouřit, si při jednání zapálí cigaretu." Podle Choděry je však otázka, kdo bude kouření lékařů, učitelů, úředníků "hlídat", případně trestat finanční pokutou až do výše 1000 korun.

Kde si neškrtnete zápalkou

Zaměstnanci-nekuřáci, kteří jsou v obědové pauze odkázáni na veřejné restaurace, mají smůlu. I když si prosadí pracoviště bez cigaret, při jídle se jich nezbaví - v restauracích se kouřit smí.

Jeden z nejpřísnějších protikuřáckých zákonů v Evropě platí od letoška ve Španělsku. Ve srovnání s ním je ten český bezzubý. Španělé nesmějí kouřit na pracovištích, povoleno není ani zřizování oddělených kuřáren v kancelářích a výrobních halách.

I v České republice se najdou pracoviště, kde kuřákům nefandí. "Už dva roky vyháníme učitele s cigaretami do koutku ve školní zahradě," říká Dalibor Carda, ředitel základní školy v Českém Krumlově. Kdysi k nim byl shovívavější. "Měli jsme zde kuřáckou místnost. A kolegové mi pořád vyčítali, že kouří, protože jim to umožňuji. Kdybys byl tvrdší, nekouřili bychom, říkali mi. Nějakou dobu jsem je jen varoval a pak místnost opravdu zrušil," vypráví ředitel Carda. Zákaz kouření na školách schvaluje. Učitelé by podle něho měli jít příkladem - hlavně dnes, kdy si mládež sama zapálí cigaretu před školní budovou.

Existují pracoviště, kde není radno kouřit bez ohledu na zákon, a to čistě s ohledem na požární a jiná rizika. Podle zjištění České koalice proti tabáku se přesto skrývá za 11 procenty požárů na pracovišti právě cigareta.

Kuřáci bývají více nemocní

Pracovníci odbíhající s krabičkou cigaret v ruce na krátkou pauzu bývají častěji nemocní a nejsou tak výkonní. Podle studií zveřejněných na webu České koalice proti tabáku jsou náchylnější k nachlazení. Kuřáci navíc tráví denně s cigaretou asi tak čtyřicetiminutovou přestávku a přijdou firmu docela draho.

"Oproti nekuřákům nejsou tak produktivní a hůře se soustředí na práci. Podniku také stoupají náklady na údržbu prostor, kde se kouří - musí častěji měnit elektronická zařízení, malovat a podobně," upozorňuje Kateřina Langrová z České koalice proti tabáku. Pro uzákonění zákazu kouření na pracovišti se podle průzkumu koalice vyslovilo 63 procent občanů, kuřáků i nekuřáků.

Proč říci NE cigaretám v práci?

Kuřáci a nekuřáci jsou k sobě nevraživí, vzájemně se obviňují ze sobectví

Kuřáci jsou častěji nemocní, náchylnější k nastydnutí, virózám a chřipce

Kouř dráždí oči a sliznice všech přítomných

Kuřáci sice tvrdí opak, ale jejich soustředění při práci je dlouhodobě nižší

Zdroj: materiály České koalice proti tabáku