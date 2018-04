Cigarety zdržují od práce

Avšak dnes už nemusí zaměstnavatelé zákazy kouření vůbec vyhlašovat. Platný zákoník práce totiž zakazuje kouřit všude tam, kde pracují i nekuřáci. A to bez jakýchkoliv výjimek ­ tedy bez ohledu na skutečnost, že by nekuřáci dali třeba i písemný souhlas s tím, že jim kouření na pracovišti nevadí. Zákaz je zákaz a za jeho porušování mohou následovat sankce.



Zapal si a uvidíš!



Platná verze zákoníku práce dala zaměstnavatelům do ruky silnou zbraň. Umožňuje jim zbavit se bezbolestně, tedy bez odstupného, nadbytečného pracovníka-kuřáka. Nedodržení zákazu kouření tam, kde pracují nekuřáci, je totiž porušením pracovní kázně. Za opakovaný prohřešek následuje písemná výtka s upozorněním na možné rozvázání pracovního poměru. Pokud hříšník poruší kázeň víc než dvakrát, jde už o soustavné porušování, a tudíž o důvod k výpovědi, který by sotva nějaký soud úspěšně zpochybnil. A protože pracovištěm nejsou jen kanceláře nebo uzavřené prostory pro porady, není holdování nikotinu dovoleno ani na chodbách, kudy musí zaměstnanci či návštěvníci firmy jen procházet. "Já bych zákoník v tomto smyslu vykládal, zvlášť jde-li o nevětrané prostory," říká renomovaný pražský advokát Jan Křeček, který se specializuje na pracovní právo. "Smyslem jeho ustanovení je ochránit nekuřáky," zdůrazňuje.

O kouření v zákoníku práce (§ 135, odst. 4, písmeno e)): "Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Zaměstnanec je zejména povinen nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích, kde pracují také nekuřáci."

Šéf zanedbává zdraví pracovníků



Zaměstnavatel, který strpí kouření na chodbách pracoviště třeba jen tím, že tam rozmístí popelníky, porušuje zákoník práce. Zanedbává totiž důležitou povinnost dbát na ochranu zdraví zaměstnanců. "Pokud nekuřákům vadí kouření na chodbě, měla by to firma respektovat," míní vedoucí personálních projektů společnosti ConVetra Consulting Markéta Zemanová.

Mnohé firmy si podle ní přímo do požadavků na nového pracovníka nárokují, aby byl nekuřák. Připouštějí sice, že firma, která strpí pokuřování na chodbách, tedy v místech, kde se pohybují nekuřáci, porušuje zákon, nepovažuje to však za důvod, aby takového zaměstnavatele zájemci o práci nedoporučila. Určitě by ho však varovala. "Řekla bych uchazeči, jak se věci mají, a že si to musí rozhodnout sám, zda bude nabídku akceptovat," říká Markéta Zemanová. Ostatně, zapálením si cigarety ve své kanceláři porušuje zákon i šéf, protože i pracovníci-nekuřáci za ním občas přijdou na konzultaci nebo pro další pracovní úkoly. A zakouřená místnost nesvědčí o tom, že by vedoucímu pracovníkovi záleželo na zdraví kolegů.





Kuřák relaxuje, nekuřák pracuje



Kuřák, který by se domáhal toho, aby mu zaměstnavatel vyčlenil speciální místnost, dnes nepochodí. Zaměstnavatel nemusí kuřárny zřizovat, naopak může v zájmu ochrany zdraví zaměstnanců úplně zakázat kouření ve všech prostorách firmy. Přesvědčili se o tom například úředníci radnice v Jablonci nad Nisou, jimž nezbývá nic jiného než se zapálenou cigaretou jako na pranýři postávat před budovou. A nejenom to ­ každou takto promeškanou pětiminutovku, kdy nejsou na pracovišti, si musí napracovat. Středně silný kuřák, kterému stačí k ukojení jeho vášně třeba jen desítka cigaret denně, si tak lehce může spočítat, že u opravdu důsledného zaměstnavatele, který dbá na plné využívání pracovní doby, bude denně zůstávat v práci zhruba o hodinu déle než kolegové-nekuřáci.



Nekuřáci, braňte se



Pracuje-li nekuřák u zaměstnavatele, který nedbá na zákaz kouření na pracovišti, nezbývá mu než se obrátit nejprve na nadřízeného pracovníka a domáhat se dodržování zákazu kouření všude tam, kde pracují také oni. Pokud nepochodí, může podat podnět ke kontrole na nejbližší inspektorát bezpečnosti práce. Jedině ten ­ a nikoliv úřad práce ­ může v otázkách ochrany zdraví při práci pomoci. Není třeba zdůrazňovat, že zaměstnavatel, který nesjedná nápravu po upozornění pracovníka a připustí, aby k němu přišel na kontrolu státní orgán, riskuje tučnou pokutu. Může se pak hojit třeba právě na vedoucím pracovníkovi, pokud mu prokáže, že jej zaměstnanci na nedostatky již dříve upozornili a on jejich výhrad nedbal.