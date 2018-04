Cílová částka by se neměla podceňovat

Cílová částka

Volba správné výše cílové částky je velmi důležitá. Příliš vysoká by mohla způsobit potíže stejně tak jako příliš nízká. Na první pohled je hned na začátku při uzavírání smlouvy vidět výše úhrady, která se právě vypočítává z cílové částky. Ve většině případů činí 1%, u VSS KB a Raiffeisen mají slevu děti a mladí lidé. Není nejvhodnější snažit se za každou cenu minimalizovat cílovou částku na minimum ve snaze ušetřit na vstupní úhradě. Tedy dívat se do tabulek na letáčcích spořitelen, kde bývá uvedeno, že po pěti letech se na účet spolu se státní podporou naspoří kolem 123 000 korun, a uzavřít si pak smlouvu na 125 000 korun. Vždy je lepší ponechat si určitou rezervu. Za dobu mírně převyšující pět let je možné uložit na účet až sedmkrát 18 000 korun a získat tak z jedné smlouvy za pět a půl roku až sedm státních podpor.

Cílová částka je samozřejmě důležitá v případě, kdy má být čerpán úvěr. Zde by se měla její výše odvozovat od toho, kolik potřebujeme na daný financovaný záměr. Důležitá je však i v případě pouhého spoření.

Příliš nízká cílová částka

Vklady se do cílové částky musí i se státní podporou a úroky „vejít“. Cílová částka totiž nemůže být přespořena, to platí u všech stavebních spořitelen. Pokud k tomu

dojde, spořitelna může nadbytečné vklady vrátit zpět a objevují se i takové výklady, že pokud se to stane v prvních pěti letech spoření, může to vést ke ztrátě státní podpory. Je to totiž nakládání s účtem, ke kterému právě z hlediska nároku na výplatunesmí dojít (samozřejmě pokud není čerpán). Některé spořitelny mají naopak v obchodních podmínkách zakotvenu možnost, že přespořenou cílovou částku samy automaticky navýší a strhnou si z účtu dodatečnou úhradu. Pokud jde o zvyšování cílové částky, vždy je to však pouze „teoretická“ možnost, spořitelny se k tomu v obchodních podmínkách nijak nezavazují.

Důkazem toho je situace, která nastala během minulého roku. Většina spořitelen postupně omezila možnost navyšovat cílové částky u starších smluv, u kterých je

výhodnější úročení vkladů (3% až 5%). Jelikož kvůli poklesu tržních úrokových sazeb byla situace nadále neudržitelná asi nemohly dovolit nechat své klienty donekonečna navyšovat výhodně úročené smlouvy, tuto možnost prostě zastavily. Navýšit cílovou částku bylo možné pouze při žádosti o úvěr (kdy se úroková zvýhodnění většinou nevyplácejí). Ti, kdo chtěli pouze spořit a potřebovali navýšit cílovou částku, museli souhlasit s přestupem na nižší úročení vkladů, které je běžné dnes (nejčastěji 2%). Kdyby měli cílovou částku vyšší, mohli by pokračovat ve spoření libovolně až do doby, kdy budou chtít peníze vybrat a účet zrušit. Ne všichni totiž tuší, že spořit je možné déle než pět let, to je pouze minimální doba pro nárok na výplatu státní podpory.

Tento nedávný vývoj může být argumentem proti těm, kdo doporučují sjednávat co nejnižší cílové částky s cílem ušetřit na úhradě za uzavření smlouvy a zdůrazňují, že je možné ji kdykoli dodatečně navýšit a neplatit tak zbytečně obchodnímu zástupci vysokou provizi.

Jak volit výši cílové částky

Při čerpání úvěru: Podle toho, kolik potřebujeme na daný financovaný záměr (koupě bytu, stavba, opravy, modernizace, apod.). Samozřejmě je při tom nutné posoudit své možnosti – dostatečné příjmy, možnosti zajištění úvěru, možnost platit pravidelné měsíční splátky v dané výši a další. Při spoření bez úvěru: Podle délky doby, po kterou chceme spořit. Může to být více než pět let, záleží pouze na individuálním rozhodnutí každého účastníka, omezením je právě výše cílové částky, která nesmí být přespořena (viz. výše).

Podle výše částek, které chceme na účet ukládat. Uspořenou částku netvoří pouze vklady, ale i státní podpora a úroky.



Příliš vysoká cílová částka

Ani příliš vysoká cílová částka však není vhodná. Pokud si účastník nebude moci dovolit úvěr, který by ji celou využil, nebo naspoří o mnoho méně, než je její výše, část cílové částky zůstane nevyužita. Což samozřejmě znamená zbytečně vysokou vstupní úhradu, která je nevratná.

Vysoká cílová částka by však mohla způsobit problém i při pouhém spoření, a to konkrétně při výplatě úrokového zvýhodnění. Jedná se především o dříve uzavřené smlouvy, které přinášejí vyšší úročení těm, kdo se vzdají úvěru ze stavebního

spoření. Dříve například byly vklady úročeny u některých spořitelen 3% s tím, že pokud nebude čerpán, bude na účet připsána navíc další částka ve výši jedné poloviny základních úroků. Takovéto smlouvy již mají nebo brzy budou mít splněnu pětiletou minimální dobu spoření a budou moci být ukončeny. Pokud takovou smlouvu vlastníte, přečtěte si před tím obchodní podmínky. Některétotiž výplatu dodatečného úrokového zvýhodnění podmiňují splněním podmínek pro přidělení úvěru (přestože nebude čerpán). Což prakticky znamená to, že musí být dosaženo stanovené výše hodnotícího čísla a také naspořena stanovená částka – akontace úvěru, většinou bývalave výši 50% či 40% z cílové částky. Vzhledem k tomu, jak je konstruován vzorec pro výpočet hodnotícího čísla, může se stát, že u smlouvy s vysokou cílovou částkou, na kterou její majitel spořil minimální vklady podle obchodních podmínek, nebudou ještě splněny potřebné podmínky pro přidělení úvěru. Pokud jej na to při ukončování smlouvy nikdo z pracovníků spořitelny neupozorní, může právě přijít o úrokové zvýhodnění. To se však týká pouze některých spořitelen! Ne všechny mají výplatu dodatečných úroků takto komplikovanou.

Konkrétně například byly podle letáčků spořitelen sjednávány pro měsíční vklady 1500 korun smlouvy s cílovou částkou 240 000 korun, která kromě uspořené částky kolem 120 000 korun počítá i s úvěrem. Pro pětileté spoření je tedy zbytečně vysoká. Pokud je to váš případ, můžete pokračovat bez omezení v dalším spoření i po uplynutí pěti let. Pokud ale budete po pěti letech smlouvu ukončovat, zjistěte si, zda jste splnili podmínky pro výplatu úrokového zvýhodnění.

Měli jste problémy s přiznáním úrokového zvýhodnění, které spořitelny slibují těm, kdo nečerpají úvěr? Stalo se vám, že spořitelna odmítla navýšit cílovou částku? Podělte se o své zkušenosti.





