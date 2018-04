Cílová skupina senioři aneb výhodné finanční produkty pro důchodce

Penzijní připojištění a stavební spoření

Není pravda, že penzijní připojištění už si nemohou zařídit lidé, kteří jsou v penzi. Mohou. Jedinou podmínkou pro to, aby měli nárok na státní podporu, je minimálně pět let spoření.

I stavební spoření můžete uzavřít kdykoli. Dokonce i v pokročilejším věku dostanete úvěr, podmínkou je, že ho splatíte do 75 let.

Výhoda: Příspěvky od státu, na stavební spoření až tři tisíce korun za rok a na penzijní připojištění až 1 800 korun za rok, navíc lze využít možnosti odpočtu z daní, výnosy ze stavebního spoření jsou osvobozeny od daně.

Tip na spoření:

• Liška plus – v rámci jednoho programu lze uzavřít stavební spoření i penzijní připojištění najednou.

Účty a spoření

U všech bank si mohou důchodci a senioři vybrat ze standardní nabídky. Jenže pro toho, kdo je závislý na nízkém důchodu, mohou být účty s poplatky i tak dost drahé. Některé banky nabízejí speciální produkty pro seniory.

Tipy na účty:

• Poštovní spořitelna – pro klienty 58 + Postžiro senior za 21 korun měsíčně, od 1. dubna se změní na Osobní účet. Měsíčně vyjde na 16 korun. (viz předchozí článek o změně na Osobní účet)

• Česká spořitelna – klientům od 65 let věku výběr hotovosti na pobočce za 15 korun.

• I pro seniory platí, že běžný účet by měli používat především na pokrytí běžných plateb. Na spoření jsou výhodnější spořicí účty (úroky kolem dvou procent ročně – pojištěné), termínované vklady (až 4procentní zhodnocení, ovšem při vkladu na tři roky – pojištěné), investice do podílových fondů (pozor, zde peníze nejsou pojištěné).

Hypotéky

Půjčit si na bydlení můžete i v důchodovém věku. Stačí bance prokázat pravidelný příjem a hypotéku zajistit nemovitostí. Výše úroků ani poplatky se přitom nijak neliší od hypoték pro mladší žadatele.

Splatnost úvěrů je ve většině případů až do 70 let věku klienta. Takže ještě v 55 dosáhnete na hypotéku s patnáctiletou splatností. Pokud jako spoludlužník k úvěru přistoupí třeba děti, ani tato hranice není konečná a splátky pak může rozložit i na delší období. Úroky z úvěru na bydlení jsou nyní kolem pěti procent.

Pozor na půjčování u lichvářů – slibují, že půjčí komukoli (i důchodcům), ale za nehorázný úrok. Často jde dokonce o podvod, kvůli kterému můžete přijít o zastavený dům či byt.

Pojištění

Pojistit se pro případ úrazu můžete, i když jste už v důchodovém věku. Jen musíte počítat s tím, že to bude o něco dražší. Pojistka, za kterou třicetiletý člověk zaplatí 3 492 korun ročně, stojí šedesátníka 3 888 korun. U životních pojistek mohou starší lidé počítat s tím, že v případě smrti probíhá výplata mimo dědické řízení a z peněz se neplatí daně.

Tipy na pojistky:

• Česká pojišťovna, pojištění Pieta – pojištění pohřbu, jednorázově placený produkt, zájemce si podle své představy o podobě pohřbu stanoví jeho cenu, a tím i pojistnou částku. Například 50letý muž si pojistí náklady pohřbu na 20 tisíc korun, jednorázově složí 13 128 korun, stejně stará žena o 1 600 korun méně. Lze sjednat až do 80 let. (viz předchozí článek o pojištění pohřbů)

• Pojištění auta - ČPP, Uniqa, Direct - slevy pro starší klienty.

Telefonování

Dva mobilní operátoři nabízejí seniorům výhodnější tarify, další zase speciální přístroje za nižší cenu.

• O2 – tarif O2 NEON Senior za 190 korun měsíčně (volání do sítě O2 o víkendech zdarma a 40 minut do všech sítí kdykoli), pro zákazníky od 60 let se smlouvou uzavřenou v O2 prodejně na dva nebo tři roky.

Předplacená O2 karta s kreditem jeden tisíc korun za 500 korun při zakoupení telefonu Emporia Talk Premium (již od jedné koruny).

• U:fon – tarif Unifon, měsíční paušál 290 korun (volání a SMS v síti U:fon zdarma, do ostatních sítí 30 volných minut). Bohužel, operátor nemá všude pokrytí.

• T-Mobile – telefon CPA Halo – velké klávesy, jednoduché ovládání, základní cena 1 299 korun, s tarifem od jedné koruny.

• Vodafone – seniorům nabízejí LG KF300, velká tlačítka a jednoduchá obsluha, základní cena 2 977 korun, s tarifem od 77 korun.