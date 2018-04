Čím delší doba, tím vyšší riziko lze podstoupit

Máme dva investory, kteří chtějí investovat 100 000 Kč na 20 let. Jeden z nich bude spokojen s výnosem 2 % ročně a zvolí bezpečné investice, které nepřinášejí nijak obrovský výnos. Druhý investor bude požadovat výnos alespoň 8 % ročně, a proto se poohlédne po rizikovější, ale výnosnější investici. Jaká bude hodnota jejich investovaných peněz?

Pro odpověď použijeme finanční matematiku nebo tabulky č. 17 a 18 a dostaneme odpověď:

• Investor s výnosem 2 % ročně bude mít 149 000 Kč.

• Investor s výnosem 8 % ročně bude mít 466 000 Kč.

Ano, bude mít 3krát tolik než investor s malým výnosem. Mezi investory je na počátku jediný malý rozdíl: Použili jiný typ investice. Na konci je rozdíl obrovský. Podívejme se ještě na zisk, který investice přinesla. V prvním případě to bylo 49 000 Kč, ve druhém 366 000 Kč. Tedy 7krát tolik. Ve světě investic totiž platí, že „peníze dělají peníze“ a samozřejmě také platí, že „výnosy dělají výnosy“. A tak se během času výnosy na sebe nabalují jako sněhová koule. Jenom je potřeba investici ponechat dostatek času.

Mějme stejné dva investory jako v předchozím případě. Opět budou chtít uložit 100 000 Kč, ale tentokrát na jeden rok. Jednomu bude stačit výnos 2 %, druhý bude požadovat výnos 8 %. Jaká bude hodnota investice za jeden rok?

Odpověď je úplně jednoduchá:

• 102 000 Kč první investor

• 108 000 Kč druhý investor

Jak velký rozdíl je nyní? 6 000 Kč.

Jaké investice použili?

• První použil málo rizikovou investici, kde se nedají předpokládat žádnévelké výkyvy. Na výnos kolem 2 % je celkem spolehnutí a je téměř jistý.

• Druhý musel použít rizikovější investici, kde není vůbec jisté, jakého výnosu bude dosaženo. Musíme podstoupit veliké riziko, že vůbec nevyděláme a že investice skončí ve ztrátě.

U investice na dlouhou dobu je důležitý dosažený výnos, protože výnosy dělají výnosy a výnosy se na sebe nabalují. Díky vysokému výnosu a dlouhé době investice dosáhneme několikanásobku původně investované částky. Proto na dlouhou dobu investujeme do akciových a smíšených fondů. Při investici na krátkou dobu volíme málo rizikové investice, protože vyšší výnos nestojí za podstoupené riziko. Díky vyššímu riziku získáme „jenom pár korun navíc“. Proto na krátkou dobu investujeme do dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu.

Doba investice a její riziko

Dlouhodobá investice přináší celkově nižší riziko. Může se stát, že se Proto platí následující pravidlo: Tento princip můžeme ukázat na historickém chování akciových trhů.

Graf:

Výnosy akcií v jednom roce. Použity výnosy indexu S&P 500 v letech 1922 až 2004.



Zdroj: www.globalfindata.com

Akcie si v jednotlivých letech dělaly, co chtěly. Předvedly výnosy od zisku 50 % za rok až po ztrátu 40 %. Co udělají příští rok nevíme, stejně jako bychom to nevěděli v minulosti. Jestli si chcete vyzkoušet, jak by vypadalo investování v minulosti, pak si zakryjte polovinu grafu. Představte si, že jste investovali 100 000 Kč a odkryjete jeden sloupec. Kolik jste vydělali? Jaká je to představa?

Pak to zkuste ještě několikrát zopakovat. Kdo není hazardér, kterému nevadí pokles třeba 20 % za rok, nebude na jeden rok investovat do akcií. Jiná situace je při dlouhodobé investici.

Graf:

Průměrné roční výnosy akcií při investici na 10 let. Použity výnosy indexu S&P 500 v letech 1922 až 2004. Např. jaké by bylo průměrné roční zhodnocení, kdybychom investovali od roku 1922 na dobu 10 let.



Zdroj: www.globalfindata.com

Při investici na 10 let jsme skoro vždycky vydělali. Je zde jedna výjimka a tou je Velká hospodářská krize ve 30. letech minulého století. Jinak jsme vždy dosáhli zisku, který kolísal někde mezi 3 % a 18 %. Záleželo na tom, jakou dobu jsme trefili. Při investici na 10 let již nejdeme do velkého rizika, že bychom prodělali. Jistotu zisku samozřejmě nemáme ani tady. Vždy se může stát něco, co se v historii ještě nestalo. ztrátou.

