Čím můžete snížit daně

Kdo vydělává, musí platit daně. Zaměstnanci to mají jednoduché, za ty spočítá a odvede daně zaměstnavatel, ale co ti ostatní? Všichni, kdo podnikají či pracují na smlouvu o dílo nebo pronajímají nemovitost, dostávají peníze nezdaněné a začátek roku se pro mnohé z nich stává noční můrou. Za nepodané přiznání totiž hrozí finanční postih, a to zvýšení daně až o 10 procent a úrok zprodlení.

Počítejte důkladně

Čím si smíte krátit daně a co vám finanční úřad jako náklad neuzná? V zákoně je uvedeno, že daňově uznatelnou položkou je vše, co souvisí s dosažením, zajištěním a udržením zdanitelných příjmů. Lidsky řečeno: zatímco zedníkovi projde ochranná přilba a překladateli speciální jazykový software na počítač, opačně už nikoli.

Snížit si příjmy nákupem počítače, oblečení, dárků, tedy díky skutečným výdajům, či pomocí paušálních nákladů? Odpovědět na tuto otázku byste neměli náhodně, ale na základě důkladných propočtů. Pokud jste totiž pro firmu nenakupovali, nejspíš se vám budou hodit paušální výdaje. Navíc se nemusíte zabývat daňovou evidencí nebo účetnictvím, stačí, když máte doklady o svých příjmech. A naopak, pokud jste do podnikání hodně investovali, mohou být pro vás výhodnější reálné výdaje. Spočítejte si, zda skutečné náklady překračují částku, která se rovná příslušným paušálům.

Pokud ano, odečítejte reálné výdaje a naopak. „Ale pozor – to, zda vám finanční úřad některý výdaj uzná, záleží na konkrétním úředníkovi,“ říká daňová poradkyně Alena Foukalová. „Nemusí tedy paradoxně uspět se stejným nákladem dva obchodníci, kteří bydlí a přiznávají daně v různých městech.

Pokud máte pochybnosti a nejste si jisti, zda váš konkrétní náklad na finančním úřadě uznají, raději se o tom předem informujte.“ Záleží také na tom, zda dokážete zdůvodnit potřebu nakoupeného předmětu nebo služby pro vaše podnikání a budoucí zisky. Nezapomeňte, že nízké daně nemusí být vždy výhodné, například půjdete-li žádat o půjčku, budou banky posuzovat vaši bonitu podle daňového přiznání.

DAŇOVÉ FORMULÁŘE ONLINE: STAHUJTE ZDE

Opět vám pomáháme s daněmi

Pro každého jinak

Výše paušálních odpočtů není pro podnikatele jednotná. Zemědělci si mohou odečíst 80 procent z příjmů, řemeslníci 60 procent, ostatní živnostníci, například autodopravci, účetní, 50 procent. O 40 procent se snižují příjmy z jiného podnikání (například advokáti, lékaři, daňoví poradci) a příjmy z užití nebo poskytnutí práv (například autorské honoráře, příjmy z nezávislých povolání, mimo jiné sportovců nebo umělců). Třicet procent se odečítá z příjmů z pronájmu movitých a nemovitých věcí.

Podnikáte-li ve více činnostech, musíte buď na všechny činnosti vést účetnictví, nebo odečítat jen paušální výdaje. Když spadají do několika skupin možných odpočtů, musíte si rozdělit příjmy v poměru, jak byly dosaženy. Například účetní, který je zároveň i daňovým poradcem, si odečte z tří čtvrtin příjmů za účetní operace náklady ve výši 50 procent a za poradenskou činnost, která tvoří třeba čtvrtinu jeho výdělků procent 40. To samozřejmě za předpokladu, že nechce odečítat skutečné náklady.

Od účtování k paušálu

Spočítali jste si, že loni se vám vyplatilo odečítat skutečné náklady, vedli jste tedy daňovou evidenci či účetnictví, letos jste měli náklady malé a chcete přejít na paušál?

Jak na to? Jednoduché to budou mít ti, kteří měli do konce roku 2005 uhrazeny všechny pohledávky a závazky, tedy vše zaplatili a nikdo jim nic nedluží. Například poslední fakturu jste vystavili začátkem prosince a ještě do konce roku přišly peníze na váš účet. Pak můžete bez problémů za rok 2006 uplatnit paušální odpočet.

Kdo neměl ke konci roku pohledávky na nule, to znamená, že mu ještě někdo dlužil peníze, musí podat dodatečné přiznání za rok 2005. Doplatí daň a musí počítat s tím, že mu finanční úřad vyměří penále. Ale i to může být někdy výhodné. V opačném případě, pokud budete chtít přejít od paušálu na odečet reálných výdajů, například díky větší investici postupujete obdobně a přidaňujete pohledávky.

300 000 KČ NA BYDLENÍ OD STÁTU

Jak je získat? 300 000 KČ NA BYDLENÍ OD STÁTU

Auto, pojištění i telefon pro všechny

Zatímco nářadí si mohou odečíst jen řemeslníci, oblek zase ti, kteří jednají se svými obchodními partnery, náklady na dopravu, telefon a pojištění projdou pravděpodobně každému podnikateli. Všichni, kteří se potřebují v rámci své profese přesunovat a prokážou, že jim auto pomáhá k získání příjmů, si mohou odečíst náklady spojené s jeho provozem (benzin, servis, pojištění, dálniční známku) a odpisy z pořizovací ceny. Stačí o každé jízdě sloužící podnikání napsat záznam (knihu jízd) a doložit spotřebu pohonných hmot účtenkou.

Jezdíte-li často na neznámá místa, můžete si zahrnout do nákladů i navigační přístroj GPS. Také pojištění majetku, odpovědnosti za škodu či na úraz a telefonování jsou náklady, které při případné kontrole obhájí všichni. Pokud používáte telefon i k osobním hovorům, měli byste vysledovat poměr firemního a privátního volání a domluvit si přibližnou částku s finančním úředníkem předem, vyhnete se pak zbytečným dohadům a nepříjemnému dopočítávání daně.