Čím nyní lákají operátoři zákazníky

T-Mobile

Loga a zvonění zdarma

Od 20. 1. do 2. 2. nabízí v rámci akce Gurmánské týdny T-Mobile zadarmo stažení vybraných motivů a melodií. Kompletní nabídka motivů je na internetu www.t-zones.cz

Služba Navigátor zdarma

Od 3. 2. do 16. 2. mohou klienti T-Mobile vyzkoušet zdarma službu Navigátor. V rámci ní poradí operátoři podle aktuální polohy zákazníkovi například nejbližší bankomat, restauraci, sjezdovku a podobně. Každá odpověď operátora obsahuje jeden kontakt na vyhledaný objekt, zákazník může požadovat celkem devět odpovědí na jedno zavolání.

Eurotel

Levnější připojení na internet

Od 2. ledna 2003 do 31. března 2003 mohou zákazníci Eurotelu využít zvýhodněné nabídky mobilního připojení k internetu. Stačí si jen vybrat způsob připojení, které bude v rámci této mimořádné nabídky stát pouze 0,50 Kč/min anebo 0,01 Kč/kB.

Díky programu DATA lze dosáhnout až 75procentní úspory nákladů ve srovnání s ostatními tarify. Připojit se k internetu za zvýhodněné ceny je možno mimo špičku, tedy ve všední dny mezi 20. hodinou večerní a 8. hodinou ranní.

Aktivaci programu DATA lze provést pomocí Eurotel linky či v libovolné prodejně autorizovaných prodejců Eurotel. Měsíční poplatky za využívání programu DATA se podle zvoleného tarifu pohybují od sto do sto devadesáti pěti korun, pro zákazníky s tarifem Eurotel Business je program zdarma.

Levnější volání pro uživatele karet Go

Uživatelé předplacených karet Go mají od 15. ledna šanci volat mnohem levněji než dosud. Tarify Fun Go a Quattro Go jsou od tohoto data účtovány po 1. provolané minutě po vteřinách. Úplně všichni majitelé Go karet pak mohou od 15. ledna po dobu 2 měsíců volat po večerech mezi 20. a 24. hodinou za poloviční částku. Sleva padesáti procent na večerní volání platí pro uživatele všech tarifů Go a vztahuje se na telefonování do všech mobilních sítí i na pevné linky v ČR v období od 15. ledna do 15. března 2003.

Oskar

20 SMS zdarma

Pokud dá nyní zákazník společnosti Oskar souhlas k inkasování plateb za mobilní telefonování z bankovního účtu, dostane 20 SMS zpráv od společnosti zdarma. Pokud službu inkasa již využívá, může od operátora získat zadarmo SMS zprávy také.

Víkendové volání zadarmo

Každý, kdo si předplatí na šest měsíců jeden z Tarifů nové generace, získá volání o víkendech v síti Oskar zdarma!

Zdarma volá zákazník o víkendu již od první minuty hovoru a není vázán na vyčerpání volných minut. Nabídka platí do 28. 2. 2003 a vztahuje se na nové zákazníky.